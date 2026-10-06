Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Jön a vagyonadó, átalakul a kata – fontos bejelentéseket tett Magyar Péter

csalás

Még a Microsoft hivatalos fiókjának sem lehetett hinni, csalók vették át az irányítást

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Már az sem jelent biztosítékot egy internetes csalással szemben, ha az üzenet egy világcég hivatalos fiókjából érkezik. Csalók szerezték meg a Microsoft több mint 13 millió követős X-fiókját, és kriptovalutát kezdtek reklámozni a Microsoft fiók feltörése után.
Link másolása
Vágólapra másolva!
csaláshackerkriptocsalókriptovalutákkriptokiberbűnözés

Még egy hivatalos, több millió követővel rendelkező közösségi fiók sem jelent automatikus garanciát arra, hogy valóban az ír, akinek a neve szerepel rajta. Ismeretlen támadók feltörték a Microsoft X-fiókját 13 millió követővel, majd a régi Office-asszisztens, Clippy nevével egy kriptovalutát kezdtek népszerűsíteni, írja a Bleeping Computer. A vállalat megerősítette az illetéktelen hozzáférést, és visszaszerezte a fiókot. Azt viszont nem árulták el a Microsoft fiók feltörése után, hogyan sikerült a kiberbűnözőknek hozzáféréshez jutni. 

A Microsoft fiók feltörése után kriptocsalás volt kiberbűnözők célja
A Microsoft fiók feltörése után kriptocsalás volt kiberbűnözők célja
Fotó: Angel Bena / Pexels

Microsoft fiók feltörés után kriptocsalás

Különösen tanulságos csalási módszer áldozata lett a Microsoft: ezúttal nem egy megtévesztésig hasonló hamis profilt készítettek a csalók, hanem

  • magát a vállalat hivatalos X-fiókját szerezték meg. 
  • A több mint 13 millió követővel rendelkező fiók egy magát Clippynek – a régi Microsoft Office jól ismert asszisztensének – kiadó profilt kezdett követni, majd annak egyik bejegyzését is megosztotta.
  • A Microsoft profilképét is Clippyre cserélték. 

Első pillantásra akár egy furcsa Microsoft-marketingakciónak is tűnhetett az egész.  A Clippy-profil azt kérdezte a Windows Central beszámolója szerint, hány kedvelés kellene ahhoz, hogy visszatérjen a legendás asszisztens, a megszerzett Microsoft-fiók pedig 500 ezer lájkot kért érte. 

A háttérben azonban ennél jóval komolyabb dolog zajlott, ugyanis a Clippyről elnevezett hamis fiókhoz egy kriptotóken népszerűsítése kapcsolódott. A csalók azt a látszatot próbálták kelteni, mintha a projektnek köze lenne a Microsofthoz. A Microsoft azonban semmilyen ilyen kriptovalutát nem támogatott vagy engedélyezett. A Clippyt megszemélyesítő egyik profilt az X később felfüggesztette.

A történetet még zavarosabbá tette, hogy a Microsoft-fiókban később egy, a kriptovalutától elhatárolódó bejegyzés is megjelent, majd eltűnt. Később kiderült: ezt sem a Microsoft írta, vagyis még a látszólagos helyreigazításban sem lehetett megbízni.

A vállalat végül megerősítette, hogy illetéktelenek fértek hozzá az X-fiókjához. A hozzáférést megszüntették, a jogosulatlan bejegyzéseket eltávolították, az eset körülményeit pedig vizsgálják. Egyelőre nem közölték, pontosan hogyan jutottak be a támadók a fiókba.

Microsoft Clippy kriptocsalás: Már a hiteles fiók sem elég

Az esetnek a Microsofton és a kriptovaluta csaláson túlmutató tanulsága is van. 

  • A csalások felismerésénél gyakran azt tanácsolják, hogy ellenőrizzük, valóban az adott vállalat hivatalos oldaláról vagy közösségi fiókjából származik-e egy ajánlat.
  • Ebben az esetben pontosan onnan származott, csakhogy időközben a csalók irányították a fiókot.

Ezért egy szokatlan pénzügyi ajánlatnál, befektetésnél vagy kriptovalutánál önmagában még a hivatalosnak látszó közösségi profil sem elegendő bizonyíték. 

Érdemes külön ellenőrizni a vállalat weboldalát és más hivatalos kommunikációs csatornáit is, mielőtt pénzt utalunk, kriptovalutát vásárolunk vagy egy külső oldalnak hozzáférést adunk.

Mostanában rájár a rúd a Microsoftra. Nemrég arról írtunk, hogy egy adathalász támadásokra kifejlesztett AI-platform segítségével a Microsoft valódi oldalára irányították az áldozataikat kiberbűnözők, ahol saját maguk engedélyezték a támadók hozzáférését a fiókjaikhoz.

Ha pedig nem emlékeznél pontosan Clippyre, íme egy videó róla:

Eladnád a régi laptopodat? Ezt mindenképpen tedd meg előtte
Ezen a piacon a Huawei diktál, az Apple csak a harmadik
Ilyen volt a magyar internet 25 éve: 5+1 emlék a hőskorból, elveszett fiatalságunk idejéből
Vigyázz, már a valódi ChatGPT-oldalon is csapdába csalhatnak
Megtelt a telefon tárhelye? Van egy rejtett funkció, amely automatikusan helyet szabadít fel
Nem találod a Samsung tévé távirányítóját? Elég lehet a telefonod!
Mozifilmes kamera a zsebben: dupla 200 MP-es kamerával érkezett a Honor új csúcsmobilja
Végre megkapta ezt az egyszerű funkciót a Google Üzenetek, eddig érthetetlenül hiányzott
Túl veszélyesnek bizonyult az új ChatGPT-modell, az OpenAI inkább nem adja ki
Példátlan új adathalász trükk: a valódi Microsoft-oldalon verik át az áldozatokat

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!