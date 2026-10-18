Munka közben olyat művelt a raktáros, amire a vásárlók nem is gondolnának – videó

Lehet, hogy a munkahelyi stresszt nem kávéval, hanem fejlövésekkel vezeti le egy orosz raktáros. A streamer egy csomagátvételi ponton dolgozik, ahol a vásárlók kiszolgálása mellett a Counter-Strike 2-ben is bizonyítja, hogy nem érdemes vele ujjat húzni.

A csomagátadás sem állítja meg

A Dexerto által megosztott egyik felvételen a streamer éppen kiiktat egy ellenfelet munkaidőben, amikor félbe kell szakítania a játékot, hogy átadjon egy csomagot. Miután a vásárló megkapta a küldeményét, a gamer visszaül a gép elé, és rövid időn belül két újabb ellenséggel végez, megnyerve a kört. A győzelmet még egy kis tánccal is megünnepli.

Twitch streamer k0lixx plays CS2 while working at a package pickup point. He’s currently FACEIT Level 7 with a 0.97 K/D over his last 30 matches. https://t.co/d0YdYmxstv — CS.MONEY (@csmoneytrade) October 15, 2026

Egy másik videóban is hasonló jelenetek láthatók: k0lixx kiszolgál egy vásárlót, majd visszatér a gép elé, hogy újabb ellenfeleket iktasson ki. Úgy tűnik, nála a munkahelyi multitasking egészen új szintre lépett.

A felvételek a közösségi médiában is figyelmet kaptak, a kommentelők pedig elismerően reagáltak a streamer teljesítményére. Ha valóban a munkahelyi feszültséget vezeti le a játékban, a virtuális ellenfelek biztosan megérzik a nehezebb műszakokat.

Korábban azt is megírtuk, hogy bár még meg sem jelent a GTA 6, de egy rejtélyes szivárogtató már azzal fenyegetőzik, hogy az egész játékot közzéteszi az interneten.