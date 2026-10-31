Már a temetőkben is megjelent a technológia: meglepő dolgokra képesek az új síremlékek

NFC-chip a sírkőben: még a kamerát sem kell bekapcsolni

A QR-kódnál is egyszerűbb megoldást kínál az NFC-technológia. Ugyanez az adatátviteli eljárás működik számos bankkártyában, és ezt használjuk akkor is, amikor mobiltelefonnal fizetünk az üzletben. Az NFC-vel felszerelt síremlékek esetében a látogatónak elegendő a megfelelő okostelefont az emléktáblához közelítenie. A telefon érzékeli a chipet, majd megnyithatja a hozzá kapcsolódó internetes emlékoldalt. A chipnek nincs szüksége külön elemre vagy akkumulátorra: a passzív NFC-címke a telefon által létrehozott elektromágneses mezőből nyeri a működéséhez szükséges energiát.

A megoldásnak ráadásul kifejezetten érdekes magyar vonatkozása van. A Lapidaris Kő a híres Hollóházi Porcelán Manufaktúrában készülő emléktárgy, amely NFC-chipet tartalmaz. A hozzá kapcsolódó digitális felületen a hozzátartozók fényképeket, videókat és történeteket helyezhetnek el, sőt az életeseményeket idővonalon is bemutathatják. A rendszer GPS-alapú sírhelykeresési lehetőséget is ismertet. Az NFC különösen diszkrét megoldás lehet, hiszen a chip elrejthető, így nem feltétlenül változtatja meg a sírkő hagyományos megjelenését. Fontos, hogy a telefon támogassa az NFC-t, és az adott készüléken engedélyezve legyen a használata. A QR-kód ezzel szemben szinte bármely kamerás okostelefonnal leolvasható.

Virtuális gyertyagyújtás: már a temetőbe sem kell kimenni

A digitális emlékezés egyik legkönnyebben hozzáférhető formája a virtuális gyertyagyújtás. Ilyenkor egy internetes emlékoldalon jelenik meg a szimbolikus láng. A látogatók gyakran üzenetet, fényképet vagy néhány személyes sort is hagyhatnak az elhunyt emlékére. A magyar Gyertyaláng például alapvetően ingyenes gyertyagyújtást kínál, a különleges megjelenésű, hosszabb ideig égő digitális gyertyákért kell csak fizetni. A Gyertyát Gyújtunk szolgáltatás az online emlékfal mellett valódi sírgondozást, koszorúzást és mécseselhelyezést is vállal bizonyos magyarországi térségekben. Az elvégzett munkáról fényképet küldenek a megrendelőnek. Ez különösen azoknak jelenthet segítséget, akik külföldön élnek, egészségi állapotuk miatt nem tudnak eljutni a temetőbe, vagy egyszerűen túl messze vannak szeretteik nyughelyétől. A virtuális gyertya természetesen nem helyettesíti a személyes megemlékezést, de lehetőséget teremt arra, hogy a távolság ne jelentsen teljes akadályt.

Amikor megelevenedik az emlék A digitális emlékezés egyik legkülönösebb iránya a mozgóképes emlék. Egy hagyományos sírportré egyetlen pillanatot őriz meg. Egy digitális kijelző viszont elméletileg több száz fényképet, családi videót, sőt hangfelvételt is bemutathat. A digitális kegyeleti kijelzők már nem csupán elképzelések. A német Lavabis például 32 hüvelykes, akkumulátoros, érintőképernyős emlékezőképernyőt kínál, amely képek, videók és hanganyagok lejátszására alkalmas. Ezt elsősorban temetési szertartásokhoz, ravatalozókba és temetkezési szolgáltatók számára ajánlják, nem pedig állandóan a szabadban álló sírkövekbe.

Meddig maradhat fent az emlékoldal?

A digitális síremlékek egyik legfontosabb kérdése éppen a tartósság. Egy hagyományos kőbe vésett felirat akár évszázadokig fennmaradhat. Egy internetes szolgáltatás esetében viszont egyáltalán nem biztos, hogy az oldal húsz, ötven vagy száz év múlva is működni fog. Mi történik, ha a szolgáltató megszűnik? Ha a család elveszíti a hozzáférést? Vagy ha a QR-kód mögötti webcím egyszer csak elérhetetlenné válik? Az Emlékfonal szerződési feltételei például kifejezetten rögzítik, hogy a szolgáltatás örök működése nem garantálható. Megszűnés esetére adatmentési lehetőséget is leírnak. Digitális emlékhely létrehozásakor ezért érdemes külön megőrizni az eredeti fényképeket, videókat és történeteket is, lehetőleg több helyen. Akár mi magunk is létrehozhatunk egy weboldalt, így annak tartósságát is jobban tudjuk ellenőrizni.

A QR-kódos és NFC-s megoldásokban az az ideális, hogy nem feltétlenül változtatják meg a síremlék megjelenését, inkább egy újabb lehetőséget adnak a személyes emlékek megőrzésére.

Egy sírkőre vésett név mögött mindig ott van egy emberi élet, tele történetekkel, örömökkel, családi emlékekkel és olyan pillanatokkal, amelyekről a következő generációk már nem feltétlenül tudnának. A technológia ezeket a történeteket segíthet megőrizni.