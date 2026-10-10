Nem tölt a telefon? Ez az egyszerű megoldás is segíthet

Ha a töltőkábel már nem illeszkedik stabilan a telefonba, csak bizonyos szögben működik, kiesik a csatlakozóból, könnyű arra gondolni, hogy tönkrement az USB-C-port. Pedig előfordulhat, hogy ennél sokkal egyszerűbb a probléma: a csatlakozó mélyén összegyűlt por és szösz akadályozza a megfelelő érintkezést. Az USB-C-csatlakozó ma már minden új androidos telefonon megtalálható, sőt, már az iPhone-ok is ezt használják. Van azonban egy hátránya: a telefon alján lévő apró nyílásba a mindennapi használat során könnyen bekerülhet por, szösz és más szennyeződés. Különösen akkor, ha a telefont rendszeresen zsebben hordjuk. Lehet, hogy emiatt nem tölt a telefon.

Nem tölt a telefon? Nem biztos, hogy elromlott!

Fotó: Oladimeji Ajegbile / Pexels

Miért nem tölt a telefonom? Nem biztos, hogy a csatlakozó romlott el

Ferdén áll? Könnyen kijön? Nem működik megfelelően? Nem lehet rendesen bedugni?

Nem biztos, hogy elromlott a csatlakozó, simán előfordulhat, hogy csak felgyülemlett a szennyeződés belül. Minden alkalommal, amikor bedugjuk a kábelt, a csatlakozóban lévő szöszt és port egy kicsit beljebb is préselhetjük. A folyamat hónapokon vagy akár éveken keresztül ismétlődhet, míg végül olyan tömör réteg alakul ki a port alján, amely miatt a dugó már nem tud teljesen a helyére kerülni.

Erre utalhat, ha

a kábel a korábbinál kevésbé stabilan áll a telefonban;

kicsúszik a töltőkábel;

csak bizonyos szögben tölt a telefon;

mozgatásra megszakad a töltés, vagy a telefon csak mozgatásra tölt;

nem működik a gyorstöltés;

a csatlakozó nem csúszik olyan mélyre, mint korábban.

A Samsung is arra figyelmeztet, hogy a töltőcsatlakozóban felgyülemlett por vagy más idegen anyag megakadályozhatja, hogy a kábel megfelelően érintkezzen.

USB-C csatlakozó tisztítása: Ne essünk neki tűvel

Ha szennyeződésre gyanakszunk, először kapcsoljuk ki a telefont, húzzunk ki belőle minden kábelt, majd erős fényben nézzük meg a csatlakozó belsejét. Az interneten rengeteg olyan módszer található, amely tűt, gemkapcsot vagy fémcsipeszt ajánl a kosz kipiszkálásához. Ezekkel azonban

könnyen megsérthetjük az USB-C apró érintkezőit, ezért nagyon óvatosnak kell lenni, csak saját felelősségre! Biztonságosabb megoldás lehet egy fa vagy műanyag fogpiszkáló.

Ha mégis fémcsipeszt használunk, mindenképpen kapcsoljuk ki a készüléket, így elkerülhető, hogy véletlenül rövidre zárjuk a csatlakozó érintkezőit hívja fel rá a figyelmet az Android Authority. Ezután világítsunk bele az USB-C-portba, és próbáljuk minél alaposabban szemügyre venni a belsejét. Ha koszt vagy szennyeződést látunk benne, a csipesszel óvatosan próbáljuk meg kiszedni. Arra azonban különösen ügyeljünk, hogy a csipesszel soha ne kapargassuk közvetlenül az USB-C-csatlakozó középen található érintkezőjét. Ha ez megsérül, előfordulhat, hogy a kábel többé egyáltalán nem tud megfelelően csatlakozni. Még egyszer hangsúlyozom, nagyon óvatosan kell eljárni. A Huawei például száraz, puha kefét javasol a töltőportban található idegen anyag eltávolítására. A Google még óvatosabb: Pixel telefonoknál azt tanácsolja, hogy ne dugjunk semmilyen tárgyat a portba, hanem a csatlakozóval lefelé tartva finoman ütögessük a készüléket a tenyerünkhöz. Folyadékot vagy tisztítószert sem érdemes a csatlakozóba juttatni. Ha pedig nedvesség került bele, ne kezdjük el piszkálni: kapcsoljuk ki a telefont, és hagyjuk szobahőmérsékleten teljesen megszáradni.