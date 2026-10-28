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mesterséges intelligencia

Újabb biztonsági rés nyithat utat a hackereknek, már kiadták a figyelmeztetést

34 perce
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Öt napon belül már másodszor kellett biztonsági frissítést kiadni egy széles körben használt programnyelvhez. Az OpenAI kutatói által felfedezett PHP biztonsági hiba a Windowsra készült szoftvercsomagokat érinti, a javítás pedig már elérhető.
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mesterséges intelligenciahibaelhárításhiba

Újabb kritikus szoftverhibát fedeztek fel, amely lehetővé teheti, hogy hackerek hozzáférjenek az érintett rendszerek memóriájához, vagy kártékony kódot futtassanak rajtuk. A PHP biztonsági hibája miatt öt napon belül már másodszor kellett javítást kiadniuk a fejlesztőknek – írja a HVG.

Az OpenAI kutatói kritikus PHP biztonsági hibát fedeztek fel. Mutatjuk, mely Windows-verziókat érinti a sebezhetőség, és hogyan tölthető le a javítás.
Az OpenAI kutatói kritikus PHP biztonsági hibát fedeztek fel. Mutatjuk, mely Windows-verziókat érinti a sebezhetőség, és hogyan tölthető le a javítás. (illusztráció)
Fotó: GlaasG50 / Wikimedia Commons / Public Domain

A sérülékenységet a ChatGPT mesterséges intelligencián alapuló chatbot fejlesztőjének, az OpenAI-nak a kutatói fedezték fel. A hiba a weboldalak és internetes alkalmazások működtetéséhez használt PHP programnyelv egyes Windows-csomagjait érinti.

  • A CVE-2026-111497 azonosítójú biztonsági rés 9,2-es súlyossági besorolást kapott, vagyis kritikus sebezhetőségnek számít.

A hiba a PHP-csomagokban található Brotli tömörítési könyvtárat érinti. A támadók a sérülékenység kihasználásával hozzáférhetnek a program memóriájához, és akár rosszindulatú kódot is futtathatnak az érintett rendszeren.

Mely PHP-verziókat érinti a kritikus biztonsági hiba?

A mostani sérülékenység a PHP 8.2-es, 8.3-as, 8.4-es és 8.5-ös Windows-kiadásait érinti.

A fejlesztők mindössze öt nappal korábban már kijavítottak egy másik, PHP2Shell néven ismert súlyos biztonsági problémát. A korábbi hibákat a kiberbűnözők aktívan kihasználták, és azok révén akár távolról is átvehették az irányítást a sérülékeny online rendszerek felett.

Az újonnan felfedezett biztonsági rés esetében azonban egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy hackertámadás során kihasználták volna.

Hogyan javítható a PHP biztonsági hibája?

A PHP fejlesztői már elérhetővé tették a javított Windows-csomagokat, amelyek a korábbi PHP2Shell biztonsági javításokat is tartalmazzák.

A biztonsági frissítés erről a hivatalos oldalról letölthető.

Súlyos kiberveszély miatt léptek: több magyar kormányzati oldal is elérhetetlenné vált

Kritikus informatikai biztonsági kockázat miatt ideiglenesen leállították a magyarország.hu-t és több más kormányzati weboldalt. A PHP2Shell sérülékenység miatt a portálon keresztüli ügyintézés várhatóan 48 órán át szünetel, bár egyelőre nem találtak támadásra utaló jeleket.

 

 

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