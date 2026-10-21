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Nokia

Harminc év után újra működik a Mátrix legendás Nokiája, de van egy titka, amit kevesen ismernek

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
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Emlékszel arra a telefonra, amelyet Neo használt a Mátrixban? A Nokia 8110 harminc éve jelent meg, most pedig egy retróelektronikával foglalkozó projekt eredeti példányokat keltett életre. A készülék történetéhez egy filmes trükk is kapcsolódik, amelyről sokan máig nem tudnak.
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NokiamátrixMátrix-trilógia

Kevés mobiltelefon vált olyan emlékezetessé egyetlen filmnek köszönhetően, mint a Nokia 8110, Neo telefonja. Az 1999-es Mátrix egyik legismertebb jelenetében Neo, azaz Keanu Reeves egy különös telefont kap, amelynek fedele egyetlen gombnyomásra, látványosan kipattan. A jelenet a mobiltelefonok történetének egyik ikonikus pillanata lett. Csakhogy van egy apró bökkenő: az eredeti Nokia 8110 valójában nem tudta ezt a trükköt.

Nokia 8110
Nokia 8110
Fotó: Kryštof Korb / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0 – https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Nokia 8110, amely még mindig működik

A Janus Cycle nevű retróelektronikai projekt több eredeti Nokia 8110-est szerzett be, hogy szétszerelje, megvizsgálja és újra működésre bírja őket, írja a Techeblog. A feladat nem volt egyszerű, hiszen a közel három évtizedes készülékekhez alig található részletes szétszerelési útmutató. A restaurálás során szervizdokumentációkra támaszkodtak, és a régi lítiumion-akkumulátorok problémáját is meg kellett oldaniuk. A megfelelő áramforrással a telefonok végül újra életre keltek. A készülékeken az eredeti szoftver fut, a kijelzőn pedig ugyanaz az egyszerű, négysoros kezelőfelület jelenik meg, amelyet a kilencvenes évek felhasználói ismerhettek. 

A vizsgált telefonok között olyan példányok is akadtak, amelyek gyártási adatai 1996 augusztusára utalnak, vagyis még a hivatalos bemutató előtt készülhettek.

Nokia 8110
Fotó: Fotó: rfdigitalwpg / Wikimedia Commons / CC BY 2.0 – https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

A Nokia 8110 egyik legkülönlegesebb része a lefelé csúsztatható fedél volt. Ez eltakarta a billentyűzetet, és kinyitáskor a mikrofont is közelebb helyezte a felhasználó szájához. A Mátrixban azonban ennél jóval látványosabb megoldást láthattunk: Neo megnyomott egy gombot, a fedél pedig rugós szerkezettel, szinte kilőve nyílt ki. Ez a funkció kizárólag a Nokia 8110 mátrixos változatának a sajátossága volt. A boltokban kapható Nokia 8110 fedelét kézzel kellett lecsúsztatni. A Nokia később, az 1999-ben bemutatott 7110-es modellnél már valóban alkalmazott rugós nyitómechanizmust. Vagyis amit a nézők a Mátrixban láttak, ahhoz hasonló megoldás végül egy másik Nokia telefonban vált elérhetővé.

Miért hívták banántelefonnak?

A Nokia 8110-et 1996. szeptember 9-én mutatták be. A készülék elsősorban üzleti felhasználóknak készült, és a gyártó felső kategóriás 8000-es sorozatának első tagja volt.

A különleges, ívelt kialakítás miatt hamar ráragadt a „banántelefon” becenév. Különösen akkor hasonlított egy banánra, amikor a csúszófedél nyitott állapotban volt.

  • A telefon 152 grammot nyomott, 
  • külső antennával 
  • és monokróm grafikus LCD-kijelzővel rendelkezett. 
  • A korai változat 400 mAh-s akkumulátora nagyjából egy-két órányi beszélgetést tett lehetővé, 
  • de nagyobb, 900 mAh-s akkumulátorral is használható volt.

A telefonkönyv 125 bejegyzést tudott tárolni, a híváslisták pedig az utolsó tíz tárcsázott, fogadott és nem fogadott hívást őrizték meg.

Mai szemmel mindez rendkívül szerény tudásnak tűnik, 1996-ban azonban az egyedi forma és a csúszófedeles kialakítás kifejezetten különlegessé tette a készüléket.

Nokia 8110
Fotó: Fotó: rfdigitalwpg / Wikimedia Commons / CC BY 2.0 – https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Egyszer már visszatért

A Nokia 8110 története nem ért véget a kilencvenes években. A HMD Global 2018-ban Nokia 8110 4G néven modernizált változatot mutatott be, amely megőrizte az eredeti telefon jellegzetes, ívelt formáját.

Az új modell már színes kijelzőt, 4G-kapcsolatot és korszerűbb funkciókat kínált, sőt élénksárga változatban is megjelent, még inkább ráerősítve a banántelefon becenévre.

Egy dolgot azonban ez a változat sem kapott meg: a Mátrixból ismert, gombnyomásra kipattanó fedelet.

Mobile World Congress 2018
A 2018-as Nokia 8110 4G
Fotó: Fotó: Kārlis Dambrāns / Wikimedia Commons / CC BY 2.0 – https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

A Janus Cycle mostani munkája így nem csupán régi mobiltelefonok javításáról szól. Arra is emlékeztet, hogy egy harmincéves készüléknek néha elég egyetlen felejthetetlen filmes jelenet ahhoz, hogy évtizedekkel később is legendaként emlegessék.

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