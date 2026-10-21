Harminc év után újra működik a Mátrix legendás Nokiája, de van egy titka, amit kevesen ismernek

Kevés mobiltelefon vált olyan emlékezetessé egyetlen filmnek köszönhetően, mint a Nokia 8110, Neo telefonja. Az 1999-es Mátrix egyik legismertebb jelenetében Neo, azaz Keanu Reeves egy különös telefont kap, amelynek fedele egyetlen gombnyomásra, látványosan kipattan. A jelenet a mobiltelefonok történetének egyik ikonikus pillanata lett. Csakhogy van egy apró bökkenő: az eredeti Nokia 8110 valójában nem tudta ezt a trükköt.

Nokia 8110

Fotó: Kryštof Korb / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0 – https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Nokia 8110, amely még mindig működik

A Janus Cycle nevű retróelektronikai projekt több eredeti Nokia 8110-est szerzett be, hogy szétszerelje, megvizsgálja és újra működésre bírja őket, írja a Techeblog. A feladat nem volt egyszerű, hiszen a közel három évtizedes készülékekhez alig található részletes szétszerelési útmutató. A restaurálás során szervizdokumentációkra támaszkodtak, és a régi lítiumion-akkumulátorok problémáját is meg kellett oldaniuk. A megfelelő áramforrással a telefonok végül újra életre keltek. A készülékeken az eredeti szoftver fut, a kijelzőn pedig ugyanaz az egyszerű, négysoros kezelőfelület jelenik meg, amelyet a kilencvenes évek felhasználói ismerhettek.

A vizsgált telefonok között olyan példányok is akadtak, amelyek gyártási adatai 1996 augusztusára utalnak, vagyis még a hivatalos bemutató előtt készülhettek.

Nokia 8110

Fotó: Fotó: rfdigitalwpg / Wikimedia Commons / CC BY 2.0 – https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

A Nokia 8110 egyik legkülönlegesebb része a lefelé csúsztatható fedél volt. Ez eltakarta a billentyűzetet, és kinyitáskor a mikrofont is közelebb helyezte a felhasználó szájához. A Mátrixban azonban ennél jóval látványosabb megoldást láthattunk: Neo megnyomott egy gombot, a fedél pedig rugós szerkezettel, szinte kilőve nyílt ki. Ez a funkció kizárólag a Nokia 8110 mátrixos változatának a sajátossága volt. A boltokban kapható Nokia 8110 fedelét kézzel kellett lecsúsztatni. A Nokia később, az 1999-ben bemutatott 7110-es modellnél már valóban alkalmazott rugós nyitómechanizmust. Vagyis amit a nézők a Mátrixban láttak, ahhoz hasonló megoldás végül egy másik Nokia telefonban vált elérhetővé.

Miért hívták banántelefonnak?

A Nokia 8110-et 1996. szeptember 9-én mutatták be. A készülék elsősorban üzleti felhasználóknak készült, és a gyártó felső kategóriás 8000-es sorozatának első tagja volt.