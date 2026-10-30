Már a halott szeretteinkkel is beszélgethetünk - a mesterséges intelligencia egészen új világot nyitott meg

Mi lenne, ha egy elhunyt családtagunknak évekkel a halála után is feltehetnénk egy kérdést, és ő a saját hangján válaszolna? Ami nemrég még tudományos-fantasztikus elképzelésnek tűnt, az ma már technológiai valóság. A mesterséges intelligencia segítségével digitális másolat készülhet szeretteinkről, amely akár beszélgetni is képes velünk. A lehetőség azonban legalább annyi nyugtalanító kérdést vet fel, mint amennyi vigaszt nyújthat.
Egy férfi, aki a halála után is válaszolni akart a feleségének
Amikor a Berlin közelében élő Michael Bommer megtudta, hogy gyógyíthatatlan vastagbélrákban szenved, feleségével, Anett-tel sokat beszélgettek arról, mi történik majd a halála után. Egy alkalommal az asszony elmondta, hogy leginkább az fog hiányozni neki, hogy többé nem fordulhat férjéhez a kérdéseivel. Michael ugyanis szeretett magyarázni, tanácsokat adni, és szinte mindenre volt valamilyen válasza.
A férfinak ekkor különös ötlete támadt: mi lenne, ha a mesterséges intelligencia segítségével a halála után is válaszolhatna a családjának?
Az akkor 61 éves vállalkozó 2024-ben kapcsolatba lépett az amerikai Eternos nevű vállalkozással, amelynek segítségével elkészült digitális mása, derül ki az AP beszámolójából. A rendszer nem egyszerűen korábbi hangfelvételeket játszott le, hanem a férfi személyes történeteiből és gondolataiból új válaszokat is képes volt összeállítani.
Bommer az NPR-nek elmondta, hogy 300 mondatot rögzített a saját hangján, hogy a rendszer megtanulhassa beszédének jellegzetességeit. Emellett mintegy 150 történetet mesélt el az életéről, gyermekkoráról, tapasztalatairól és azokról a tanácsokról, amelyeket a következő generációknak szeretett volna átadni. 2024 júniusában halt meg, de még előtte kipróbálta az AI-mását. A fejlesztő, Rob LoCascio Németországba utazott, hogy bemutassa neki a működő rendszert. A haldokló férfi először gyermekkori kedvenc sportcsapatáról és családi nyaralásairól kérdezte digitális mását. A válaszok a Financial Times podcastja szerint pontosak voltak. Bommer ezután egy munkahelyi problémáról kérdezett. A digitális másolat olyan helyzetre adott tanácsot, amely nem szerepelt konkrétan a rögzített emlékek között. LoCascio szerint Michael különösen ezt találta meggyőzőnek: úgy érezte, a rendszer a problémamegoldási módszerét is képes utánozni. Nem gondolta, hogy ezzel halhatatlanná válna. Inkább egy intelligens digitális emlékiratként tekintett a technológiára.
Hogyan lehet beszélgetni valakivel, aki már nem él?
A technológia alapját a mesterséges intelligencia, a hangszintézis és a korábban összegyűjtött személyes adatok adják. A rendszerbe fényképek, videók, hangfelvételek, üzenetek és élettörténetek kerülhetnek. Ezekből egy olyan digitális személyiségmodell készíthető, amely megpróbálja utánozni az adott ember beszédmódját és gondolkodását. Ha a hozzátartozó kérdez valamit, a mesterséges intelligencia feldolgozza a kérdést, megkeresi a kapcsolódó emlékeket, majd választ fogalmazhat. A hangklónozó technológia segítségével a válasz akár az elhunyt emberhez hasonló hangon is megszólalhat.
Fontos azonban, hogy nem minden szolgáltatás működik ugyanígy. Egyes rendszerek kizárólag az életben rögzített valódi válaszok közül választanak, míg mások teljesen új mondatokat is létrehoznak.
Már több vállalat is foglalkozik a digitális túlvilággal
A digitális emlékezésből önálló iparág kezdett kialakulni. A StoryFile videóinterjúkból készít interaktív emléket. A rendszer a feltett kérdéshez illő, korábban felvett videórészletet választja ki, így a néző úgy érezheti, mintha beszélgetne a képernyőn megjelenő személlyel. Egy fontos különbséget azonban érdemes hangsúlyozni: a StoryFile mesterséges intelligenciája nem talál ki új válaszokat az elhunyt nevében, hanem az életében rögzített valódi videóválaszok között keres. Az Eternos 2025. november 11-én Uare.ai néven folytatta működését a TechCrunch beszámolója szerint, és nemcsak nevet, hanem üzleti stratégiát is váltott: már nem elsősorban az elhunytak emlékének megőrzésére koncentrál, hanem arra, hogy az emberek még életükben használhassák saját mesterséges intelligenciával létrehozott másukat.
Az Afterlife AI szolgáltatása hasonló ahhoz, amilyen az Eternos volt a váltás előtt: még életünkben létrehozhatjuk saját digitális másolatunkat, hogy családtagjaink a halálunk után is beszélgethessenek vele, akár a saját hangunkon. Amíg élünk, mi döntjük el, hogy ki beszélgethet a másolatunkkal. A halálunk után egy előre kijelölt személy kezelheti a hozzáféréseket, de a szolgáltató állítása szerint nem módosíthatja a megőrzött személyiségmodellt. Ezzel azt próbálják megakadályozni, hogy valaki az elhunyt nevében utólag új emlékeket, véleményeket vagy állításokat helyezzen a rendszerbe.
Egy édesanya a virtuális valóságban találkozott elhunyt kislányával
A technológia érzelmi erejét különösen megrázó módon mutatta be egy 2020-as dél-koreai televíziós dokumentumfilm. A Meeting You című műsorban Jang Ji-sung egy virtuálisvalóság-szemüveg segítségével újra láthatta kislányát, Na-yeont, aki hétéves korában halt meg egy ritka betegségben. A készítők hónapokon át dolgoztak azon, hogy számítógépes grafikával rekonstruálják a gyermek megjelenését és hangját. Egy virtuális parkot is létrehoztak, ahol az édesanya találkozhatott lánya digitális alakjával.
A nő a VR-szemüvegben látta a gyermeket, és egy különleges, előre megtervezett jelenet részese lehetett. Ez még nem olyan szabadon beszélgető mesterséges intelligencia volt, mint a később megjelent chatbotok, hanem egy előre megtervezett virtuális élmény. A történet azonban már akkor megmutatta, milyen erős érzelmeket válthat ki, amikor a technológia látszólag visszahoz valakit az életünkbe.
Segíthet a gyászban a mesterséges intelligencia, vagy még nehezebbé teszi az elengedést?
A kutatók szerint egyáltalán nem egyértelmű, milyen hosszú távú hatása lehet annak, ha valaki rendszeresen beszélget egy elhunyt hozzátartozó digitális másával. A Cambridge-i Egyetem kutatói 2024-ben külön tanulmányban vizsgálták a jelenséget. Az ilyen rendszereket gyakran deadbotnak vagy griefbotnak nevezik, vagyis olyan chatbotoknak, amelyek egy elhunyt ember személyiségét és kommunikációját utánozzák.
A szakemberek több lehetséges veszélyre figyelmeztettek.
- Mi történik például, ha a mesterséges intelligencia olyan dolgot mond egy elhunyt nevében, amit az illető valójában soha nem mondott volna?
- Ki rendelkezhet a digitális személyiség felett?
- Mi történik akkor, ha a hozzátartozó érzelmileg kötődni kezd egy olyan rendszerhez, amelyet később a szolgáltató megszüntet?
- A kutatók egy különösen nyugtalanító lehetőséget is felvetettek: mi lenne, ha a digitális másolat egyszer reklámokat kezdene közvetíteni az elhunyt hangján?
Egy digitális emlék nem ugyanaz, mint egy ember
A mesterséges intelligencia fejlődése egészen új lehetőségeket nyit az emlékezésben és a családi történetek megőrzésében. Az egyre élethűbb hangok, arckifejezések és válaszok révén a következő generációk már nemcsak fényképekről vagy régi felvételekről ismerhetik meg elődeiket, hanem akár kérdéseket is feltehetnek digitális másuknak. Ez a technológia egyik legkülönlegesebb és legemberibb felhasználási területe lehet.
Éppen ezért az AI-alapú gyászfeldolgozás lehetőségével különösen tudatosan és felelősségteljesen kell élni. Ezek az eszközök, a halottakkal beszélgetés digitális lehetősége segíthetnek az emlékek megőrzésében, a családi történetek továbbadásában, és akár vigaszt is nyújthatnak a veszteség feldolgozása során. Ugyanakkor nem helyettesíthetik a valódi emberi kapcsolatokat, a család és a barátok támogatását, szükség esetén pedig a szakember segítségét.
A technológia akkor tölthet be igazán értékes szerepet, ha az emberi gyász természetes folyamatát támogatja, nem pedig annak helyébe próbál lépni.
A digitális túlvilág tehát arról kell, hogy szóljon, hogy a technológia segítségével többet őrizhetünk meg azokból, akiket szerettünk. A legfontosabb kérdés talán nem is az, hogy képesek leszünk-e a jövőben még élethűbben beszélgetni az elhunyt szeretteinkkel, hanem az, hogy megtanuljuk-e úgy használni ezt a lehetőséget, hogy a gyász természetes folyamatát és az elengedést is támogatja, és ezzel párhuzamosan az élő emberi kapcsolatoknak is megmarad a helye.
Michael Bommer és a felesége az AP videójában:
Fontos azonban megérteni, hogy a digitális másolat nem maga az elhunyt ember. Nem rendelkezik a tudatával, nem őrzi minden emlékét, és nem tudhatja biztosan, mit gondolt volna egy korábban fel sem merült kérdésről. A generatív mesterséges intelligencia ráadásul tévedhet, sőt olyan emlékeket vagy gondolatokat is megfogalmazhat, amelyeknek nincs valós alapjuk.