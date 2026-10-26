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biztonsági rés

Több millió számítógépen maradhatott egy veszélyes program, sokan már azt is elfelejtették, hogy telepítették

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Több millió számítógépen működött tovább egy évekkel ezelőtt magára hagyott alkalmazás, amelynek súlyos biztonsági hibáját támadók is kihasználhatták volna. A szakértők végül szokatlan módszerrel avatkoztak közbe: távolról több mint kétmillió biztonsági frissítést juttattak el az érintett gépekhez. A veszély azonban nem múlt el teljesen. Magyar számítógépeken is ott lehet a Popcorn Time nevű filmnéző alkalmazás problémás változata.
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biztonsági résPopcorn Timesérülékenység

Sokak számítógépén találhatók olyan programok, amelyeket évekkel ezelőtt telepítettek, azóta viszont egyszer sem használtak. Ezek többnyire észrevétlenül foglalják a helyet, egyes alkalmazások azonban a háttérben tovább működhetnek. Most kiderült, hogy egy ilyen elfelejtett program akár több millió számítógép biztonságát is veszélyeztethette. A holland Eye Security biztonsági vállalat szakértői a Popcorn Time nevű, egykor népszerű filmnéző alkalmazás egyik változatában, a Time4Popcornban fedeztek fel rendkívül súlyos sérülékenységet. A Popcorn Time annak idején a Netflixhez hasonló felületen tette elérhetővé a filmeket és sorozatokat, ám a háttérben BitTorrent-technológiát használt, és gyakran szerzői jogot sértő tartalmakhoz adott hozzáférést. Bár az eredeti projekt megszűnt, különböző változatai tovább terjedtek.

A Popcorn Time nevű, egykor népszerű filmnéző alkalmazás egyik változatában, a Time4Popcornban fedeztek fel rendkívül súlyos sérülékenységet
A Popcorn Time nevű, egykor népszerű filmnéző alkalmazás egyik változatában, a Time4Popcornban fedeztek fel rendkívül súlyos sérülékenységet. (illusztráció) Fotó: 123RF

Egy elfelejtett program, amely a háttérben tovább dolgozott: Popcorn Time

A biztonsági szakértők egy ügyfél számítógépének vizsgálatakor figyeltek fel arra, hogy egy Updater.exe nevű alkalmazás rendszeresen próbál kapcsolatba lépni egy már nem működő internetes címmel. Kiderült, hogy a Time4Popcorn automatikus frissítőjéről van szó. 

  • A programot már régóta nem fejlesztették, a frissítője azonban továbbra is elindult a számítógépeken, és új verziókat keresett. 
  • A probléma az volt, hogy a frissítések letöltése titkosítatlan kapcsolaton keresztül történt, 
  • Ráadásul a program nem ellenőrizte megfelelően, hogy a kapott fájlok valóban megbízható forrásból származnak-e.
  • Ez azt jelentette, hogy aki megszerezte volna az alkalmazás által keresett internetes címek valamelyikét, akár saját programját is eljuttathatta volna az érintett számítógépekre.

Ráadásul a frissítő Windows alatt SYSTEM, macOS alatt pedig root jogosultsággal működött. 

Ezek rendkívül magas szintű hozzáférést jelentenek, így egy sikeres támadás során a bűnözők akár kártékony programokat telepíthettek, jelszavakat lophattak volna, vagy más támadásokhoz használhatták volna fel a számítógépeket.

Több millió számítógép lehetett veszélyben

A kutatók regisztrálták az egyik elhagyott internetes címet, és megdöbbentő eredményt kaptak: másodpercenként körülbelül 50 kapcsolatfelvételi kísérlet érkezett hozzájuk. A későbbi becslések alapján 2,5–3 millió Windows-alapú számítógép és további 250–350 ezer Mac lehetett érintett, írja a The Hacker News.

A kapcsolatok között otthoni számítógépek mellett vállalati, kormányzati és katonai hálózatokból érkező kérések is szerepeltek. 

Fontos ugyanakkor, hogy a szakértők nem találtak bizonyítékot arra, hogy a sérülékenységet korábban tömeges támadásokhoz használták volna fel. A veszélyt tehát a támadás lehetősége jelentette, nem egy igazolt, több millió gépet érintő fertőzés.

Kétmillió frissítéssel avatkoztak közbe

Mivel a program mögött már nem állt aktív fejlesztőcsapat, a szakértők nem számíthattak hagyományos biztonsági javításra. Ezért különleges megoldást választottak:

Ugyanazt a sérülékeny frissítési rendszert használták fel a védekezésre, amelyet a támadók is kihasználhattak volna.

2025 novembere és 2026 márciusa között több mint kétmillió frissítésletöltést szolgáltak ki az érintett számítógépeknek. Ezek nem új funkciókat telepítettek, hanem leállították és letiltották a veszélyes automatikus frissítőt. A kutatók közlése szerint a beavatkozás nem törölt felhasználói fájlokat, és nem gyűjtött személyes adatokat. Az akció eredményesnek bizonyult: 2026 márciusának elejére 98 százalékkal csökkent a kutatók által ellenőrzött címekre érkező frissítési forgalom a Bleeping Computer szemléje alapján. Ez azonban nem jelenti azt, hogy valamennyi érintett számítógép biztonságba került volna.

A későbbi becslések alapján 2,5–3 millió Windows-alapú számítógép és további 250–350 ezer Mac lehetett érintett (illusztráció)
Fotó: Adam Sondel / Pexels

A probléma Androidon is érintett bizonyos Time4Popcorn-verziókat, a kutatók azonban ezeken a készülékeken nem tudták ugyanilyen módszerrel kikapcsolni a frissítőt, mert a telepítéshez a felhasználó jóváhagyása kellett volna. Ráadásul a program más szempontból is elavult. A szakértők szerint egy 2014-ből származó böngészőmotort használ, amelynél a fontos biztonsági elkülönítés sincs bekapcsolva. Vagyis hiába sikerült sok számítógépen megszüntetni az egyik legsúlyosabb problémát, maga az alkalmazás továbbra sem tekinthető biztonságosnak.

Magyar számítógépeken is ott lehet a veszélyes alkalmazás

A Popcorn Time Magyarországon sem volt ismeretlen: az ingyenes filmnézést kínáló alkalmazás sok esetben magyar felirattal is elérhetővé tett filmeket és sorozatokat. Ezért nem zárható ki, hogy a program valamelyik régi változata magyar felhasználók számítógépein is megtalálható.  A biztonsági szakértők azt javasolják, hogy ha valakinek a számítógépén vagy telefonján még mindig megtalálható a Time4Popcorn, törölje minél hamarabb. Windows alatt a Gépház alkalmazásokkal foglalkozó részében, Androidon pedig a telepített alkalmazások listájában érdemes ellenőrizni, hogy megtalálható-e a program. Macen szintén célszerű átnézni a régi alkalmazásokat. A Popcorn Time eltávolítása után érdemes teljes vírusellenőrzést is futtatni, különösen akkor, ha a program hosszú ideje telepítve volt. Ez önmagában nem jelenti azt, hogy a számítógép megfertőződött volna, de segíthet kiszűrni az esetleges problémákat.

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