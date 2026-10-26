Több millió számítógépen maradhatott egy veszélyes program, sokan már azt is elfelejtették, hogy telepítették

Sokak számítógépén találhatók olyan programok, amelyeket évekkel ezelőtt telepítettek, azóta viszont egyszer sem használtak. Ezek többnyire észrevétlenül foglalják a helyet, egyes alkalmazások azonban a háttérben tovább működhetnek. Most kiderült, hogy egy ilyen elfelejtett program akár több millió számítógép biztonságát is veszélyeztethette. A holland Eye Security biztonsági vállalat szakértői a Popcorn Time nevű, egykor népszerű filmnéző alkalmazás egyik változatában, a Time4Popcornban fedeztek fel rendkívül súlyos sérülékenységet. A Popcorn Time annak idején a Netflixhez hasonló felületen tette elérhetővé a filmeket és sorozatokat, ám a háttérben BitTorrent-technológiát használt, és gyakran szerzői jogot sértő tartalmakhoz adott hozzáférést. Bár az eredeti projekt megszűnt, különböző változatai tovább terjedtek.

A Popcorn Time nevű, egykor népszerű filmnéző alkalmazás egyik változatában, a Time4Popcornban fedeztek fel rendkívül súlyos sérülékenységet. (illusztráció) Fotó: 123RF

Egy elfelejtett program, amely a háttérben tovább dolgozott: Popcorn Time

A biztonsági szakértők egy ügyfél számítógépének vizsgálatakor figyeltek fel arra, hogy egy Updater.exe nevű alkalmazás rendszeresen próbál kapcsolatba lépni egy már nem működő internetes címmel. Kiderült, hogy a Time4Popcorn automatikus frissítőjéről van szó.

A programot már régóta nem fejlesztették, a frissítője azonban továbbra is elindult a számítógépeken, és új verziókat keresett.

A probléma az volt, hogy a frissítések letöltése titkosítatlan kapcsolaton keresztül történt,

Ráadásul a program nem ellenőrizte megfelelően, hogy a kapott fájlok valóban megbízható forrásból származnak-e.

Ez azt jelentette, hogy aki megszerezte volna az alkalmazás által keresett internetes címek valamelyikét, akár saját programját is eljuttathatta volna az érintett számítógépekre.

Ráadásul a frissítő Windows alatt SYSTEM, macOS alatt pedig root jogosultsággal működött.

Ezek rendkívül magas szintű hozzáférést jelentenek, így egy sikeres támadás során a bűnözők akár kártékony programokat telepíthettek, jelszavakat lophattak volna, vagy más támadásokhoz használhatták volna fel a számítógépeket.

Több millió számítógép lehetett veszélyben

A kutatók regisztrálták az egyik elhagyott internetes címet, és megdöbbentő eredményt kaptak: másodpercenként körülbelül 50 kapcsolatfelvételi kísérlet érkezett hozzájuk. A későbbi becslések alapján 2,5–3 millió Windows-alapú számítógép és további 250–350 ezer Mac lehetett érintett, írja a The Hacker News.