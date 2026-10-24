Egyre több magyar bízza pénzügyeit a mesterséges intelligenciára, de van egy komoly bökkenő

Egyre többen fordulnak digitális eszközökhöz, ha pénzügyi vagy biztosítási kérdésekben szeretnének tájékozódni. A mesterséges intelligencia már a magyarok közel felének segít eligazodni a pénzügyekben, a fontos döntéseket azonban a többség továbbra is inkább szakemberekre bízná. Az OVB megbízásából, az Ipsos által készített nemzetközi reprezentatív kutatás szerint a magyarok 48 százaléka használja legalább alkalmanként a mesterséges intelligenciát pénzügyi vagy biztosítási kérdésekben. Ezzel Magyarország az öt vizsgált ország közül a második helyen áll.

Pénzügyi döntések és mesterséges intelligencia (illusztráció) Fotó: kues1 / magnific.com

A magyar fiatalok többsége már mesterséges intelligenciát használ pénzügyi kérdésekben

A legtöbben Csehországban veszik igénybe az MI segítségét, ahol 49 százalékos az arány. Spanyolországban 47, Olaszországban 43, Németországban pedig 37 százalék használja a technológiát ilyen célokra. A kutatás szerint különösen a fiatalok körében népszerű a technológia. A 18–34 éves magyarok 68 százaléka használ mesterséges intelligenciát pénzügyeivel kapcsolatban.

Az MI-t használó fiatalok 38 százaléka saját pénzügyeinek elemzésére, 34 százaléka pénzügyi kérdések megértésére, 31 százaléka tervezésre, 29 százaléka pedig különböző pénzügyi termékek feltérképezésére alkalmazza a technológiát.

A mesterséges intelligencia így egyre fontosabb szerepet kaphat a pénzügyi tájékozódásban, hiszen segíthet az összetettebb kérdések megértésében és a lehetőségek összehasonlításában.

Pénzügyi döntések és mesterséges intelligencia

A kutatás ugyanakkor egy érdekes ellentmondásra is rámutatott. Bár sokan használják az MI-t, a magyar válaszadók 64 százaléka jelentős pénzügyi döntés esetén továbbra is inkább emberi tanácsadóhoz fordulna. Mindössze 5 százalék választaná inkább a mesterséges intelligenciát, 35 százalék pedig csak akkor követne egy MI által készített befektetési ajánlást, ha azt pénzügyi szakember is megerősítené.

Az OVB értékelése szerint ezért a jövőben a mesterséges intelligencia elsősorban az emberi pénzügyi tanácsadást egészítheti ki. A fontos döntéseknél ugyanis az ügyfelek továbbra is igénylik a személyre szabott segítséget és a szakértői támogatást.