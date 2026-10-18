Kevesebbet ad ugyanannyi pénzért a Microsoft

Jelentősen csökkenti a családi előfizetésekhez biztosított felhőtárhelyet a Microsoft, jelentette a The Verge. A vállalat szerint a Microsoft 365 új rendszere rugalmasabb lesz, a gyakorlatban azonban sok család jóval kevesebb tárhelyet használhat majd ugyanazon előfizetés keretében. A változás miatt akár kétharmadával csökkenhet a rendelkezésre álló felhőtárhely. Az új szabályok egyes ügyfeleknél már életbe léptek, a meglévő előfizetőknek pedig érdemes időben felkészülniük.

Komoly tárhelycsökkentássel szembesülnek a Microsoft 365 családi előfizetői (illusztráció)

Fotó: Angel Bena / Pexels

Microsoft 365 családi előfizetés: jelentős tárhelycsökkentés

A Microsoft 365 Family előfizetés egyik legnagyobb előnye eddig az volt, hogy akár hat ember is használhatta, és mindegyikük külön-külön 1 TB OneDrive-felhőtárhelyet kapott. Ez azt jelentette, hogy egy teljesen kihasznált családi csomag összesen 6 TB, vagyis mintegy 6000 GB Microsoft 365 tárhelyet biztosított. Ennek most vége szakad. A Microsoft bejelentése szerint a Family és a Premium előfizetéseknél a jövőben összesen 2 TB tárhelyen osztozhat a legfeljebb hat felhasználó. Vagyis

a korábbi maximális 6 TB helyett csak 2 TB OneDrive tárhely áll majd rendelkezésre, ami 4 TB-os, azaz közel 67 százalékos csökkenés.

A különbség leginkább azoknál a családoknál lesz érezhető, ahol többen is nagy mennyiségű adatot tárolnak a felhőben a Microsoft 365 családi előfizetés keretein belül. Ilyenek lehetnek például a telefonokról automatikusan feltöltött fényképek és videók, a számítógépes biztonsági mentések vagy a nagyobb munkafájlok.

Korábban egy négytagú családban mindenki külön 1 TB tárhellyel gazdálkodhatott.

Az új rendszerben viszont ugyanaz a négy ember már egyetlen 2 TB-os keretet használ.

Ha például minden családtag 600 GB adatot tárol, az összesen 2,4 TB. Ez a korábbi előfizetésbe gond nélkül belefért, az új tárhelykeretet viszont már 400 GB-tal meghaladja. A Microsoft szerint az új megoldás előnye, hogy a tárhely rugalmasabban osztható el. Ha például egy családban csak egyvalaki tárol sok adatot, ő akár a teljes 2 TB-ot is kihasználhatja. Korábban az egyéni 1 TB-os korlát ezt nem tette lehetővé. Fontos, hogy a közös tárhely nem jelent közös hozzáférést a fájlokhoz: a családtagok dokumentumai, fényképei és egyéb adatai továbbra is privátak maradnak.