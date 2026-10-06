Vajon titokban már öntudatra ébredt a mesterséges intelligencia? Sürgős teszteket követel egy tudós

Vajon mi történne, ha a világ legokosabb chatbotja egy nap öntudatra ébredne? Bár tudományos-fantasztikusnak hangozhat, egy vezető tudatkutató szerint sürgősen el kell kezdenünk gondolkodni ezen a lehetőségen. Megan Peters, a University College London számítógépes megismerés tanszékének előadója elmondása szerint egyelőre nincs megbízható teszt annak megállapítására, hogy egy mesterséges intelligencia rendszer tudatos-e, amennyiben pedig egy napon valóban tudatára ébredne a saját gondolatainak, az emberek egy komoly erkölcsi dilemmával szembesülnének: nevezetesen, hogy kikapcsolják-e.

Mesterséges intelligencia: vajon titokban már tudatos? / Fotó: Pixabay (Képünk illusztráció)

Mesterséges intelligencia: vajon titokban már tudatos?

Peters professzor szerint a legnagyobb probléma nem az, hogy a tudósok találtak-e bizonyítákot a tudatos mesterséges intelligencia létezésére, hanem az, hogy jelenleg nincs egységes módszerük a kutatásra. Nehézséget jelent továbbá az, hogy a tudat a tudomány egyik legnagyobb rejtélye, még az emberek esetében is. A kutatók ugyanis megkérdezhetik egy személytől, hogy tudatos-e, és értelmes választ kaphatnak, a mesterséges intelligencia rendszerek azonban másképp működnek.

Ha MI-rendszereket kérdezünk, akkor nem igazán bízhatunk a válaszban ugyanúgy

– magyarázta el a professzor.

A probléma mindeközben egyre sürgetőbb, mivel a chatbotok folyamatosan kifinomultabbakká válnak, és a mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalatok jelentős összegeket fektetnek az úgynevezett mesterséges intelligencia jólétével kapcsolatos kutatásokba.

Néhány a legnagyobb MI-cégek közül hatalmas összegeket költ a mesterséges intelligencia jólétének figyelembevételére

– mondta el Peters professzor Daily Mailnek, mialatt arra figyelmeztetett, az emberek gyakran összetévesztik a modern chatbotok gördülékenységét a valódi tudatossággal.

Nagyon könnyű beszélni ezekkel az ügynökökkel, és közben azt érezni, hogy valaki van mögöttük

- emelte ki.

Ez a felfogás már most is alakítja a mesterséges intelligencia jogairól, felelősségéről és autonómiájáról szóló valós vitákat, annak ellenére, hogy nincsenek bizonyítékok arra, a jelenlegi rendszerek bármilyen szubjektív tapasztalattal rendelkeznének. Peters professzor elmondta, bár nem hiszi, hogy a jelenlegi mesterséges intelligencia modellek tudatosak, ez nem jelenti azt, hogy a kérdést figyelmen kívül lehet hagyni.

Ha a mesterséges intelligencia tudatos, és mi úgy kezeljük, mintha nem lenne az, akkor fennáll a morálisan jelentős károk lehetősége

– mondta.