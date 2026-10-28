Megint csütörtököt mondott a Revolut – mutatjuk, kiket érint

A Revolut közösség Facebook-csoportjában 16 óra után kezdett emelkedni a hasonló problémáról beszámoló felhasználók száma – írta a Revb.hu. A jelzések alapján több különböző iPhone-modell és iOS-verzió is érintett lehet.

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Fotó: Sophie Dupau / Unsplash

Váratlanul kiléptette az iPhone-osokat a Revolut, a visszalépés sem működik

Hibát jelentettek többek között az iPhone 15 Pro, az iPhone 16, az iPhone 16 Pro és az iPhone 17 Pro készülékek használói. A felsorolt telefonokon iOS 26.7.2, iOS 26.7.8, iOS 27.0.1 vagy iOS 27.2 futott.

A Revolut hivatalos rendszerfigyelője eközben nem jelzett szolgáltatási problémát. Egyelőre ezért nem ismert, hogy pontosan hány felhasználót érint a fennakadás, és mi okozza a bejelentkezési hibát.

Frissítés!

Úgy tűnik, fél óra leállás után megoldódott a helyzet: a Revolut kiadott egy frissítést, ami után helyreállt az alkalmazás.