Még a Microsoft hivatalos fiókjának sem lehetett hinni, csalók vették át az irányítást

Még egy hivatalos, több millió követővel rendelkező közösségi fiók sem jelent automatikus garanciát arra, hogy valóban az ír, akinek a neve szerepel rajta. Ismeretlen támadók feltörték a Microsoft X-fiókját 13 millió követővel, majd a régi Office-asszisztens, Clippy nevével egy kriptovalutát kezdtek népszerűsíteni, írja a Bleeping Computer. A vállalat megerősítette az illetéktelen hozzáférést, és visszaszerezte a fiókot. Azt viszont nem árulták el a Microsoft fiók feltörése után, hogyan sikerült a kiberbűnözőknek hozzáféréshez jutni.

A Microsoft fiók feltörése után kriptocsalás volt kiberbűnözők célja

Fotó: Angel Bena / Pexels

Microsoft fiók feltörés után kriptocsalás

Különösen tanulságos csalási módszer áldozata lett a Microsoft: ezúttal nem egy megtévesztésig hasonló hamis profilt készítettek a csalók, hanem

magát a vállalat hivatalos X-fiókját szerezték meg.

A több mint 13 millió követővel rendelkező fiók egy magát Clippynek – a régi Microsoft Office jól ismert asszisztensének – kiadó profilt kezdett követni, majd annak egyik bejegyzését is megosztotta.

A Microsoft profilképét is Clippyre cserélték.

Első pillantásra akár egy furcsa Microsoft-marketingakciónak is tűnhetett az egész. A Clippy-profil azt kérdezte a Windows Central beszámolója szerint, hány kedvelés kellene ahhoz, hogy visszatérjen a legendás asszisztens, a megszerzett Microsoft-fiók pedig 500 ezer lájkot kért érte.

A háttérben azonban ennél jóval komolyabb dolog zajlott, ugyanis a Clippyről elnevezett hamis fiókhoz egy kriptotóken népszerűsítése kapcsolódott. A csalók azt a látszatot próbálták kelteni, mintha a projektnek köze lenne a Microsofthoz. A Microsoft azonban semmilyen ilyen kriptovalutát nem támogatott vagy engedélyezett. A Clippyt megszemélyesítő egyik profilt az X később felfüggesztette.

A történetet még zavarosabbá tette, hogy a Microsoft-fiókban később egy, a kriptovalutától elhatárolódó bejegyzés is megjelent, majd eltűnt. Később kiderült: ezt sem a Microsoft írta, vagyis még a látszólagos helyreigazításban sem lehetett megbízni.

A vállalat végül megerősítette, hogy illetéktelenek fértek hozzá az X-fiókjához. A hozzáférést megszüntették, a jogosulatlan bejegyzéseket eltávolították, az eset körülményeit pedig vizsgálják. Egyelőre nem közölték, pontosan hogyan jutottak be a támadók a fiókba.