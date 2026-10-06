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Nokia N-Gage

23 éve jelent meg a Nokia N-Gage, amely megelőzte a korát, mégis hatalmasat bukott

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A Nokia történetének egyik megmerészebb eszköze egyszerre akart mobiltelefon, kézi játékkonzol és zenelejátszó lenni, ráadásul már online játékot is kínált. Az ötlet meglepően modern volt, mostanra mondhatjuk már, hogy bőven megelőzte a korát, a megvalósítás azonban több olyan hibát is hozott, amelyek végül megpecsételték az Nokia N-Gage sorsát.
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Nokia N-Gagemobilos játékNokia

23 éve, egész pontosan 2003. október 7-én került a boltokba világszerte a Nokia egyik legmerészebb készüléke, az N-Gage. A finn gyártó nem egyszerű mobiltelefonnak szánta: olyan hordozható játékgépet akart készíteni, amely egyetlen eszközzel válthatja ki a telefont, a kézikonzolt és a zenelejátszót. Az ötlet izgalmas volt, a megvalósítás viszont nem lett sikeres, a Nokia N-Gage végül nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, és hatalmas bukott. A vízió viszont megvalósult - csak másképpen. 

Nokia N-Gage
Nokia N-Gage
Fotó: Evan Amos / Wikimedia Commons / Public Domain

Egy telefon, amely a Game Boy ellenfele akart lenni

2003-ban egészen merésznek számított a Nokia elképzelése. Az N-Gage GSM-mobiltelefon és hordozható játékkonzol volt egyben, Bluetooth- és GPRS-kapcsolattal, MP3-lejátszóval és FM-rádióval. 

A Nokia többek között az Activision, az Eidos, a Sega, a Taito és a THQ támogatását is megszerezte, az online játékhoz pedig létrehozta az N-Gage Arena szolgáltatást,

amit mai szemmel az Xbox Live vagy a PlayStation Network nagyon korai, mobilos előfutáraként lehet említeni. A játékosok egymással is játszhattak, eredményeket tölthettek fel és ranglistákon versenyezhettek.

Papíron tehát minden adott volt a sikerhez. A valóságban viszont hamar előjöttek a problémá:

  • Az eredeti N-Gage egyik leghírhedtebb megoldása az volt, hogy egy játék cseréjéhez le kellett venni a készülék hátlapját, majd ki kellett venni az akkumulátort is, hogy hozzáférjünk a memóriakártyához. A játékokat ugyanis MMC-kártyákon árulták a készülékhez. 
Ki kellett venni az aksit, ha másik játékkal akartunk játszani - kész agyrémnek számított ez már akkor is
Fotó: Evan Amos / Wikimedia Commons / Public Domain
  • A 299 dolláros amerikai nyitóár sem segített, miközben egy Game Boy Advance jóval olcsóbb volt, és ergonómiailag is sokkal kényelmesebb volt játszani rajta, a Nintendo hatalmas játékkínálatáról nem is beszélve. 
  • A telefonálás sem volt éppen elegáns: a készüléket az élével kellett a fejhez tartani, ami röhejesen nézett ki telefonálás közben, ki is gúnyolták rendesen. 
A készüléket az élével kellett a fejhez tartani telefonálás közben, közröhej tárgya lett hamar
Fotó: Evan Amos / Wikimedia Commons / Public Domain

A Nokia megpróbálta kijavítani a hibákat

A kritikák egy részére gyorsan reagált a vállalat. 2004-ben megjelent az N-Gage QD, amely átdolgozott külsőt kapott, és a játékok cseréjéhez már nem kellett eltávolítani az akkumulátort. A nagy áttörés azonban elmaradt. A Nokia azonban magáról az N-Gage-ről még nem mondott le. Miután világossá vált, hogy nincs sok értelme külön játéktelefont építeni, a vállalat megtartotta az N-Gage nevet, de 2007-ben már egy több Nokia okostelefonon használható játékplatformként élesztette újjá. Ez sem lett sikeres, az N-Gage szolgáltatás 2010-ben végleg megszűnt. Ezzel hét évvel az eredeti játéktelefon megjelenése után lezárult a történet - az N-Gage a mobiltelefonok történetének egyik legismertebb zsákutcája lett.

Nokia N-Gage QD, az utód, belőle sem lett kirobbanó siker
Fotó: Evan Amos / Wikimedia Commons / Public Domain

Bukás lett a Nokia N-Gage , de a vízió bejött

A kudarc különösen érdekes mai szemmel, mivel az N-Gage, nem egy hagyományos régi Nokia telefon: az alapötlet, vagyis hogy az emberek ugyanazon a készüléken telefonáljanak és komolyabb játékokkal játsszanak, néhány évvel később teljesen hétköznapivá vált. Huszonhárom év távlatából  az N-Gage egészen más megvilágításba került. 

A Nokia lényegében azt ismerte fel, hogy a mobiltelefon idővel hordozható játékgéppé is válik. Online játék, digitális közösség, mobilinternet, zene és komolyabb játékok egyetlen készüléken

- ma ezek egy okostelefon teljesen hétköznapi funkciói. 2003-ban viszont a technológia, a mobilinternet és maga a készülék sem állt még készen arra, hogy az elképzelés igazán jól működjön. A második N-Gage-etap már sokkal közelebb állt ahhoz, ahogyan ma a mobiljátékokat használjuk. Nem készítettek külön hardvert, hanem meglévő telefonokon kínált a platform letölthető játékokat. A Nokia jó irányba tapogatózott, csak néhány évvel később az Apple alkalmazásboltja, az App Store és a Google-féle Android Market (ma Google Play) sokkal egyszerűbb és univerzálisabb formában valósította meg ugyanezt az alapgondolatot. 

A Nokia az N-Gage 2003. október 7-i rajtjakor azt közölte, hogy 2004 végéig 6–9 millió készüléket szeretne értékesíteni., Tehát minden bizonnyal ekkora felhasználói bázis kellett volna ahhoz, hogy az N-Gage sikeres platformmá váljon. Ehhez képest 2004 szeptemberében azt jelentette be, hogy az eredeti N-Gage-ből és az időközben megjelent N-Gage QD-ből együtt egymillió darabot szállított le, 11 hónappal az eredeti készülék rajtja után.

Az N-Gage végül nem győzte le a Game Boyt, abban viszont igaza volt a Nokiának, hogy előbb-utóbb mindannyian a telefonunkon fogunk játszani.

Nokia N-Gage
Fotó: Evan Amos / Wikimedia Commons / Public Domain

Nosztalgiázásnak egy kicsomagolós és egy játékmenetet tartalmazó videót is ajánlunk:

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