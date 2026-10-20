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Kiderült, mi okozta a Revolut leállását

Revolut

Kiderült, mi okozta a Revolut leállását

50 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Komoly fennakadásokat okozott a Google Cloud európai üzemzavara. A hiba több internetes szolgáltatást és banki alkalmazást is érint, a Revolut ügyfeleinél pedig a kártyás fizetések, az átutalások és a készpénzfelvételek is akadozhatnak. A Revolut leállása a magyar felhasználókat is érinti.
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RevoluthibaGoogle

Kedden több európai internetes szolgáltatás működésében is fennakadások jelentkeztek, miután meghibásodott a Google felhőalapú infrastruktúrájának egy része. A Google Cloud üzemzavara elsősorban a vállalat londoni adatközponti régióját érinti, a következményeket azonban más szolgáltatások felhasználói is érzékelhetik. A probléma egyik legismertebb következménye a Revolut leállása, az ügyfelek többféle banki műveletnél is nehézségekkel szembesülhetnek Magyarországon is.

A magyar felhasználókat is érzékenyen érintheti a Revolut leállása
A magyar felhasználókat is érzékenyen érintheti a Revolut leállása (illusztráció)
Fotó:  Unsplash

A Revolut leállása a Google Cloud hibája miatt történt

A Reuters szerint a Google londoni adatközpontjában műszaki hiba lépett fel, ami miatt több internetes szolgáltatás működésében is fennakadások jelentkeztek. A Google hivatalos tájékoztatása megnövekedett hibaszámról és időszakos hálózati kapcsolódási problémákról számol be.

A Revolutnál különösen kellemetlen következményekkel jár a fennakadás. A jelentések szerint az ügyfelek egy része nem tud megfelelően hozzáférni az alkalmazáshoz, illetve problémák jelentkezhetnek az alábbi műveleteknél:

  • Bankkártyás fizetés
  • Készpénzfelvétel bankautomatából
  • Banki átutalás
  • Bejelentkezés és számlakezelés
  • Egyes kriptovalutás szolgáltatások

A Revolut elismerte, hogy több szolgáltatásánál működési zavar tapasztalható. A vállalat ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ügyfeleinek pénze és személyes adatai biztonságban vannak.

A Google Cloud meghibásodásával egy időben több brit pénzügyi szolgáltatónál is problémákat jelentettek. A Halifax és a Lloyds Bank ügyfelei például egyes online banki funkciók használatakor tapasztaltak fennakadásokat. Más internetes szolgáltatások, köztük csomagküldő vállalatok és weboldalak esetében is érkeztek hibabejelentések. Fontos azonban, hogy nem minden egyidejű szolgáltatáskimaradásról bizonyított, hogy közvetlenül a Google Cloud hibája okozta. A Revolut hiba viszont a Google Cloud leállása miatt jött elő.

Mi az a Google Cloud, és miért okozhat ekkora problémát?

A Google Cloud a technológiai vállalat felhőalapú informatikai szolgáltatásainak gyűjtőneve. Számos cég használja arra, hogy saját szerverek fenntartása helyett a Google infrastruktúráján működtesse alkalmazásait, adatbázisait és internetes szolgáltatásait. Ez a megoldás általában gyorsabbá és rugalmasabbá teszi a működést, ugyanakkor komoly függőséget is jelent, és nagy gondot okozhat a Google Cloud leállása.

Ha egy fontos adatközponti régióban hálózati vagy más műszaki probléma jelentkezik, az egyszerre számos, látszólag egymástól teljesen független alkalmazás működését is megzavarhatja.

Ezért fordulhat elő, hogy egy Google-nél jelentkező hiba következményeivel végül egy banki alkalmazás vagy egy internetes áruház felhasználója találkozik.

Mit tehetnek az érintett felhasználók?

A jelenlegi információk szerint műszaki üzemzavarról van szó, amelyet az érintett szolgáltatóknak kell elhárítaniuk. Ha egy bankkártyás fizetés vagy átutalás sikertelennek tűnik, érdemes ellenőrizni a tranzakció állapotát, mielőtt újra megpróbálnánk. Így elkerülhető, hogy egy késve feldolgozott művelet miatt véletlenül kétszer fizessünk. Ha sürgős fizetésre van szükség, átmenetileg egy másik bankkártya vagy fizetési lehetőség jelenthet megoldást. A Google mérnökei vizsgálják a hiba okát és dolgoznak a szolgáltatások helyreállításán.

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