Több millió számítógépen maradhatott egy veszélyes program, sokan már azt is elfelejtették, hogy telepítették

Sokak számítógépén találhatók olyan programok, amelyeket évekkel ezelőtt telepítettek, azóta viszont egyszer sem használtak. Ezek többnyire észrevétlenül foglalják a helyet, egyes alkalmazások azonban a háttérben tovább működhetnek. Most kiderült, hogy egy ilyen elfelejtett program akár több millió számítógép biztonságát is veszélyeztethette. A holland Eye Security biztonsági vállalat szakértői a Popcorn Time nevű, egykor népszerű filmnéző alkalmazás egyik változatában, a Time4Popcornban fedeztek fel rendkívül súlyos sérülékenységet. A Popcorn Time annak idején a Netflixhez hasonló felületen tette elérhetővé a filmeket és sorozatokat, ám a háttérben BitTorrent-technológiát használt, és gyakran szerzői jogot sértő tartalmakhoz adott hozzáférést. Bár az eredeti projekt megszűnt, különböző változatai tovább terjedtek.
Egy elfelejtett program, amely a háttérben tovább dolgozott: Popcorn Time
A biztonsági szakértők egy ügyfél számítógépének vizsgálatakor figyeltek fel arra, hogy egy Updater.exe nevű alkalmazás rendszeresen próbál kapcsolatba lépni egy már nem működő internetes címmel. Kiderült, hogy a Time4Popcorn automatikus frissítőjéről van szó.
- A programot már régóta nem fejlesztették, a frissítője azonban továbbra is elindult a számítógépeken, és új verziókat keresett.
- A probléma az volt, hogy a frissítések letöltése titkosítatlan kapcsolaton keresztül történt,
- Ráadásul a program nem ellenőrizte megfelelően, hogy a kapott fájlok valóban megbízható forrásból származnak-e.
- Ez azt jelentette, hogy aki megszerezte volna az alkalmazás által keresett internetes címek valamelyikét, akár saját programját is eljuttathatta volna az érintett számítógépekre.
Ráadásul a frissítő Windows alatt SYSTEM, macOS alatt pedig root jogosultsággal működött.
Ezek rendkívül magas szintű hozzáférést jelentenek, így egy sikeres támadás során a bűnözők akár kártékony programokat telepíthettek, jelszavakat lophattak volna, vagy más támadásokhoz használhatták volna fel a számítógépeket.
Több millió számítógép lehetett veszélyben
A kutatók regisztrálták az egyik elhagyott internetes címet, és megdöbbentő eredményt kaptak: másodpercenként körülbelül 50 kapcsolatfelvételi kísérlet érkezett hozzájuk. A későbbi becslések alapján 2,5–3 millió Windows-alapú számítógép és további 250–350 ezer Mac lehetett érintett, írja a The Hacker News.
A kapcsolatok között otthoni számítógépek mellett vállalati, kormányzati és katonai hálózatokból érkező kérések is szerepeltek.
Kétmillió frissítéssel avatkoztak közbe
Mivel a program mögött már nem állt aktív fejlesztőcsapat, a szakértők nem számíthattak hagyományos biztonsági javításra. Ezért különleges megoldást választottak:
Ugyanazt a sérülékeny frissítési rendszert használták fel a védekezésre, amelyet a támadók is kihasználhattak volna.
2025 novembere és 2026 márciusa között több mint kétmillió frissítésletöltést szolgáltak ki az érintett számítógépeknek. Ezek nem új funkciókat telepítettek, hanem leállították és letiltották a veszélyes automatikus frissítőt. A kutatók közlése szerint a beavatkozás nem törölt felhasználói fájlokat, és nem gyűjtött személyes adatokat. Az akció eredményesnek bizonyult: 2026 márciusának elejére 98 százalékkal csökkent a kutatók által ellenőrzött címekre érkező frissítési forgalom a Bleeping Computer szemléje alapján. Ez azonban nem jelenti azt, hogy valamennyi érintett számítógép biztonságba került volna.
A probléma Androidon is érintett bizonyos Time4Popcorn-verziókat, a kutatók azonban ezeken a készülékeken nem tudták ugyanilyen módszerrel kikapcsolni a frissítőt, mert a telepítéshez a felhasználó jóváhagyása kellett volna. Ráadásul a program más szempontból is elavult. A szakértők szerint egy 2014-ből származó böngészőmotort használ, amelynél a fontos biztonsági elkülönítés sincs bekapcsolva. Vagyis hiába sikerült sok számítógépen megszüntetni az egyik legsúlyosabb problémát, maga az alkalmazás továbbra sem tekinthető biztonságosnak.
Magyar számítógépeken is ott lehet a veszélyes alkalmazás
A Popcorn Time Magyarországon sem volt ismeretlen: az ingyenes filmnézést kínáló alkalmazás sok esetben magyar felirattal is elérhetővé tett filmeket és sorozatokat. Ezért nem zárható ki, hogy a program valamelyik régi változata magyar felhasználók számítógépein is megtalálható. A biztonsági szakértők azt javasolják, hogy ha valakinek a számítógépén vagy telefonján még mindig megtalálható a Time4Popcorn, törölje minél hamarabb. Windows alatt a Gépház alkalmazásokkal foglalkozó részében, Androidon pedig a telepített alkalmazások listájában érdemes ellenőrizni, hogy megtalálható-e a program. Macen szintén célszerű átnézni a régi alkalmazásokat. A Popcorn Time eltávolítása után érdemes teljes vírusellenőrzést is futtatni, különösen akkor, ha a program hosszú ideje telepítve volt. Ez önmagában nem jelenti azt, hogy a számítógép megfertőződött volna, de segíthet kiszűrni az esetleges problémákat.
Fontos ugyanakkor, hogy a szakértők nem találtak bizonyítékot arra, hogy a sérülékenységet korábban tömeges támadásokhoz használták volna fel. A veszélyt tehát a támadás lehetősége jelentette, nem egy igazolt, több millió gépet érintő fertőzés.