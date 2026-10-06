Még a Microsoft hivatalos fiókjának sem lehetett hinni, csalók vették át az irányítást

Még egy hivatalos, több millió követővel rendelkező közösségi fiók sem jelent automatikus garanciát arra, hogy valóban az ír, akinek a neve szerepel rajta. Ismeretlen támadók feltörték a Microsoft X-fiókját 13 millió követővel, majd a régi Office-asszisztens, Clippy nevével egy kriptovalutát kezdtek népszerűsíteni, írja a Bleeping Computer. A vállalat megerősítette az illetéktelen hozzáférést, és visszaszerezte a fiókot. Azt viszont nem árulták el a Microsoft fiók feltörése után, hogyan sikerült a kiberbűnözőknek hozzáféréshez jutni.
Microsoft fiók feltörés után kriptocsalás
Különösen tanulságos csalási módszer áldozata lett a Microsoft: ezúttal nem egy megtévesztésig hasonló hamis profilt készítettek a csalók, hanem
- magát a vállalat hivatalos X-fiókját szerezték meg.
- A több mint 13 millió követővel rendelkező fiók egy magát Clippynek – a régi Microsoft Office jól ismert asszisztensének – kiadó profilt kezdett követni, majd annak egyik bejegyzését is megosztotta.
- A Microsoft profilképét is Clippyre cserélték.
Első pillantásra akár egy furcsa Microsoft-marketingakciónak is tűnhetett az egész. A Clippy-profil azt kérdezte a Windows Central beszámolója szerint, hány kedvelés kellene ahhoz, hogy visszatérjen a legendás asszisztens, a megszerzett Microsoft-fiók pedig 500 ezer lájkot kért érte.
A háttérben azonban ennél jóval komolyabb dolog zajlott, ugyanis a Clippyről elnevezett hamis fiókhoz egy kriptotóken népszerűsítése kapcsolódott. A csalók azt a látszatot próbálták kelteni, mintha a projektnek köze lenne a Microsofthoz. A Microsoft azonban semmilyen ilyen kriptovalutát nem támogatott vagy engedélyezett. A Clippyt megszemélyesítő egyik profilt az X később felfüggesztette.
A történetet még zavarosabbá tette, hogy a Microsoft-fiókban később egy, a kriptovalutától elhatárolódó bejegyzés is megjelent, majd eltűnt. Később kiderült: ezt sem a Microsoft írta, vagyis még a látszólagos helyreigazításban sem lehetett megbízni.
A vállalat végül megerősítette, hogy illetéktelenek fértek hozzá az X-fiókjához. A hozzáférést megszüntették, a jogosulatlan bejegyzéseket eltávolították, az eset körülményeit pedig vizsgálják. Egyelőre nem közölték, pontosan hogyan jutottak be a támadók a fiókba.
Microsoft Clippy kriptocsalás: Már a hiteles fiók sem elég
Az esetnek a Microsofton és a kriptovaluta csaláson túlmutató tanulsága is van.
- A csalások felismerésénél gyakran azt tanácsolják, hogy ellenőrizzük, valóban az adott vállalat hivatalos oldaláról vagy közösségi fiókjából származik-e egy ajánlat.
- Ebben az esetben pontosan onnan származott, csakhogy időközben a csalók irányították a fiókot.
Ezért egy szokatlan pénzügyi ajánlatnál, befektetésnél vagy kriptovalutánál önmagában még a hivatalosnak látszó közösségi profil sem elegendő bizonyíték.
Érdemes külön ellenőrizni a vállalat weboldalát és más hivatalos kommunikációs csatornáit is, mielőtt pénzt utalunk, kriptovalutát vásárolunk vagy egy külső oldalnak hozzáférést adunk.
Mostanában rájár a rúd a Microsoftra. Nemrég arról írtunk, hogy egy adathalász támadásokra kifejlesztett AI-platform segítségével a Microsoft valódi oldalára irányították az áldozataikat kiberbűnözők, ahol saját maguk engedélyezték a támadók hozzáférését a fiókjaikhoz.
Ha pedig nem emlékeznél pontosan Clippyre, íme egy videó róla: