Kevesebbet ad ugyanannyi pénzért a Microsoft

Jelentősen csökkenti a családi előfizetésekhez biztosított felhőtárhelyet a Microsoft, jelentette a The Verge. A vállalat szerint a Microsoft 365 új rendszere rugalmasabb lesz, a gyakorlatban azonban sok család jóval kevesebb tárhelyet használhat majd ugyanazon előfizetés keretében. A változás miatt akár kétharmadával csökkenhet a rendelkezésre álló felhőtárhely. Az új szabályok egyes ügyfeleknél már életbe léptek, a meglévő előfizetőknek pedig érdemes időben felkészülniük.
Microsoft 365 családi előfizetés: jelentős tárhelycsökkentés
A Microsoft 365 Family előfizetés egyik legnagyobb előnye eddig az volt, hogy akár hat ember is használhatta, és mindegyikük külön-külön 1 TB OneDrive-felhőtárhelyet kapott. Ez azt jelentette, hogy egy teljesen kihasznált családi csomag összesen 6 TB, vagyis mintegy 6000 GB Microsoft 365 tárhelyet biztosított. Ennek most vége szakad. A Microsoft bejelentése szerint a Family és a Premium előfizetéseknél a jövőben összesen 2 TB tárhelyen osztozhat a legfeljebb hat felhasználó. Vagyis
a korábbi maximális 6 TB helyett csak 2 TB OneDrive tárhely áll majd rendelkezésre, ami 4 TB-os, azaz közel 67 százalékos csökkenés.
A különbség leginkább azoknál a családoknál lesz érezhető, ahol többen is nagy mennyiségű adatot tárolnak a felhőben a Microsoft 365 családi előfizetés keretein belül. Ilyenek lehetnek például a telefonokról automatikusan feltöltött fényképek és videók, a számítógépes biztonsági mentések vagy a nagyobb munkafájlok.
- Korábban egy négytagú családban mindenki külön 1 TB tárhellyel gazdálkodhatott.
- Az új rendszerben viszont ugyanaz a négy ember már egyetlen 2 TB-os keretet használ.
Ha például minden családtag 600 GB adatot tárol, az összesen 2,4 TB. Ez a korábbi előfizetésbe gond nélkül belefért, az új tárhelykeretet viszont már 400 GB-tal meghaladja. A Microsoft szerint az új megoldás előnye, hogy a tárhely rugalmasabban osztható el. Ha például egy családban csak egyvalaki tárol sok adatot, ő akár a teljes 2 TB-ot is kihasználhatja. Korábban az egyéni 1 TB-os korlát ezt nem tette lehetővé. Fontos, hogy a közös tárhely nem jelent közös hozzáférést a fájlokhoz: a családtagok dokumentumai, fényképei és egyéb adatai továbbra is privátak maradnak.
OneDrive tárhely csökkentése: mikortól lép életbe a változás?
Az újonnan megkötött Microsoft 365 Family és Premium előfizetéseknél 2026. október 8-tól már a 2 TB-os közös tárhely érvényes.
A meglévő előfizetőknél a Microsoft részletes tájékoztatója szerint a 2027. május 2-án vagy azt követően esedékes első megújításkor vezetik be az új rendszert. A vállalat előzetesen e-mailben értesíti az érintetteket. Aki viszont korábban magasabb csomagra vált, annál az új tárhelyszabályok már az előfizetés módosításakor életbe léphetnek.
Mi lesz azokkal, akiknek már most több mint 2 TB adatuk van? A Microsoft tájékoztatása szerint az érintettek nem veszítik el azonnal a fájljaikat. A tárhelykorlát túllépése esetén legfeljebb egy évig továbbra is hozzáférhetnek az adataikhoz, miközben lehetőségük van felszabadítani tárhelyet vagy további kapacitást vásárolni.
Valamit azért ad is a Microsoft
A változtatásnak van kedvező oldala is. A Microsoft a családi előfizetésekben elérhető mesterségesintelligencia-funkciókat is átalakítja.
- A Wordben,
- az Excelben,
- a PowerPointban
- és az Outlookban használható Microsoft Copilot-funkciókhoz korábban elsősorban az előfizetés tulajdonosa férhetett hozzá. A jövőben ezeket a lehetőségeket a többi családtaggal is meg lehet osztani, közös AI-használati keret mellett. Ez azoknak lehet előnyös, akik rendszeresen használják a mesterséges intelligenciát dokumentumok készítéséhez, szövegíráshoz vagy táblázatok feldolgozásához. Akik viszont elsősorban a nagy felhőtárhely miatt fizettek elő, azok számára a változás komoly visszalépést jelenthet.
Mit tehetnek most az előfizetők?
A Microsoft 365 Family vagy Premium előfizetőinek érdemes már most ellenőrizniük, hogy a családtagok összesen mennyi OneDrive-tárhelyet használnak. Ha ez meghaladja a 2 TB-ot, célszerű még az előfizetés következő megújítása előtt átgondolni, mely fájlokat lehet törölni, máshová áthelyezni vagy biztonságosan archiválni. A tárhelyhasználat a Microsoft-fiók felületén ellenőrizhető. Aki pedig továbbra is nagyobb kapacitásra tart igényt, további felhőtárhelyet vásárolhat, bár ez már többletköltséget jelenthet. A Microsoft tehát egyes felhasználóknak valóban rugalmasabb szolgáltatást kínál, a sok adatot tároló családok viszont jelentős mértékben csökkentett tárhellyel kénytelenek gazdálkodni majd.