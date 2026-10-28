Milliónyi weboldalt érinthet a veszély: a hackerek már megtalálták a bejutás módját

Az internetes támadások egyik legveszélyesebb fajtája az, amikor a bűnözőknek nincs szükségük ellopott jelszóra ahhoz, hogy hozzáférjenek egy szerverhez. Most éppen egy ilyen fenyegetés miatt figyelmeztetik a weboldalak üzemeltetőit a kiberbiztonsági szakértők. A PHP2Shell néven ismert két kritikus biztonsági hibáról a minap kiderült, hogy komoly veszélyt jelenthetnek, október 24-én azonban a kutatók olyan támadásokat is észleltek, amelyekkel a hackereknek ténylegesen sikerült parancsokat futtatniuk sebezhető szervereken.

PHP2Shell: már sikeresen kihasználják a kritikus biztonsági hibát (illusztráció)

Fotó: Julio Lopez / Pexels

PHP2Shell: miért jelent ez ekkora veszélyt?

A probléma megértéséhez érdemes tudni, hogy a PHP az internet egyik legelterjedtebb programozási nyelve.

A PHP általában a háttérben dolgozik:

feldolgozza a weboldalakra érkező kéréseket,

kezeli az adatokat,

és segít előállítani a böngészőben megjelenő tartalmat.

A most felfedezett php sérülékenységek azért különösen veszélyesek, mert megfelelő körülmények között lehetővé teszik, hogy egy támadó távolról, bejelentkezés nélkül futtasson parancsokat a kiszolgálón.

Ez szélsőséges esetben akár a weboldal feletti ellenőrzés megszerzéséhez, adatok ellopásához vagy további kártékony programok telepítéséhez is vezethet.

Már bizonyítottan működik a támadás, milliók lehetnek érintettek

A PHP2Shell valójában két különálló sérülékenység gyűjtőneve, amelyeket CVE-2026-109618 és CVE-2026-109619 azonosítóval tartanak nyilván. A PHP biztonsági hibákra október 21-én már kiadták a javításokat, de a támadók még ezt megelőzően elkezdték keresni a sebezhető rendszereket. Az Amazon biztonsági szakértői szerint már október 17-én, négy nappal a frissítések megjelenése előtt észrevettek támadási kísérleteket. A döntő fordulatot azonban az október 24-i megfigyelések hozták, ezekről a Bleeping Computer és a SecurityWeek is írt.

Adel Karimi biztonsági kutató olyan, kifejezetten támadások megfigyelésére létrehozott szervereket üzemeltetett, amelyeken a PHP egyik sebezhető változata futott. A megfigyelések során a hackerek három tesztszerveren összesen 35 alkalommal tudtak olyan parancsokat végrehajtani, amelyekkel akár át is vehették volna az irányítást a szerverek felett. Ez már nem pusztán egy lehetséges sérülékenység elméleti bemutatása volt, hanem a támadási módszer tényleges működésének bizonyítéka. Fontos ugyanakkor, hogy ezek a rendszerek szándékosan kedvező feltételeket biztosítottak a támadáshoz. A kutatók eredményeiből ezért nem következik, hogy minden PHP-alapú weboldal ugyanilyen könnyen feltörhető.

A veszély nagyságát jól érzékelteti, hogy a VirusTotal becslése szerint több mint 5,1 millió, interneten elérhető PHP-t használó kiszolgáló azonosítható, amelyek közül mintegy 3,8 millión legalább egy támadható hálózati port nyitva áll.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy valamennyi kiszolgáló sebezhető, vagy hogy már támadás áldozatává vált volna. A problémát viszont súlyosbítja, hogy sok weboldal régebbi PHP-verziókat használhat, amelyekhez már nem feltétlenül érkeznek rendszeres biztonsági frissítések. A mostani hibák javítására október 21-én rendkívüli frissítések jelentek meg, a szakértők pedig azt javasolják, hogy az üzemeltetők mielőbb telepítsék azokat.