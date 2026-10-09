Akkor is megdrágulhat a mobilszámlád, amikor nem számítasz rá - megkérdeztük a szolgáltatókat

Árérzékenyek vagyunk, ez aligha fog megváltozni. Internetezni viszont szeretünk, az okostelefonunkhoz pedig szinte hozzánőttünk. Nem csoda, hogy összeszorul a gyomrunk, ha meghalljuk az áremelés, az árkorrekció vagy éppen a tarifaváltozás kifejezést. Azt már lassan megszoktuk, hogy a három nagy hazai mobil- és internetszolgáltató időről időre inflációkövető díjemelést hajt végre, amit szemérmesen csak „korrekciónak” neveznek. Előfordulhat, hogy mobilszolgáltatók díjemelése nem csak ekkor érint minket? Egyáltalán, milyen esetekben drágulhat az előfizetésünk, és mennyivel korábban kell erről értesíteniük bennünket?
Megszüntethet-e egy szolgáltató korábban megadott díjkedvezményt? Emelhet-e árat, ha már lejárt a hűségidőnk? És ha kivezetik a régi tarifacsomagunkat, áttehetnek-e bennünket egy drágábba, vagy van más választásunk is? Ezekkel a kérdésekkel kerestük meg a három nagy magyar mobilszolgáltatót, a Telekomot, a Yettelt és a One-t.
Mobilszolgáltatók díjemelése: mikor emelhetnek árat az évi egyszeri inflációkövető árkorrekció mellett?
A Magyar Telekomnál folyamatosan figyelik az ügyfelek használati szokásait, hogy a szolgáltatási portfóliót minél inkább az ő igényeikhez alakítsák. Ez alapján a portfóliót időről időre megújítják, hogy "mindig az elérhető legmagasabb szolgáltatási minőséget és bővebb szolgáltatástartalmat kínálhassuk"- írta az Origo kérdéseire a Vállalati kommunikáció.
Portfólióváltás során előfordulhat, hogy egyes, hosszú évekkel, akár évtizedekkel korábban bevezetett technológiát, díjcsomagot vagy kedvezményt kivezetünk, és helyettük új konstrukciókat kínálunk, ezek díja is eltérhet a korábbi csomagokétól.
A jogszabályok szerint egy kedvezmény kivezetése vagy egy díjemelés egyoldalú szerződésmódosításnak minősül, amely esetén minden szolgáltató köteles legalább 30 nappal a módosítás hatálybalépése előtt értesíteni az érintett előfizetőket, ezt a Magyar Telekom minden esetben megteszi. Azok az ügyfelek, akik nem fogadják el a szerződésmódosítást, jogosultak felmondani előfizetési szerződésüket - írja a Magyar Telekom sajtóosztálya.
A hatályos hatósági szabályozás értelmében a távközlési szolgáltatók saját hatáskörben dönthetnek a tarifacsomagok díjszabásának módosításáról, illetve az egyes díjcsomagok vagy kedvezmények kivezetéséről, hívja fel rá figyelmünket a One Magyarország. Válaszuk szerint a díjak és kedvezmények módosításakor minden esetben a hatályos jogszabályok, a hatósági előírások és az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései szerint járnak el. Az egyoldalú szerződésmódosításokról az érintett ügyfeleket legalább 30 nappal a változás hatálybalépése előtt tájékoztatják. Ennek részeként ismertetik a módosítás tartalmát, valamint az ügyfeleket megillető felmondási lehetőséget és annak feltételeit.
Egy konkrét esetet is kiemeltek az Origónak: "2026. szeptember 1-jétől egyes, korábban biztosított egyedi havidíjkedvezményeket szüntettünk meg azoknál a vezetékes előfizetéseknél, amelyek hűségideje már lejárt, és legkésőbb 2026. május 31-ig határozatlan idejűvé váltak. A kedvezmények megszüntetése az érintett előfizetések fizetendő havidíjának emelkedésével járt. Lakossági ügyfeleinknél ugyanakkor a hűségidő lejárta önmagában továbbra sem eredményez automatikus díjemelést vagy a hűségvállaláshoz kapcsolódó kedvezmények megszűnését. Az érintett ügyfeleket ebben az esetben is az előírt módon és határidőben, előzetesen tájékoztattuk a változásról, valamint a felmondási lehetőségről és annak feltételeiről. Az előfizetők az értesítés kézhezvételétől számított 45 napon belül azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül felmondhatták szerződésüket. Az egyedi havidíjkedvezmények kivezetésének célja az átláthatóbb és egységesebb szolgáltatási portfólió kialakítása volt." - zárta válaszát a 4iG Sajtóosztály.
A Yettel Vállalati Kommunikáció Igazgatósága a kérdéseinkre közvetlenül reagált:
- Mikor törölhet el díjkedvezményt a szolgáltató?
Adott díjkedvezmények minden esetben az ügyfél által is átlátható módon, előzetes tájékoztatást követően szüntethetők meg. Ennek két leggyakoribb példája, amikor időszakos kedvezményt adunk és a promóciós időszak lejár (például „első hat hónapban 50% havidíj-kedvezmény”). Ilyenkor már előzetesen, a kedvezmény megadásakor kommunikáljuk, hogy meddig és milyen feltételekkel vehető igénybe az adott kedvezmény. Abban az esetben, ha egy ügyfél önszántából vált tarifát, akkor elfordulhat, hogy korábbi tarifájához járó kedvezményeket nem tudja az új tarifához igénybe venni, elveszíti azokat.
- Milyen esetben emelhet a díjakon, ha már nincs tarifahűség?
A hűségidő lejárata miatt önmagában nem változik (nem emelkedik meg) az előfizetések havidíja. Ugyanakkor például a lakossági számlás előfizetések Általános Szerződési Feltételeiben (ÁSZF) szerepel az éves inflációkövető díjkorrekció intézménye. A díjkorrekció nem minden előfizetést érint: a lakossági hangalapú, valamint a mobil és otthoni internet tarifák egyes csomagjainál érvényesítendő a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos fogyasztói árindex mértékével, melynek értéke 2025-ben 4,4% volt. Az éves inflációkövető díjkorrekció időpontjáról és mértékéről szintén az ÁSZF-ben rögzítettek szerint, előzetesen és átlátható módon tájékoztatjuk érintett ügyfeleinket.
- Ha valakinek nincs hűsége, és eltörlik a díjcsomagját, csak drágábbat ajánl a szolgáltató?
Ilyen esetben az Elektronikus Hírközlésről szóló Törvénynek megfelelően az ügyfél számára legkedvezőbb tarifaajánlatot kínáljuk. Mivel ezek az előfizetések már hűségen kívüliek, a szolgáltató által kezdeményezett, szükséges tarifaváltáskor a régi csomag helyett bármelyik publikusan elérhető tarifát választhatja az előfizető, a legolcsóbbtól a legdrágábbig - zárta válaszát a Yettel Magyarország.