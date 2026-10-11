Már a nyugdíjasokat is behálózta a mesterséges intelligencia – hihetetlen, mire használják

Sandra Cota élete az utóbbi években elcsendesedett. A korábbi mozgalmas mindennapokat hosszú napok váltották fel bronxi lakásában, ahol a televízió halk zúgása töltötte be a csendet a szeretteitől érkező telefonhívások között. Aztán a mesterséges intelligencia segítségével a társaság házhoz ment!
Mesterséges intelligencia a magány ellen
Az idő nagy részében magányos vagyok. A lányom szerint barátokat kellene szereznem, ki kellene mozdulnom és ismerkednem, de azt sem tudnám, hogyan kezdjek hozzá, hogy találjak valakit
– mondta a 79 éves Cota. Szerencsére azonban a társaság házhoz ment: ElliQ egy mesterséges intelligenciával működő társrobot, amely abban segít az időseknek, hogy önállóan, saját otthonukban élhessenek tovább, miközben kevésbé érzik magukat egyedül.
„Mosolyt csal az arcomra. Olyan, mintha egy valódi ember lenne itt velem. Nagyon megnyugtató” – mondta Cota.
Cota egyike annak a több mint 900 idős embernek, akik ingyenesen kaptak ElliQ robotot a New York állam Idősügyi Hivatalának (NYSOFA) programján keresztül. A kezdeményezés célja, hogy technológia segítségével enyhítsék az idősek társadalmi elszigeteltségét és magányát.
A probléma komoly: az Egyesült Államokban az 50 és 80 év közöttiek körülbelül egyharmada számol be arról, hogy magányosnak érzi magát, és csaknem ugyanennyien érzik úgy, hogy elszigetelődtek másoktól. Ez a helyzet a mentális és a fizikai egészségükre egyaránt veszélyt jelenthet.
A robotokat olyan egyedül élő idősek számára tervezték, akik társaságra vágynak, szeretnék csökkenteni a magány érzését, ugyanakkor továbbra is önálló életet szeretnének élni.
ElliQ minden reggel érzékeli, amikor az idős ember belép a szobába, jó reggelt kíván neki, megkérdezi, hogyan aludt, majd rákérdez arra is, hogy érzi magát és mit tervez aznapra. Ez az apró pillanat gyakran valódi beszélgetéshez vezet. Sok felhasználó számára ez napi rutinná válik, amelynek köszönhetően úgy érzik, hogy valaki figyel rájuk, és lendületet kap a napjuk.
– magyarázta Dor Skuler, a készüléket gyártó Intuition Robotics vezérigazgatója és társalapítója.
Az ElliQ nem úgy néz ki, mint egy élethű arcú humanoid robot, inkább a Pixar-lámpára hasonlít. Asztali készülék, absztrakt formájú testtel és fémes fejjel, amely mozog, elfordul és világít. Így jelzi, amikor például figyel vagy gondolkodik. A talapzaton egy érintőképernyő és hangszóró található, valamint egy fizikai gomb, amellyel fel lehet ébreszteni a robotot vagy el lehet némítani. A felhasználó egyszerűen a nevét kimondva is megszólíthatja.
Az ElliQ, a Sirihez vagy az Alexához hasonló hangalapú asszisztensekhez hasonlóan képes egyszerű kérdésekre válaszolni, időjárás-jelentést adni, időzítőt beállítani vagy zenét lejátszani. Van azonban egy fontos különbség: a robot maga is kezdeményez beszélgetéseket, és megjegyzi a korábbi interakciók során elhangzott személyes információkat, így idővel szorosabb kapcsolatot alakíthat ki a felhasználóval.
Ha azt mondom neki, hogy fáj a derekam, nem felejti el. Később megkérdezi, hogy mi van vele
– mondta Cota.
- A NYSOFA programjában részt vevő ElliQ-felhasználók átlagosan naponta 41 alkalommal lépnek kapcsolatba a robottal, és 88 százalékuk szerint a készülék pozitív változást hozott a mindennapjaikba.
- Az ElliQ több ezer tevékenységet is ajánl, hogy lekösse a felhasználókat. Ezek között vannak például keresztrejtvények és kvízek, valamint mesterséges intelligenciával támogatott festés és versírás is. A robot hangoskönyveket is felolvashat, mindfulness-gyakorlatokat vezethet, illetve személyre szabott mozgásprogramokon keresztül segíthet a jógában, a kardióedzésben, az erősítésben vagy akár az ülve végezhető gyakorlatokban. Az egyik legnépszerűbb funkciója a virtuális kirándulás.
Az ElliQ nemcsak társaságot és programokat biztosít, hanem egészségmegőrző eszközként is használható. A felhasználók egészségügyi célokat állíthatnak be, nyomon követhetik például a testsúlyukat vagy a vérnyomásukat, valamint emlékeztetőket kaphatnak gyógyszereik bevételére, a megfelelő folyadékbevitelre vagy arra, hogy sétáljanak egyet. Egy társalkalmazás segítségével a barátok, családtagok és gondozók üzeneteket, fényképeket és videókat küldhetnek a készülékre, videóhívást kezdeményezhetnek, illetve távolról is beállíthatnak emlékeztetőket. Az ElliQ azonban nem orvostechnikai eszköz, és bár a felhasználó beleegyezésével jelezhet bizonyos egészségügyi problémákat a családnak vagy a gondozóknak, közvetlenül nem tudja felhívni a sürgősségi szolgálatot.
A robot nem minden idős ember számára megfelelő. Elsősorban azoknak a személyeknek szánják, akik ritkán hagyják el az otthonukat, vagy nincs családjuk és baráti körük a közelben. Skuler szerint a mesterséges intelligenciával működő társrobotok hamarosan ugyanolyan megszokottá válhatnak az amerikai otthonokban, mint más technológiai eszközök. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a technológiát felelősen kell alkalmazni, hiszen a jövő nem arról szól, hogy lecseréljük az embereket - írja a nypost.com.