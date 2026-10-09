Akkor is megdrágulhat a mobilszámlád, amikor nem számítasz rá - megkérdeztük a szolgáltatókat

Árérzékenyek vagyunk, ez aligha fog megváltozni. Internetezni viszont szeretünk, az okostelefonunkhoz pedig szinte hozzánőttünk. Nem csoda, hogy összeszorul a gyomrunk, ha meghalljuk az áremelés, az árkorrekció vagy éppen a tarifaváltozás kifejezést. Azt már lassan megszoktuk, hogy a három nagy hazai mobil- és internetszolgáltató időről időre inflációkövető díjemelést hajt végre, amit szemérmesen csak „korrekciónak” neveznek. Előfordulhat, hogy mobilszolgáltatók díjemelése nem csak ekkor érint minket? Egyáltalán, milyen esetekben drágulhat az előfizetésünk, és mennyivel korábban kell erről értesíteniük bennünket?

Milyen esetekben történik meg a mobilszolgáltatók díjemelése? (illusztráció) Fotó: Anete Lusina / Pexels

Megszüntethet-e egy szolgáltató korábban megadott díjkedvezményt? Emelhet-e árat, ha már lejárt a hűségidőnk? És ha kivezetik a régi tarifacsomagunkat, áttehetnek-e bennünket egy drágábba, vagy van más választásunk is? Ezekkel a kérdésekkel kerestük meg a három nagy magyar mobilszolgáltatót, a Telekomot, a Yettelt és a One-t.

Mobilszolgáltatók díjemelése: mikor emelhetnek árat az évi egyszeri inflációkövető árkorrekció mellett?

A Magyar Telekomnál folyamatosan figyelik az ügyfelek használati szokásait, hogy a szolgáltatási portfóliót minél inkább az ő igényeikhez alakítsák. Ez alapján a portfóliót időről időre megújítják, hogy "mindig az elérhető legmagasabb szolgáltatási minőséget és bővebb szolgáltatástartalmat kínálhassuk"- írta az Origo kérdéseire a Vállalati kommunikáció.

Portfólióváltás során előfordulhat, hogy egyes, hosszú évekkel, akár évtizedekkel korábban bevezetett technológiát, díjcsomagot vagy kedvezményt kivezetünk, és helyettük új konstrukciókat kínálunk, ezek díja is eltérhet a korábbi csomagokétól.

Telekom-székház egy korábbi felvételen - Fotó: Kallus György

A jogszabályok szerint egy kedvezmény kivezetése vagy egy díjemelés egyoldalú szerződésmódosításnak minősül, amely esetén minden szolgáltató köteles legalább 30 nappal a módosítás hatálybalépése előtt értesíteni az érintett előfizetőket, ezt a Magyar Telekom minden esetben megteszi. Azok az ügyfelek, akik nem fogadják el a szerződésmódosítást, jogosultak felmondani előfizetési szerződésüket - írja a Magyar Telekom sajtóosztálya.