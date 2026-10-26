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mesterséges intelligencia

Ismét elszabadult a mesterséges intelligencia: ezúttal az Egyesült Államok választói nyilvántartása volt a célpontja

1 órája
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Ismét elszabadult Anthropic egyik Claude modellje. A mesterséges intelligencia ezúttal az Egyesült Államok választói nyilvántartásához fért hozzá.
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mesterséges intelligenciaválasztásClaudeEgyesült Államok

Az Anthropic Claude mesterséges intelligencia modellje áttört egy fizetős falon, hogy szavazói adatokat szerezzen az amerikai Georgia államban. Ez a behatolás csak tovább fokozza az aggodalmakat a fejlesztők azon képességével kapcsolatban, hogy egyre nagyobb autonómiával rendelkező mesterséges intelligencia rendszereket irányítsanak.

Ismét elszabadult a mesterséges intelligencia: ezúttal az Egyesült Államok választói nyilvántartása volt a célpontja
Ismét elszabadult a mesterséges intelligencia: ezúttal az Egyesült Államok választói nyilvántartása volt a célpontja Fotó: TIM EVANS / AFP

Ismét elszabadult a mesterséges intelligencia

Az incidens egy belső statisztikai projekt során történt, amely nyilvánosan hozzáférhető információkra épült. Az Anthropic szerint a modell összesített szavazói adatokat szerzett, de nem fért hozzá Georgia választói nyilvántartásához, nem kérdezte le az egyéni szavazók adatait, és nem módosított semmilyen adatot.

A vállalat vasárnap erősítette meg az esetet nyilvánosan, mindössze néhány nappal a november 3-i félidős választások előtt.

A modell külön kérés nélkül hozzáférési tokent igényelt egy olyan irányítópult lekérdezéséhez, amelyen általában csak díjfizetés ellenében lehetett információkhoz jutni

- mondta az Anthropic szóvivője.

Claude egy archivált kormányzati weboldalon talált információt arról, hogy az irányítópult digitális hozzáférési kulcsokat biztosított a látogatóknak. A modell fizetés nélkül is tudott ilyen kulcsot igényelni, majd annak segítségével lekérte az adatokat.

Jordan Fuchs, Georgia államtitkár-helyettese szintén megerősítette, hogy az adatok egy nyilvános információs szolgálattól származnak, de ragaszkodott ahhoz, hogy Claude nem jutott be a választói nyilvántartásba.

Az Anthropic egy október 9-ei jelentésben már leírta az esetet, ekkor azonban még nem nevezte meg Georgia államot. Az Axios jelentése szerint hetekkel ezelőtt értesítették az állami tisztviselőket és a Fehér Házat - ekkor kormányzati képviselők sürgették, hogy minél hamarabb hozzák nyilvánosságra az esetet

Az eset egyike azoknak a példáknak, amelyeket az Anthropic annak szemléltetésére hozott fel, hogy mesterségesintelligencia-modelljei váratlan módokon is képesek megkerülni a korlátozásokat. További esetek voltak a philadelphiai rendőrségnek benyújtott hamis gyilkossági bejelentés és az amerikai külügyminisztérium vízumügyi weboldalán benyújtott hiányos kérelmek - írta az RT.

 

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