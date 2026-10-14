Lehallgatóeszközt találtak az OpenAI vezetői irodájában, egy mérnök rejtette el

Az amerikai szövetségi ügyészek szerint a feltehetően hangrögzítésre használt eszközt vécépapírba csomagolva, egy vezetői tárgyalóban található televízió hátoldalának USB-portjába helyezték. Az OpenAI munkatársai szeptember 30-án fedezték fel a szerkezetet, két nappal azután, hogy a hatóságok szerint elhelyezték.

Az OpenAI egykori mérnöke, Abdulrahman Alfozan egy tárgyalóban helyezte el a lehallgatóeszközt

Fotó: Twitter/X

A vállalat közölte, hogy értesítette az FBI-t. Az eszköz titkosított volt, és az OpenAI állítása szerint saját mesterségesintelligencia-modelljei segítségével sikerült megértenie a szerkezet működését, valamint azonosítania azt az alkalmazottat, aki a feltételezések szerint elhelyezte – írja a BBC.

A mesterséges intelligenciával is keresett információkat

Az FBI szerint a gyanúsított egy produktivitást segítő eszközt és egy chatbotot is használhatott arra, hogy információkat gyűjtsön a vállalat érzékeny helyszíneiről, illetve a hangrögzítő berendezés titkos elhelyezéséről.

A vádirat szerint olyan műveletekről érdeklődött, mint

a hangrögzítő megépítése,

testreszabása,

telepítése,

a felvétel elrejtése,

valamint a távoli hozzáférés biztosítása.

🕹️ Reuters, Departemen Kehakiman AS (US DOJ): - Seorang insinyur OpenAI Abdulrahman Alfozan berkewarganegaraan Arab Saudi ditangkap oleh FBI setelah kedapatan menanam perangkat perekam suara tersembunyi https://t.co/LI4xLt5hw2 — Global News (@NurSyahbana9) October 13, 2026

A hatóságok szerint a chatbotot a folyamatos hangrögzítés, a Wi-Fi-kapcsolat és az élő lehallgatás lehetőségeinek megismerésére is használta.

Kash Patel, az FBI igazgatója közleményében azt állította, hogy Alfozan a vállalat vezetői tárgyalójában rejtette el az eszközt, hogy bizalmas beszélgetéseket rögzítsen.

A hatóságok szerint a feltételezett cél az OpenAI mesterségesintelligencia-termékeivel kapcsolatos információk megszerzése lehetett.

‼️ BREAKING: We found a photo of the Saudi OpenAI engineer posing in Silicon Valley with Crown Prince Mohammed bin Salman. The engineer was arrested for bugging the executive conference room of OpenAI. The device was in a USB port behind a TV, hidden in toilet paper. https://t.co/6Z7dfStPOt — International Cyber Digest (@IntCyberDigest) October 13, 2026

Egy másik hangrögzítőt is találtak a táskájában

Az ügyészek szerint Alfozan október 5-én visszatért az irodába, hogy ellenőrizze a korábban elhelyezett eszközt. A nyomozók a biztonsági kamerák felvételei alapján kötötték őt a helyszínhez.

Ugyanezen a napon a férfi egy táskát hagyott őrizetlenül az épület egy másik részén. Az OpenAI biztonsági csapata átvizsgálta a csomagot, amelyben a gyanúsított pénztárcáját és személyazonosító okmányát, valamint egy, az irodában talált eszközhöz hasonló hangrögzítőt találtak.

Alfozan 2025 júliusa óta dolgozott mérnökként az OpenAI-nál.

A vállalat az ügy kirobbanása után elbocsátotta.