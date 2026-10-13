Megszólalt a mesterséges intelligenciáról a Microsoft elnöke, súlyos veszélyre figyelmeztetett

- Milyen veszélyei lehetnek a mesterséges intelligenciának, ha kikerül az emberi ellenőrzés alól?
- Hogyan lehet leállítani a mesterséges intelligenciát, ha veszélyessé válik?
- Miért követel szigorúbb szabályozást a Microsoft elnöke?
A mesterséges intelligencia fejlődése olyan veszélyeket hordozhat, amelyekkel szemben a jelenlegi biztonsági előírások már nem elegendők. Brad Smith, a Microsoft elnöke szerint sürgősen nemzetközi szabályokra és olyan vészleállító rendszerekre van szükség, amelyekkel megfékezhető az emberi ellenőrzés alól kikerülő technológia.
A BBC-nek adott interjújában Smith arra figyelmeztetett,
hogy jelenleg még egy mosógépre vagy egy doboz tejre is szigorúbb biztonsági szabályok vonatkoznak, mint a mesterséges intelligenciára.
A Microsoft elnöke szerint az AI egyszerre lehet hasznos eszköz és veszélyes fegyver, ezért nem lehet tovább halogatni a szabályozását.
Miért figyelmeztet a mesterséges intelligencia veszélyeire a Microsoft elnöke?
Brad Smith szerint a vállalatoknak olyan vészleállító rendszereket kellene beépíteniük az AI-technológiákba, amelyekkel szükség esetén leállíthatják vagy lelassíthatják azok működését.
Erre különösen akkor lehet szükség, ha egy mesterségesintelligencia-ügynök kikerül az emberi ellenőrzés alól, vagy egy nagy teljesítményű AI-modell veszélyezteti a világ kiberbiztonságát.
A Microsoft elnöke azt is kötelezővé tenné, hogy a vállalatok jelentsék az ilyen incidenseket, és értesítsék azokat, akiknek kárt okozott a technológia. Emellett független szakértőkkel és kormányzati ellenőrökkel vizsgáltatná meg az új rendszereket, mielőtt azok piacra kerülnének.
Donald Trump másképp képzeli el az AI szabályozását
Smith javaslatai szembemennek Donald Trump amerikai elnök elképzeléseivel. Trump szerint az Egyesült Államoknak fel kell gyorsítania a mesterséges intelligencia fejlesztését, különben elveszítheti a Kínával folytatott technológiai versenyt. Az elnök ezért elsősorban a vállalatok önszabályozását támogatja.
A Microsoft vezetője azonban úgy véli, hogy az önkéntes vállalások már nem elegendők. Hiába tartják be a felelős cégek a biztonsági előírásokat, a kevésbé körültekintően működő vállalatok továbbra is komoly veszélyt jelenthetnek. Smith szerint az Egyesült Királyság vezető szerepet vállalhatna a nemzetközi MI-szabályok kidolgozásában, mivel különösen fejlett szakértelemmel rendelkezik a technológia biztonsági vizsgálatában.
A Microsoft elnöke hangsúlyozta, hogy eljött az idő a cselekvésre, mielőtt a mesterséges intelligencia fejlődése olyan kockázatokat teremtene, amelyeket már nem lehet megfelelően kezelni.