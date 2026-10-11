Már a nyugdíjasokat is behálózta a mesterséges intelligencia – hihetetlen, mire használják

Sandra Cota élete az utóbbi években elcsendesedett. A korábbi mozgalmas mindennapokat hosszú napok váltották fel bronxi lakásában, ahol a televízió halk zúgása töltötte be a csendet a szeretteitől érkező telefonhívások között. Aztán a mesterséges intelligencia segítségével a társaság házhoz ment!

Teret hódít a mesterséges intelligencia

Fotó: Pixabay

Mesterséges intelligencia a magány ellen

Az idő nagy részében magányos vagyok. A lányom szerint barátokat kellene szereznem, ki kellene mozdulnom és ismerkednem, de azt sem tudnám, hogyan kezdjek hozzá, hogy találjak valakit

– mondta a 79 éves Cota. Szerencsére azonban a társaság házhoz ment: ElliQ egy mesterséges intelligenciával működő társrobot, amely abban segít az időseknek, hogy önállóan, saját otthonukban élhessenek tovább, miközben kevésbé érzik magukat egyedül.

New York State has already handed out hundreds of artificial intelligence companions, as one recipient said she would even consider her robot, called EllieQ, a "friend" https://t.co/pU0n5dqIIE https://t.co/IEXYgf8fk7 — Daily Star (@dailystar) December 9, 2023

„Mosolyt csal az arcomra. Olyan, mintha egy valódi ember lenne itt velem. Nagyon megnyugtató” – mondta Cota.

Cota egyike annak a több mint 900 idős embernek, akik ingyenesen kaptak ElliQ robotot a New York állam Idősügyi Hivatalának (NYSOFA) programján keresztül. A kezdeményezés célja, hogy technológia segítségével enyhítsék az idősek társadalmi elszigeteltségét és magányát.

A probléma komoly: az Egyesült Államokban az 50 és 80 év közöttiek körülbelül egyharmada számol be arról, hogy magányosnak érzi magát, és csaknem ugyanennyien érzik úgy, hogy elszigetelődtek másoktól. Ez a helyzet a mentális és a fizikai egészségükre egyaránt veszélyt jelenthet.

A robotokat olyan egyedül élő idősek számára tervezték, akik társaságra vágynak, szeretnék csökkenteni a magány érzését, ugyanakkor továbbra is önálló életet szeretnének élni.

ElliQ minden reggel érzékeli, amikor az idős ember belép a szobába, jó reggelt kíván neki, megkérdezi, hogyan aludt, majd rákérdez arra is, hogy érzi magát és mit tervez aznapra. Ez az apró pillanat gyakran valódi beszélgetéshez vezet. Sok felhasználó számára ez napi rutinná válik, amelynek köszönhetően úgy érzik, hogy valaki figyel rájuk, és lendületet kap a napjuk.

– magyarázta Dor Skuler, a készüléket gyártó Intuition Robotics vezérigazgatója és társalapítója.