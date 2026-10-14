Lehallgatóeszközt találtak az OpenAI vezetői irodájában, egy mérnök rejtette el

Az amerikai szövetségi ügyészek szerint a feltehetően hangrögzítésre használt eszközt vécépapírba csomagolva, egy vezetői tárgyalóban található televízió hátoldalának USB-portjába helyezték. Az OpenAI munkatársai szeptember 30-án fedezték fel a szerkezetet, két nappal azután, hogy a hatóságok szerint elhelyezték.
A vállalat közölte, hogy értesítette az FBI-t. Az eszköz titkosított volt, és az OpenAI állítása szerint saját mesterségesintelligencia-modelljei segítségével sikerült megértenie a szerkezet működését, valamint azonosítania azt az alkalmazottat, aki a feltételezések szerint elhelyezte – írja a BBC.
A mesterséges intelligenciával is keresett információkat
Az FBI szerint a gyanúsított egy produktivitást segítő eszközt és egy chatbotot is használhatott arra, hogy információkat gyűjtsön a vállalat érzékeny helyszíneiről, illetve a hangrögzítő berendezés titkos elhelyezéséről.
A vádirat szerint olyan műveletekről érdeklődött, mint
- a hangrögzítő megépítése,
- testreszabása,
- telepítése,
- a felvétel elrejtése,
- valamint a távoli hozzáférés biztosítása.
A hatóságok szerint a chatbotot a folyamatos hangrögzítés, a Wi-Fi-kapcsolat és az élő lehallgatás lehetőségeinek megismerésére is használta.
Kash Patel, az FBI igazgatója közleményében azt állította, hogy Alfozan a vállalat vezetői tárgyalójában rejtette el az eszközt, hogy bizalmas beszélgetéseket rögzítsen.
A hatóságok szerint a feltételezett cél az OpenAI mesterségesintelligencia-termékeivel kapcsolatos információk megszerzése lehetett.
Egy másik hangrögzítőt is találtak a táskájában
Az ügyészek szerint Alfozan október 5-én visszatért az irodába, hogy ellenőrizze a korábban elhelyezett eszközt. A nyomozók a biztonsági kamerák felvételei alapján kötötték őt a helyszínhez.
Ugyanezen a napon a férfi egy táskát hagyott őrizetlenül az épület egy másik részén. Az OpenAI biztonsági csapata átvizsgálta a csomagot, amelyben a gyanúsított pénztárcáját és személyazonosító okmányát, valamint egy, az irodában talált eszközhöz hasonló hangrögzítőt találtak.
Alfozan 2025 júliusa óta dolgozott mérnökként az OpenAI-nál.
A vállalat az ügy kirobbanása után elbocsátotta.
Az OpenAI szerint nem fértek hozzá érzékeny adatokhoz
A ChatGPT-t fejlesztő vállalat közlése szerint nincs arra utaló jel, hogy az incidens során illetéktelenek hozzáfértek volna a forráskódhoz, a modellek súlyait meghatározó adatokhoz vagy az ügyfelek adataihoz, illetve hogy ezekből bármit eltulajdonítottak volna.
Ez azért lényeges, mert a mesterségesintelligencia-rendszerek fejlesztésével kapcsolatos belső információk üzleti és technológiai szempontból is érzékenyek lehetnek.
A rendelkezésre álló tájékoztatás szerint azonban nem bizonyított, hogy a feltételezett hangrögzítés során valóban ilyen információk kerültek illetéktelen kezekbe.
Súlyos büntetés fenyegetheti a vádlottat
Abdulrahman Alfozan kedden bíróság elé állt. Egyelőre nem ismert, hogy van-e jogi képviselője.
A férfit azzal vádolják, hogy elektronikus, mechanikus vagy más eszközzel megpróbált szóbeli kommunikációt jogosulatlanul rögzíteni. Amennyiben bűnösnek találják, akár öt év börtönbüntetést és 250 ezer dolláros pénzbírságot is kaphat.
Már az aláírásokat is hamisítja a ChatGPT, többen is érintettek
A mesterséges intelligenciával készült képek esetében már nemcsak az alkotók stílusának utánzása vet fel kérdéseket. A ChatGPT képgenerálója valódi karikaturistákra emlékeztető aláírásokat is elhelyezhet a grafikákon, ami azt a benyomást keltheti, hogy az adott művet egy ismert alkotó készítette.