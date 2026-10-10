Nem tölt a telefon? Ez az egyszerű megoldás is segíthet

Ha a töltőkábel már nem illeszkedik stabilan a telefonba, csak bizonyos szögben működik, kiesik a csatlakozóból, könnyű arra gondolni, hogy tönkrement az USB-C-port. Pedig előfordulhat, hogy ennél sokkal egyszerűbb a probléma: a csatlakozó mélyén összegyűlt por és szösz akadályozza a megfelelő érintkezést. Az USB-C-csatlakozó ma már minden új androidos telefonon megtalálható, sőt, már az iPhone-ok is ezt használják. Van azonban egy hátránya: a telefon alján lévő apró nyílásba a mindennapi használat során könnyen bekerülhet por, szösz és más szennyeződés. Különösen akkor, ha a telefont rendszeresen zsebben hordjuk. Lehet, hogy emiatt nem tölt a telefon.
Miért nem tölt a telefonom? Nem biztos, hogy a csatlakozó romlott el
Ferdén áll? Könnyen kijön? Nem működik megfelelően? Nem lehet rendesen bedugni?
Nem biztos, hogy elromlott a csatlakozó, simán előfordulhat, hogy csak felgyülemlett a szennyeződés belül. Minden alkalommal, amikor bedugjuk a kábelt, a csatlakozóban lévő szöszt és port egy kicsit beljebb is préselhetjük. A folyamat hónapokon vagy akár éveken keresztül ismétlődhet, míg végül olyan tömör réteg alakul ki a port alján, amely miatt a dugó már nem tud teljesen a helyére kerülni.
Erre utalhat, ha
- a kábel a korábbinál kevésbé stabilan áll a telefonban;
- kicsúszik a töltőkábel;
- csak bizonyos szögben tölt a telefon;
- mozgatásra megszakad a töltés, vagy a telefon csak mozgatásra tölt;
- nem működik a gyorstöltés;
- a csatlakozó nem csúszik olyan mélyre, mint korábban.
A Samsung is arra figyelmeztet, hogy a töltőcsatlakozóban felgyülemlett por vagy más idegen anyag megakadályozhatja, hogy a kábel megfelelően érintkezzen.
USB-C csatlakozó tisztítása: Ne essünk neki tűvel
Ha szennyeződésre gyanakszunk, először kapcsoljuk ki a telefont, húzzunk ki belőle minden kábelt, majd erős fényben nézzük meg a csatlakozó belsejét. Az interneten rengeteg olyan módszer található, amely tűt, gemkapcsot vagy fémcsipeszt ajánl a kosz kipiszkálásához. Ezekkel azonban
könnyen megsérthetjük az USB-C apró érintkezőit, ezért nagyon óvatosnak kell lenni, csak saját felelősségre! Biztonságosabb megoldás lehet egy fa vagy műanyag fogpiszkáló.
Ha mégis fémcsipeszt használunk, mindenképpen kapcsoljuk ki a készüléket, így elkerülhető, hogy véletlenül rövidre zárjuk a csatlakozó érintkezőit hívja fel rá a figyelmet az Android Authority. Ezután világítsunk bele az USB-C-portba, és próbáljuk minél alaposabban szemügyre venni a belsejét. Ha koszt vagy szennyeződést látunk benne, a csipesszel óvatosan próbáljuk meg kiszedni. Arra azonban különösen ügyeljünk, hogy a csipesszel soha ne kapargassuk közvetlenül az USB-C-csatlakozó középen található érintkezőjét. Ha ez megsérül, előfordulhat, hogy a kábel többé egyáltalán nem tud megfelelően csatlakozni. Még egyszer hangsúlyozom, nagyon óvatosan kell eljárni. A Huawei például száraz, puha kefét javasol a töltőportban található idegen anyag eltávolítására. A Google még óvatosabb: Pixel telefonoknál azt tanácsolja, hogy ne dugjunk semmilyen tárgyat a portba, hanem a csatlakozóval lefelé tartva finoman ütögessük a készüléket a tenyerünkhöz. Folyadékot vagy tisztítószert sem érdemes a csatlakozóba juttatni. Ha pedig nedvesség került bele, ne kezdjük el piszkálni: kapcsoljuk ki a telefont, és hagyjuk szobahőmérsékleten teljesen megszáradni.
Mikor kell mégis szerviz a telefon töltőcsatlakozója miatt?
A tisztítás természetesen nem old meg minden töltési problémát. Elsőként érdemes egy másik, biztosan működő kábellel és töltővel is kipróbálni a készüléket. Ha a csatlakozó sérültnek, korrodáltnak, megégettnek vagy deformálódottnak látszik, illetve tiszta port és másik kábel használata mellett is csak mozgatásra tölt a telefon, már valódi hardverhiba állhat a háttérben.
Ha azonban a kábel egyszerűen egyre kevésbé illeszkedik a helyére, miközben a telefon nem esett le és a csatlakozót sem érte sérülés, érdemes először a portot ellenőrizni. Könnyen lehet, hogy a drágának tűnő javítás helyett csak néhány évnyi zsebszösz okozza a problémát.