Kiderült, mi okozta a Revolut leállását

Kedden több európai internetes szolgáltatás működésében is fennakadások jelentkeztek, miután meghibásodott a Google felhőalapú infrastruktúrájának egy része. A Google Cloud üzemzavara elsősorban a vállalat londoni adatközponti régióját érinti, a következményeket azonban más szolgáltatások felhasználói is érzékelhetik. A probléma egyik legismertebb következménye a Revolut leállása, az ügyfelek többféle banki műveletnél is nehézségekkel szembesülhetnek Magyarországon is.

A magyar felhasználókat is érzékenyen érintheti a Revolut leállása (illusztráció)

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A Revolut leállása a Google Cloud hibája miatt történt

A Reuters szerint a Google londoni adatközpontjában műszaki hiba lépett fel, ami miatt több internetes szolgáltatás működésében is fennakadások jelentkeztek. A Google hivatalos tájékoztatása megnövekedett hibaszámról és időszakos hálózati kapcsolódási problémákról számol be.

A Revolutnál különösen kellemetlen következményekkel jár a fennakadás. A jelentések szerint az ügyfelek egy része nem tud megfelelően hozzáférni az alkalmazáshoz, illetve problémák jelentkezhetnek az alábbi műveleteknél:

Bankkártyás fizetés

Készpénzfelvétel bankautomatából

Banki átutalás

Bejelentkezés és számlakezelés

Egyes kriptovalutás szolgáltatások

A Google Cloud meghibásodásával egy időben több brit pénzügyi szolgáltatónál is problémákat jelentettek. A Halifax és a Lloyds Bank ügyfelei például egyes online banki funkciók használatakor tapasztaltak fennakadásokat. Más internetes szolgáltatások, köztük csomagküldő vállalatok és weboldalak esetében is érkeztek hibabejelentések. Fontos azonban, hogy nem minden egyidejű szolgáltatáskimaradásról bizonyított, hogy közvetlenül a Google Cloud hibája okozta. A Revolut hiba viszont a Google Cloud leállása miatt jött elő.

Mi az a Google Cloud, és miért okozhat ekkora problémát?

A Google Cloud a technológiai vállalat felhőalapú informatikai szolgáltatásainak gyűjtőneve. Számos cég használja arra, hogy saját szerverek fenntartása helyett a Google infrastruktúráján működtesse alkalmazásait, adatbázisait és internetes szolgáltatásait. Ez a megoldás általában gyorsabbá és rugalmasabbá teszi a működést, ugyanakkor komoly függőséget is jelent, és nagy gondot okozhat a Google Cloud leállása.

Ha egy fontos adatközponti régióban hálózati vagy más műszaki probléma jelentkezik, az egyszerre számos, látszólag egymástól teljesen független alkalmazás működését is megzavarhatja.

Ezért fordulhat elő, hogy egy Google-nél jelentkező hiba következményeivel végül egy banki alkalmazás vagy egy internetes áruház felhasználója találkozik.