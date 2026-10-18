Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
munkahelyi

Munka közben olyat művelt a raktáros, amire a vásárlók nem is gondolnának – videó

23 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Csomagokat ad át, vásárlókat szolgál ki, majd visszaül a géphez, és máris repülnek a virtuális fejlövések. Egy orosz streamer egészen új szintre emelte a munkahelyi multitaskingot.
Link másolása
Vágólapra másolva!
munkahelyistreamerjáték

Lehet, hogy a munkahelyi stresszt nem kávéval, hanem fejlövésekkel vezeti le egy orosz raktáros. A streamer egy csomagátvételi ponton dolgozik, ahol a vásárlók kiszolgálása mellett a Counter-Strike 2-ben is bizonyítja, hogy nem érdemes vele ujjat húzni. 

munka közben

A csomagátadás sem állítja meg

A Dexerto által megosztott egyik felvételen a streamer éppen kiiktat egy ellenfelet munkaidőben, amikor félbe kell szakítania a játékot, hogy átadjon egy csomagot. Miután a vásárló megkapta a küldeményét, a gamer visszaül a gép elé, és rövid időn belül két újabb ellenséggel végez, megnyerve a kört. A győzelmet még egy kis tánccal is megünnepli.

Egy másik videóban is hasonló jelenetek láthatók: k0lixx kiszolgál egy vásárlót, majd visszatér a gép elé, hogy újabb ellenfeleket iktasson ki. Úgy tűnik, nála a munkahelyi multitasking egészen új szintre lépett.

A Counter-Strike 2-ben a pontos célzáshoz, a gyors reakciókhoz és a fegyver visszarúgásának kezeléséhez folyamatos koncentrációra van szükség. Mindezt úgy teljesíteni, hogy közben bármikor érkezhet egy újabb vásárló, egyáltalán nem egyszerű.

A felvételek a közösségi médiában is figyelmet kaptak, a kommentelők pedig elismerően reagáltak a streamer teljesítményére. Ha valóban a munkahelyi feszültséget vezeti le a játékban, a virtuális ellenfelek biztosan megérzik a nehezebb műszakokat.

Korábban azt is megírtuk, hogy bár még meg sem jelent a GTA 6, de egy rejtélyes szivárogtató már azzal fenyegetőzik, hogy az egész játékot közzéteszi az interneten.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!