Ezt a 7 dolgot ellenőrizd, mielőtt olcsó telefont vásárolsz

Nem mindenkinek van szüksége több százezer forintos csúcstelefonra. Telefonálásra, üzenetküldésre, böngészésre, videónézésre és fényképezésre egy kedvezőbb árú androidos készülék is megfelelő lehet. A legolcsóbb modelleknél azonban nem mindegy, milyen kompromisszumokat vállalunk. Telefonvásárlás előtt érdemes tájékozódni, hogy az olcsó telefon ne egy használhatatlan tégla legyen.
Olcsó telefon vásárlása előtt erre figyelj!
- Legalább 6 GB memória legyen benne
Az egyik legfontosabb adat a RAM, vagyis a telefon működéséhez használt memória mérete. Minél kevesebb áll rendelkezésre, annál könnyebben előfordulhat, hogy a készülék belassul, vagy az alkalmazások közötti váltás akadozik. Mennyi RAM kell egy telefonba? Legalább 6 GB RAM ajánlott, de aki hosszabb távra vásárol, annak érdemes inkább 8 GB-os modellt keresnie.
- 128 vagy 256 GB telefon? A tárhely hamarabb megtelik, mint gondolnánk
A fényképek, videók, alkalmazások és rendszerfrissítések egyre több helyet foglalnak. Ezért 2026-ban már érdemes legalább 128 GB belső tárhellyel rendelkező telefont választani.
Aki sokat fényképez vagy videózik, annak a 256 GB kényelmesebb választás lehet. Különösen akkor, ha a telefon nem támogatja a microSD-kártyás bővítést.
A kevés tárhely nemcsak kényelmetlen: idővel rendszeres törölgetésre és a fényképek áthelyezésére kényszerítheti a tulajdonost.
- Az akkumulátor legalább 5000 mAh körüli legyen
Egy olcsó telefonnál különösen fontos az üzemidő. Hiába tud mindent a készülék, ha délutánra lemerül. Az Engadget legalább 4500 mAh kapacitású akkumulátort javasol, de az 5000 mAh-t tartja jobb kiindulópontnak. Persze az akkumulátor mérete önmagában nem minden. Az üzemidőt a processzor fogyasztása, a kijelző és a szoftver optimalizálása is befolyásolja. Ezért vásárlás előtt érdemes független teszteket is elolvasni.
- A kijelző ne csak nagy, hanem jól látható is legyen
Az olcsóbb telefonok között is találunk AMOLED-kijelzővel felszerelt modelleket. Ezek általában szép színeket és mély feketéket kínálnak, de egy jó minőségű LCD-panel is megfelelő lehet. A kijelző méreténél fontosabb, hogy a szövegek élesen jelenjenek meg, és napfényben is jól olvasható maradjon a tartalom. Legalább 1000 nites csúcsfényerőre lehet szükségünk, de érdemes tudni, hogy a gyártók által megadott csúcsérték nem feltétlenül tükrözi a teljes képernyő tartós, kültéri fényerejét.
- Ne a megapixelek alapján válasszunk kamerát
Egy 108 megapixeles kamera nem feltétlenül készít jobb fényképeket, mint egy 50 megapixeles. A képminőséget ugyanis az érzékelő mérete, az optika, a képfeldolgozás és a szoftver is befolyásolja. Különösen gyengébb fényviszonyok között lehet jelentős különbség két, papíron hasonló készülék között. Érdemes megnézni a valódi tesztfotókat, és azt is ellenőrizni, hogy a telefon fő kamerája rendelkezik-e optikai képstabilizálással. Ez segíthet csökkenteni a bemozdulásból eredő elmosódást.
- NFC nélkül kellemetlen meglepetés érhet
Magyarországon is egyre természetesebb, hogy a mobiltelefonunkkal fizetünk a boltokban. Ehhez azonban megfelelő NFC-technológiára, támogatott fizetési szolgáltatásra és kompatibilis készülékre van szükség. Nem minden olcsó androidos telefon rendelkezik NFC-vel, ezért vásárlás előtt ezt külön érdemes ellenőrizni. Arra is figyeljünk, hogy ugyanannak a modellnek a különböző piacokra szánt változatai eltérő felszereltséget kaphatnak.
- A frissítéseken is múlik, meddig használhatjuk biztonságosan
Talán az egyik leggyakrabban figyelmen kívül hagyott szempont, hogy az Android frissítés meddig jár az adott telefonnak. Egy olcsó telefon vásárlásakor nemcsak azt érdemes megnézni, milyen Android-verzió fut rajta, hanem azt is, meddig biztosít hozzá a gyártó biztonsági frissítéseket. Ezek a frissítések olyan hibákat is javíthatnak, amelyeket támadók kihasználhatnak. Egy rövid támogatási idővel rendelkező készülék ezért hosszabb távon rosszabb vétel lehet, még akkor is, ha kezdetben olcsóbb.
Min lehet nyugodtan spórolni, ha nem akarunk sokat tölteni telefonra?
Nem feltétlenül van szükség a leggyorsabb processzorra, vezeték nélküli töltésre vagy több különleges kamerára. Ezek hiánya sok felhasználónak nem jelent komoly hátrányt. A megfelelő memória, tárhely, akkumulátor, kijelző és szoftveres támogatás viszont a mindennapi használatot befolyásolja. A legfontosabb tanács tehát egyszerű: ne feltétlenül a legolcsóbb telefont keressük, hanem azt, amelyik a pénzünkért a legkevesebb kellemetlen kompromisszumot követeli meg. Érdemes figyelni az időszakos kedvezményeket, egy akciósan kínált, eggyel korábbi generációs középkategóriás készülék gyakran jobb választás lehet, mint egy hasonló árú, de gyengébben felszerelt új modell.
Fontos, hogy a gyártók által reklámozott virtuális RAM nem egyenértékű a valódi memóriával. Ha egy telefon 4+4 GB memóriát ígér, az nem jelenti azt, hogy ténylegesen 8 GB RAM található benne.