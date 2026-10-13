Megszólalt a mesterséges intelligenciáról a Microsoft elnöke, súlyos veszélyre figyelmeztetett

Milyen veszélyei lehetnek a mesterséges intelligenciának, ha kikerül az emberi ellenőrzés alól?

Hogyan lehet leállítani a mesterséges intelligenciát, ha veszélyessé válik?

Miért követel szigorúbb szabályozást a Microsoft elnöke?

A mesterséges intelligencia fejlődése olyan veszélyeket hordozhat, amelyekkel szemben a jelenlegi biztonsági előírások már nem elegendők. Brad Smith, a Microsoft elnöke szerint sürgősen nemzetközi szabályokra és olyan vészleállító rendszerekre van szükség, amelyekkel megfékezhető az emberi ellenőrzés alól kikerülő technológia.

A Microsoft elnöke szerint a mesterséges intelligencia súlyos veszélyeket rejthet. Brad Smith szigorúbb szabályozást és vészleállító rendszereket sürget Fotó: kues1 / magnific.com

A BBC-nek adott interjújában Smith arra figyelmeztetett,

hogy jelenleg még egy mosógépre vagy egy doboz tejre is szigorúbb biztonsági szabályok vonatkoznak, mint a mesterséges intelligenciára.

A Microsoft elnöke szerint az AI egyszerre lehet hasznos eszköz és veszélyes fegyver, ezért nem lehet tovább halogatni a szabályozását.

Miért figyelmeztet a mesterséges intelligencia veszélyeire a Microsoft elnöke?

Brad Smith szerint a vállalatoknak olyan vészleállító rendszereket kellene beépíteniük az AI-technológiákba, amelyekkel szükség esetén leállíthatják vagy lelassíthatják azok működését.