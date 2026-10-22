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Revolut

Fontos bejelentést tett a Revolut a felhasználók pénzéről

18 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Bár a Revolut október 20-i szolgáltatáskimaradását még aznap elhárították, egyes felhasználók a következő napokban is tapasztalhatnak fennakadásokat. A pénzügyi szolgáltató tájékoztatása szerint bizonyos kártyás tranzakciók és visszatérítések késve jelenhetnek meg a számlákon. A Revolut kijelentette, hogy a felhasználók pénze biztonságban volt a leállás alatt.
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A Revolut e-mailben tájékoztatta ügyfeleit az október 20-án történt szolgáltatáskimaradás következményeiről. A vállalat közlése szerint a fennakadást a Google Cloud felhőszolgáltatásának leállása okozta, amely átmenetileg a Revolut egyes funkcióit is érintette. A problémát még aznap sikerült elhárítani, és a szolgáltatás azóta ismét a megszokott módon működik. A Revolut ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a leállás idején végrehajtott egyes kártyás tranzakciók feldolgozása még napokig eltarthat.

Revolut
Revolut (illusztráció)
Fotó: AltumCode / Unsplash

Mire kell figyelniük a Revolut felhasználóinak?

A vállalat tájékoztatása szerint azoknál, akik a szolgáltatáskimaradás idején kártyás tranzakciót hajtottak végre, előfordulhat, hogy az egyenlegük csak később frissül. Ez a kártyás visszatérítéseket is érintheti. Vagyis 

megtörténhet, hogy egy vásárlás vagy visszatérítés nem jelenik meg azonnal a számlatörténetben, illetve a rendelkezésre álló egyenleg sem tükrözi rögtön az adott műveletet.

A Revolut hangsúlyozta, hogy igyekszik a függőben lévő tranzakciókat a lehető leggyorsabban feldolgozni, de a rendeződés néhány napot is igénybe vehet.

Revolut (illusztráció)
Revolut (illusztráció)
Fotó: Sophie Dupau / Unsplash

Biztonságban van a Revoluton tartott pénz?

A pénzügyi szolgáltató külön kitért arra is, hogy 

a kimaradás nem veszélyeztette az ügyfelek pénzét vagy személyes adatait.

A Revolut közlése szerint a felhasználók pénze és adatai a szolgáltatáskimaradás teljes időtartama alatt biztonságban voltak. A vállalat elnézést kért a kellemetlenségekért, és hangsúlyozta, hogy a történtek után is kiemelt figyelmet fordít a szolgáltatás megbízhatóságára. Akinek továbbra is problémája van valamelyik tranzakciójával, vagy kérdése merül fel az egyenlegével kapcsolatban, az a Revolut alkalmazásán belüli ügyfélszolgálati csevegésen kérhet segítséget. Az ügyfélszolgálat a nap 24 órájában elérhető. A felhasználók a Revolut hivatalos magyarországi rendszerállapot-oldalán ellenőrizhetik a szolgáltatások állapotát.

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