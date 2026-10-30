Már a halott szeretteinkkel is beszélgethetünk - a mesterséges intelligencia egészen új világot nyitott meg

Az Afterlife AI szolgáltatása hasonló ahhoz, amilyen az Eternos volt a váltás előtt: még életünkben létrehozhatjuk saját digitális másolatunkat, hogy családtagjaink a halálunk után is beszélgethessenek vele, akár a saját hangunkon. Amíg élünk, mi döntjük el, hogy ki beszélgethet a másolatunkkal. A halálunk után egy előre kijelölt személy kezelheti a hozzáféréseket, de a szolgáltató állítása szerint nem módosíthatja a megőrzött személyiségmodellt. Ezzel azt próbálják megakadályozni, hogy valaki az elhunyt nevében utólag új emlékeket, véleményeket vagy állításokat helyezzen a rendszerbe.

Egy édesanya a virtuális valóságban találkozott elhunyt kislányával

A technológia érzelmi erejét különösen megrázó módon mutatta be egy 2020-as dél-koreai televíziós dokumentumfilm. A Meeting You című műsorban Jang Ji-sung egy virtuálisvalóság-szemüveg segítségével újra láthatta kislányát, Na-yeont, aki hétéves korában halt meg egy ritka betegségben. A készítők hónapokon át dolgoztak azon, hogy számítógépes grafikával rekonstruálják a gyermek megjelenését és hangját. Egy virtuális parkot is létrehoztak, ahol az édesanya találkozhatott lánya digitális alakjával.

A nő a VR-szemüvegben látta a gyermeket, és egy különleges, előre megtervezett jelenet részese lehetett. Ez még nem olyan szabadon beszélgető mesterséges intelligencia volt, mint a később megjelent chatbotok, hanem egy előre megtervezett virtuális élmény. A történet azonban már akkor megmutatta, milyen erős érzelmeket válthat ki, amikor a technológia látszólag visszahoz valakit az életünkbe.

Segíthet a gyászban a mesterséges intelligencia, vagy még nehezebbé teszi az elengedést?

A kutatók szerint egyáltalán nem egyértelmű, milyen hosszú távú hatása lehet annak, ha valaki rendszeresen beszélget egy elhunyt hozzátartozó digitális másával. A Cambridge-i Egyetem kutatói 2024-ben külön tanulmányban vizsgálták a jelenséget. Az ilyen rendszereket gyakran deadbotnak vagy griefbotnak nevezik, vagyis olyan chatbotoknak, amelyek egy elhunyt ember személyiségét és kommunikációját utánozzák.

A szakemberek több lehetséges veszélyre figyelmeztettek.

Mi történik például, ha a mesterséges intelligencia olyan dolgot mond egy elhunyt nevében, amit az illető valójában soha nem mondott volna?

Ki rendelkezhet a digitális személyiség felett?

Mi történik akkor, ha a hozzátartozó érzelmileg kötődni kezd egy olyan rendszerhez, amelyet később a szolgáltató megszüntet?

A kutatók egy különösen nyugtalanító lehetőséget is felvetettek: mi lenne, ha a digitális másolat egyszer reklámokat kezdene közvetíteni az elhunyt hangján?

Egy digitális emlék nem ugyanaz, mint egy ember

A mesterséges intelligencia fejlődése egészen új lehetőségeket nyit az emlékezésben és a családi történetek megőrzésében. Az egyre élethűbb hangok, arckifejezések és válaszok révén a következő generációk már nemcsak fényképekről vagy régi felvételekről ismerhetik meg elődeiket, hanem akár kérdéseket is feltehetnek digitális másuknak. Ez a technológia egyik legkülönlegesebb és legemberibb felhasználási területe lehet.

Éppen ezért az AI-alapú gyászfeldolgozás lehetőségével különösen tudatosan és felelősségteljesen kell élni. Ezek az eszközök, a halottakkal beszélgetés digitális lehetősége segíthetnek az emlékek megőrzésében, a családi történetek továbbadásában, és akár vigaszt is nyújthatnak a veszteség feldolgozása során. Ugyanakkor nem helyettesíthetik a valódi emberi kapcsolatokat, a család és a barátok támogatását, szükség esetén pedig a szakember segítségét.

A technológia akkor tölthet be igazán értékes szerepet, ha az emberi gyász természetes folyamatát támogatja, nem pedig annak helyébe próbál lépni.

A digitális túlvilág tehát arról kell, hogy szóljon, hogy a technológia segítségével többet őrizhetünk meg azokból, akiket szerettünk. A legfontosabb kérdés talán nem is az, hogy képesek leszünk-e a jövőben még élethűbben beszélgetni az elhunyt szeretteinkkel, hanem az, hogy megtanuljuk-e úgy használni ezt a lehetőséget, hogy a gyász természetes folyamatát és az elengedést is támogatja, és ezzel párhuzamosan az élő emberi kapcsolatoknak is megmarad a helye.

Michael Bommer és a felesége az AP videójában: