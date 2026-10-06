23 éve jelent meg a Nokia N-Gage, amely megelőzte a korát, mégis hatalmasat bukott

23 éve, egész pontosan 2003. október 7-én került a boltokba világszerte a Nokia egyik legmerészebb készüléke, az N-Gage. A finn gyártó nem egyszerű mobiltelefonnak szánta: olyan hordozható játékgépet akart készíteni, amely egyetlen eszközzel válthatja ki a telefont, a kézikonzolt és a zenelejátszót. Az ötlet izgalmas volt, a megvalósítás viszont nem lett sikeres, a Nokia N-Gage végül nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, és hatalmas bukott. A vízió viszont megvalósult - csak másképpen.

Nokia N-Gage

Fotó: Evan Amos / Wikimedia Commons / Public Domain

Egy telefon, amely a Game Boy ellenfele akart lenni

2003-ban egészen merésznek számított a Nokia elképzelése. Az N-Gage GSM-mobiltelefon és hordozható játékkonzol volt egyben, Bluetooth- és GPRS-kapcsolattal, MP3-lejátszóval és FM-rádióval.

A Nokia többek között az Activision, az Eidos, a Sega, a Taito és a THQ támogatását is megszerezte, az online játékhoz pedig létrehozta az N-Gage Arena szolgáltatást,

amit mai szemmel az Xbox Live vagy a PlayStation Network nagyon korai, mobilos előfutáraként lehet említeni. A játékosok egymással is játszhattak, eredményeket tölthettek fel és ranglistákon versenyezhettek.

Papíron tehát minden adott volt a sikerhez. A valóságban viszont hamar előjöttek a problémá:

Az eredeti N-Gage egyik leghírhedtebb megoldása az volt, hogy egy játék cseréjéhez le kellett venni a készülék hátlapját, majd ki kellett venni az akkumulátort is, hogy hozzáférjünk a memóriakártyához. A játékokat ugyanis MMC-kártyákon árulták a készülékhez.

Ki kellett venni az aksit, ha másik játékkal akartunk játszani - kész agyrémnek számított ez már akkor is

Fotó: Evan Amos / Wikimedia Commons / Public Domain

A 299 dolláros amerikai nyitóár sem segített, miközben egy Game Boy Advance jóval olcsóbb volt, és ergonómiailag is sokkal kényelmesebb volt játszani rajta, a Nintendo hatalmas játékkínálatáról nem is beszélve.

A telefonálás sem volt éppen elegáns: a készüléket az élével kellett a fejhez tartani, ami röhejesen nézett ki telefonálás közben, ki is gúnyolták rendesen.

A készüléket az élével kellett a fejhez tartani telefonálás közben, közröhej tárgya lett hamar

Fotó: Evan Amos / Wikimedia Commons / Public Domain

A Nokia megpróbálta kijavítani a hibákat

A kritikák egy részére gyorsan reagált a vállalat. 2004-ben megjelent az N-Gage QD, amely átdolgozott külsőt kapott, és a játékok cseréjéhez már nem kellett eltávolítani az akkumulátort. A nagy áttörés azonban elmaradt. A Nokia azonban magáról az N-Gage-ről még nem mondott le. Miután világossá vált, hogy nincs sok értelme külön játéktelefont építeni, a vállalat megtartotta az N-Gage nevet, de 2007-ben már egy több Nokia okostelefonon használható játékplatformként élesztette újjá. Ez sem lett sikeres, az N-Gage szolgáltatás 2010-ben végleg megszűnt. Ezzel hét évvel az eredeti játéktelefon megjelenése után lezárult a történet - az N-Gage a mobiltelefonok történetének egyik legismertebb zsákutcája lett.