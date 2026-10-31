Már a temetőkben is megjelent a technológia: meglepő dolgokra képesek az új síremlékek

Mindenszentek és halottak napja idején sokan keresik fel elhunyt szeretteik nyughelyét. A temetők világa évszázadok óta a hagyományokról szól, de a technológiai fejlődés ezt a területet sem kerülte el. Ma már egy sírkőn elhelyezett apró jel segítségével akár egy teljes élettörténet is megismerhető, és olyan digitális megoldások is léteznek, amelyek egészen új formát adnak az emlékezésnek. A temetőkről valószínűleg nem az okostelefonok, a vezeték nélküli kommunikáció vagy a digitális kijelzők jutnak először eszünkbe. Pedig ezeknek a technológiáknak már a kegyeleti kultúrában is szerepük van, ilyen például a QR-kód sírkőre való elhelyezése. A cél többnyire nem a hagyományos síremlékek lecserélése, hanem az, hogy a név és a két évszám mögött rejlő emberi történetek a következő generációk számára is megmaradjanak.
QR-kód sírkőre: egy egész élet elfér mögötte
Képzeljük el, hogy egy temetőben megállunk egy ismeretlen sír előtt. A sírkövön egy név, két évszám és egy apró, négyzet alakú QR-kód látható. Elővesszük a telefonunkat, beolvassuk a kódot, és néhány másodperccel később már az elhunyt fényképeit nézegetjük, megismerjük az élettörténetét, vagy akár egy róla készült videót is megnézhetünk. Ez nem tudományos-fantasztikus elképzelés, hanem már Magyarországon is elérhető szolgáltatás. A megoldás működése egyszerű. A sírkőre rögzített QR-kód egy internetes emlékoldalra vezet, amelyet jellemzően a hozzátartozók állítanak össze. A digitális emlékhelyen
- fényképek,
- családi történetek,
- életrajzi adatok,
- videók
- és személyes üzenetek kaphatnak helyet.
A rendszer egyik előnye, hogy az emlékoldal később is bővíthető. Ha a család előkerít egy régi esküvői felvételt vagy egy addig ismeretlen fényképet, azt hozzáadhatja a gyűjteményhez anélkül, hogy a sírkövön bármit módosítani kellene.
Magyarországon több ilyen megoldás is létezik. Az Emlékfonal például egyszeri 5000 forintért kínál online emlékoldalt és letölthető QR-kódot. A szolgáltatás legfeljebb négy fénykép, élettörténet és videóhivatkozás elhelyezését teszi lehetővé. A fizikai tábla elkészítése és felszerelése külön feladat. Az EmlékQR lézergravírozott QR-kódos emlékérmét is kínál, amely a síremléken helyezhető el. A technológia különösen akkor lehet érdekes, ha a család több generáció történetét szeretné megőrizni. Az unokák és dédunokák így olyan rokonokról is többet tudhatnak meg a QR-kódos sírkő segítségével, akikkel már nem találkozhattak.
NFC-chip a sírkőben: még a kamerát sem kell bekapcsolni
A QR-kódnál is egyszerűbb megoldást kínál az NFC-technológia. Ugyanez az adatátviteli eljárás működik számos bankkártyában, és ezt használjuk akkor is, amikor mobiltelefonnal fizetünk az üzletben. Az NFC-vel felszerelt síremlékek esetében a látogatónak elegendő a megfelelő okostelefont az emléktáblához közelítenie. A telefon érzékeli a chipet, majd megnyithatja a hozzá kapcsolódó internetes emlékoldalt. A chipnek nincs szüksége külön elemre vagy akkumulátorra: a passzív NFC-címke a telefon által létrehozott elektromágneses mezőből nyeri a működéséhez szükséges energiát.
A megoldásnak ráadásul kifejezetten érdekes magyar vonatkozása van. A Lapidaris Kő a híres Hollóházi Porcelán Manufaktúrában készülő emléktárgy, amely NFC-chipet tartalmaz. A hozzá kapcsolódó digitális felületen a hozzátartozók fényképeket, videókat és történeteket helyezhetnek el, sőt az életeseményeket idővonalon is bemutathatják. A rendszer GPS-alapú sírhelykeresési lehetőséget is ismertet. Az NFC különösen diszkrét megoldás lehet, hiszen a chip elrejthető, így nem feltétlenül változtatja meg a sírkő hagyományos megjelenését. Fontos, hogy a telefon támogassa az NFC-t, és az adott készüléken engedélyezve legyen a használata. A QR-kód ezzel szemben szinte bármely kamerás okostelefonnal leolvasható.
Virtuális gyertyagyújtás: már a temetőbe sem kell kimenni
A digitális emlékezés egyik legkönnyebben hozzáférhető formája a virtuális gyertyagyújtás. Ilyenkor egy internetes emlékoldalon jelenik meg a szimbolikus láng. A látogatók gyakran üzenetet, fényképet vagy néhány személyes sort is hagyhatnak az elhunyt emlékére. A magyar Gyertyaláng például alapvetően ingyenes gyertyagyújtást kínál, a különleges megjelenésű, hosszabb ideig égő digitális gyertyákért kell csak fizetni. A Gyertyát Gyújtunk szolgáltatás az online emlékfal mellett valódi sírgondozást, koszorúzást és mécseselhelyezést is vállal bizonyos magyarországi térségekben. Az elvégzett munkáról fényképet küldenek a megrendelőnek. Ez különösen azoknak jelenthet segítséget, akik külföldön élnek, egészségi állapotuk miatt nem tudnak eljutni a temetőbe, vagy egyszerűen túl messze vannak szeretteik nyughelyétől. A virtuális gyertya természetesen nem helyettesíti a személyes megemlékezést, de lehetőséget teremt arra, hogy a távolság ne jelentsen teljes akadályt.
Amikor megelevenedik az emlék
A digitális emlékezés egyik legkülönösebb iránya a mozgóképes emlék. Egy hagyományos sírportré egyetlen pillanatot őriz meg. Egy digitális kijelző viszont elméletileg több száz fényképet, családi videót, sőt hangfelvételt is bemutathat. A digitális kegyeleti kijelzők már nem csupán elképzelések. A német Lavabis például 32 hüvelykes, akkumulátoros, érintőképernyős emlékezőképernyőt kínál, amely képek, videók és hanganyagok lejátszására alkalmas. Ezt elsősorban temetési szertartásokhoz, ravatalozókba és temetkezési szolgáltatók számára ajánlják, nem pedig állandóan a szabadban álló sírkövekbe.
Meddig maradhat fent az emlékoldal?
A digitális síremlékek egyik legfontosabb kérdése éppen a tartósság. Egy hagyományos kőbe vésett felirat akár évszázadokig fennmaradhat. Egy internetes szolgáltatás esetében viszont egyáltalán nem biztos, hogy az oldal húsz, ötven vagy száz év múlva is működni fog. Mi történik, ha a szolgáltató megszűnik? Ha a család elveszíti a hozzáférést? Vagy ha a QR-kód mögötti webcím egyszer csak elérhetetlenné válik? Az Emlékfonal szerződési feltételei például kifejezetten rögzítik, hogy a szolgáltatás örök működése nem garantálható. Megszűnés esetére adatmentési lehetőséget is leírnak. Digitális emlékhely létrehozásakor ezért érdemes külön megőrizni az eredeti fényképeket, videókat és történeteket is, lehetőleg több helyen. Akár mi magunk is létrehozhatunk egy weboldalt, így annak tartósságát is jobban tudjuk ellenőrizni.
A QR-kódos és NFC-s megoldásokban az az ideális, hogy nem feltétlenül változtatják meg a síremlék megjelenését, inkább egy újabb lehetőséget adnak a személyes emlékek megőrzésére.
Egy sírkőre vésett név mögött mindig ott van egy emberi élet, tele történetekkel, örömökkel, családi emlékekkel és olyan pillanatokkal, amelyekről a következő generációk már nem feltétlenül tudnának. A technológia ezeket a történeteket segíthet megőrizni.
A sírkövekre rögzített QR-kódok és NFC-táblák elhelyezése előtt a temető szabályzatát, valamint a sírhely felett rendelkezni jogosult személy hozzájárulását is ellenőrizni kell.