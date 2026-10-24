Ezt a 7 dolgot ellenőrizd, mielőtt olcsó telefont vásárolsz

Nem mindenkinek van szüksége több százezer forintos csúcstelefonra. Telefonálásra, üzenetküldésre, böngészésre, videónézésre és fényképezésre egy kedvezőbb árú androidos készülék is megfelelő lehet. A legolcsóbb modelleknél azonban nem mindegy, milyen kompromisszumokat vállalunk. Telefonvásárlás előtt érdemes tájékozódni, hogy az olcsó telefon ne egy használhatatlan tégla legyen.

Olcsó telefon vásárlása előtt érdemes tájékozódni, hogy utólag ne érezzük, hogy kárba ment a pénzünk (a kép illusztráció) - Fotó: Andrey Matveev / Pexels

Olcsó telefon vásárlása előtt erre figyelj!

Legalább 6 GB memória legyen benne

Az egyik legfontosabb adat a RAM, vagyis a telefon működéséhez használt memória mérete. Minél kevesebb áll rendelkezésre, annál könnyebben előfordulhat, hogy a készülék belassul, vagy az alkalmazások közötti váltás akadozik. Mennyi RAM kell egy telefonba? Legalább 6 GB RAM ajánlott, de aki hosszabb távra vásárol, annak érdemes inkább 8 GB-os modellt keresnie.

128 vagy 256 GB telefon? A tárhely hamarabb megtelik, mint gondolnánk

A fényképek, videók, alkalmazások és rendszerfrissítések egyre több helyet foglalnak. Ezért 2026-ban már érdemes legalább 128 GB belső tárhellyel rendelkező telefont választani.

Aki sokat fényképez vagy videózik, annak a 256 GB kényelmesebb választás lehet. Különösen akkor, ha a telefon nem támogatja a microSD-kártyás bővítést.

A kevés tárhely nemcsak kényelmetlen: idővel rendszeres törölgetésre és a fényképek áthelyezésére kényszerítheti a tulajdonost.

Az akkumulátor legalább 5000 mAh körüli legyen

Egy olcsó telefonnál különösen fontos az üzemidő. Hiába tud mindent a készülék, ha délutánra lemerül. Az Engadget legalább 4500 mAh kapacitású akkumulátort javasol, de az 5000 mAh-t tartja jobb kiindulópontnak. Persze az akkumulátor mérete önmagában nem minden. Az üzemidőt a processzor fogyasztása, a kijelző és a szoftver optimalizálása is befolyásolja. Ezért vásárlás előtt érdemes független teszteket is elolvasni.

A kijelző ne csak nagy, hanem jól látható is legyen

Az olcsóbb telefonok között is találunk AMOLED-kijelzővel felszerelt modelleket. Ezek általában szép színeket és mély feketéket kínálnak, de egy jó minőségű LCD-panel is megfelelő lehet. A kijelző méreténél fontosabb, hogy a szövegek élesen jelenjenek meg, és napfényben is jól olvasható maradjon a tartalom. Legalább 1000 nites csúcsfényerőre lehet szükségünk, de érdemes tudni, hogy a gyártók által megadott csúcsérték nem feltétlenül tükrözi a teljes képernyő tartós, kültéri fényerejét.

Ne a megapixelek alapján válasszunk kamerát

Egy 108 megapixeles kamera nem feltétlenül készít jobb fényképeket, mint egy 50 megapixeles. A képminőséget ugyanis az érzékelő mérete, az optika, a képfeldolgozás és a szoftver is befolyásolja. Különösen gyengébb fényviszonyok között lehet jelentős különbség két, papíron hasonló készülék között. Érdemes megnézni a valódi tesztfotókat, és azt is ellenőrizni, hogy a telefon fő kamerája rendelkezik-e optikai képstabilizálással. Ez segíthet csökkenteni a bemozdulásból eredő elmosódást.