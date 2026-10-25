„A mesterséges intelligencia robotjai hamarosan eltörlik az emberiséget a Föld színéről” – hátborzongató jóslattal állt elő a szakértő

Roman Yampolskiy mesterségesintelligencia-szakértő hátborzongató figyelmeztetést fogalmazott meg: szerinte a mesterséges intelligencia térnyerése akár az emberiség kihalásához is vezethet.

Mesterséges intelligencia-veszély: egy szakértő szerint 99,9 százalék az emberiség kihalásának esélye Fotó: kues1 / magnific.com

Roman Yampolskiy szerint 99,9 százalék az esélye, hogy az MI száz éven belül az emberiség pusztulását okozza

Egy több mint 2700 MI-szakértő bevonásával készült kutatás ennél lényegesen kisebb, 5 százalékos kockázatot jelzett

A technológia vezető szakemberei között sincs egyetértés arról, jelent-e egzisztenciális veszélyt a mesterséges intelligencia

Sam Altman korábban a munkahelyek megszűnéséről és a „társadalmi szerződés” megváltozásáról is beszélt

Mesterséges intelligencia-veszély: egy szakértő szerint 99,9 százalék az emberiség kihalásának esélye

A Louisville-i Egyetemen az MI-biztonsággal és kiberbiztonsággal foglalkozó informatikai szakember Lex Fridman podcastjában arról beszélt, hogy becslése szerint 99,9 százalék az esélye annak, hogy a mesterséges intelligencia a következő száz évben kipusztítja az emberiséget.

A csaknem kétórás beszélgetés során Yampolskiy azzal érvelt, hogy eddig egyetlen üzembe állított MI-rendszer sem bizonyult teljes mértékben megbízhatónak, ezért kétli, hogy a jövő fejlettebb rendszerei esetében teljesen kizárhatók lennének a katasztrofális hibák.

Yampolskiy azon kevés, ám annál határozottabban megszólaló, úttörő MI-kutatók közé tartozik, akik nyíltan figyelmeztetnek a technológia lehetséges veszélyeire, miközben Donald Trump elnöksége alatt egyre intenzívebbé válik a mesterséges intelligenciáért folyó verseny.

A szakértő korábban könyvet is írt „AI: Unexplainable, Unpredictable, Uncontrollable” (MI: Megmagyarázhatatlan, kiszámíthatatlan, irányíthatatlan) címmel. A kötetet úgy mutatják be, mint amely „átfogó bevezetést nyújt az olyan alapvető problémákba, mint az MI által produkált eredmények kiszámíthatatlansága vagy az MI döntéseinek nehéz megmagyarázhatósága”.

Yampolskiy így fogalmazott:

A könyv olyan összetettebb kérdéseket is körüljár, mint a tulajdonjog és az ellenőrzés problémája, miközben részletesen elemzi a lehetséges veszélyeket és a nem szándékolt következményeket. A könyv végül filozófiai és egzisztenciális kérdésekkel zárul: többek között azt vizsgálja, tekinthető-e az MI önálló személynek, rendelkezhet-e tudattal, illetve mi különbözteti meg az emberi intelligenciát a mesterséges általános intelligenciától (AGI).

Technológiai szakértők szerint éppen a mesterséges intelligencia úttörői – köztük Yampolskiy – azok, akik a leghatározottabban kongatják a vészharangot a technológiai áttörés esetleges katasztrofális következményei miatt. Yampolskiy borúlátó jóslatát ugyanakkor egyes kutatási eredmények árnyalják, amelyek szerint az MI jelentette veszély jóval kisebb lehet annál, mint amit a szakértő előrejelzése sugall.