Vajon titokban már öntudatra ébredt a mesterséges intelligencia? Sürgős teszteket követel egy tudós

Vajon mi történne, ha a világ legokosabb chatbotja egy nap öntudatra ébredne? Bár tudományos-fantasztikusnak hangozhat, egy vezető tudatkutató szerint sürgősen el kell kezdenünk gondolkodni ezen a lehetőségen. Megan Peters, a University College London számítógépes megismerés tanszékének előadója elmondása szerint egyelőre nincs megbízható teszt annak megállapítására, hogy egy mesterséges intelligencia rendszer tudatos-e, amennyiben pedig egy napon valóban tudatára ébredne a saját gondolatainak, az emberek egy komoly erkölcsi dilemmával szembesülnének: nevezetesen, hogy kikapcsolják-e.
Mesterséges intelligencia: vajon titokban már tudatos?
Peters professzor szerint a legnagyobb probléma nem az, hogy a tudósok találtak-e bizonyítákot a tudatos mesterséges intelligencia létezésére, hanem az, hogy jelenleg nincs egységes módszerük a kutatásra. Nehézséget jelent továbbá az, hogy a tudat a tudomány egyik legnagyobb rejtélye, még az emberek esetében is. A kutatók ugyanis megkérdezhetik egy személytől, hogy tudatos-e, és értelmes választ kaphatnak, a mesterséges intelligencia rendszerek azonban másképp működnek.
Ha MI-rendszereket kérdezünk, akkor nem igazán bízhatunk a válaszban ugyanúgy
– magyarázta el a professzor.
A probléma mindeközben egyre sürgetőbb, mivel a chatbotok folyamatosan kifinomultabbakká válnak, és a mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalatok jelentős összegeket fektetnek az úgynevezett mesterséges intelligencia jólétével kapcsolatos kutatásokba.
Néhány a legnagyobb MI-cégek közül hatalmas összegeket költ a mesterséges intelligencia jólétének figyelembevételére
– mondta el Peters professzor Daily Mailnek, mialatt arra figyelmeztetett, az emberek gyakran összetévesztik a modern chatbotok gördülékenységét a valódi tudatossággal.
Nagyon könnyű beszélni ezekkel az ügynökökkel, és közben azt érezni, hogy valaki van mögöttük
- emelte ki.
Ez a felfogás már most is alakítja a mesterséges intelligencia jogairól, felelősségéről és autonómiájáról szóló valós vitákat, annak ellenére, hogy nincsenek bizonyítékok arra, a jelenlegi rendszerek bármilyen szubjektív tapasztalattal rendelkeznének. Peters professzor elmondta, bár nem hiszi, hogy a jelenlegi mesterséges intelligencia modellek tudatosak, ez nem jelenti azt, hogy a kérdést figyelmen kívül lehet hagyni.
Ha a mesterséges intelligencia tudatos, és mi úgy kezeljük, mintha nem lenne az, akkor fennáll a morálisan jelentős károk lehetősége
– mondta.
Ez pedig már egy jövőbeli aggodalomra okot adó kérdéshez vezet, miszerint, egy tudatos mesterséges intelligencia törlése, átképzése vagy kikapcsolása egyenértékű-e egy érző lény károsításával.
A szakértő arra figyelmeztetett, hogy a kockázatok mindkét irányban fennállnak. Egy valóban tudatos mesterséges intelligencia potenciálisan károsodhat, ha az emberek nem kezelik többként, mint egy gépet: ha viszont tévesen azt feltételezzük, hogy egy chatbot értelmes, az torzíthatja a közpolitikát, befolyásolhatja a szabályozást, és arra ösztönözheti az embereket, hogy túlzottan bízzanak az olyan rendszerekben, amelyek csupán imitálják az emberi beszélgetést.
A probléma megoldása érdekében a professzor csapata egy olyan keretrendszert fejleszt, amely több tucat, vagy akár több száz potenciális tudattesztet hasonlítana össze, azonosítva azokat, amelyek nemcsak emberekben, hanem állatokban és mesterséges rendszerekben is működhetnek. Ahelyett, hogy egyből az emberekről a gépekre ugranánk, Peters professzor úgy véli, a tudósoknak fokozatosan tesztelniük kellene az ötleteiket különböző aggyal és viselkedéssel rendelkező fajokon, mielőtt azokat a mesterséges intelligenciára alkalmaznák. Egyelőre viszont óvatosságra int, valahányszor olyan merész állítások merülnek fel, mint hogy egy chatbot öntudatra ébredt.
Bár manapság egyre többen használják a mesterséges intelligenciát, akadnak olyan helyzetek, amikor komolyan megüthetjük a bokánkat, ha ChatGPT-t használunk. Egy új-mexikói ügyvéd, Stephen Aarons például egy gyilkossági ügy fellebbezését állította össze a ChatGPT segítségével: a tárgyalásról készült anyagokat, valamint egy számítógéppel generált átiratot is feltöltött, majd a kapott anyagot úgy, ahogy volt, be is adta a bíróságra. Ebben azonban olyan tanúvallomások is szerepeltek, amelyek teljes mértékben kitaláltak voltak, illetve belekerült pár gyanúsan specifikus részlet is, mint például a lövöldöző sötét nadrágot és fehér inget viselt. Stephen Aarons végül elismerte, hogy a ChatGPT-t használta a beadványhoz, és bár azzal védekezett, hogy nem tudta, a nyelvi modell ilyen mértékű hallucinációra képes, a legfelsőbb bíróság 5000 dollárra, azaz közel 1,6 millió forintra bírságolta meg, ráadásul az ügye fegyelmi testület elé került.