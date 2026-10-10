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Samsung

5 eldugott Samsung-alkalmazás, amit nem ismersz, de érdemes kipróbálnod

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
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A Samsung olyan appokat fejleszt, amelyekről még az is könnyen lemaradhat, aki évek óta Galaxy készüléket használ. A gyártónak több kevésbé ismert alkalmazása is van, amelyekkel kényelmesebbé tehető az egykezes használat, részletesebben szabályozható a hang, összeköthető a telefon a számítógéppel, vagy akár többet is kihozhatunk a kamerából. Vannak olyan eldugott Samsung alkalmazások, amelyeket érdemes megismerni.
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Samsungalkalmazásokostelefon

Egy Galaxy telefon rengeteg olyan lehetőséget kínál, amelyet a legtöbb felhasználó soha nem próbál ki. Ráadásul a Samsungnak egész sor saját alkalmazása létezik, amelyek nincsenek feltétlenül előre telepítve a telefonra. Megnéztük, mire jók ezek a rejtett Samsung alkalmazások, és ami legalább ilyen fontos: Magyarországon is hozzájuk lehet-e férni. 

A Fold8-at is felturbózhatják a cikkünkben felsorolt rejtőzködő Samsung alkalmazások
A Fold8-at is felturbózhatják a cikkünkben felsorolt rejtőzködő Samsung alkalmazások
Fotó: MW

Eldugott Samsung alkalmazások, amelyekkel még többet kihozhatsz a Galaxy telefonodból

Az alábbi applikációk olyan lehetőséget adnak, amelyekkel a felhasználók a saját igényeikhez igazíthatják a készülék működését, meglepően hasznos funkciókkal egészítik ki a Galaxy telefonokat. A közös bennük, hogy külön kell telepíteni őket, vagy a Play áruházból, vagy a Samsung saját alkalmazásboltjából - ami minden Samsung telefonon fel van telepítve -, és 

annyira eldugottak, hogy még az is könnyen lemaradhat róluk, aki évek óta Samsung telefont használ.

 Pedig érdemes körülnézni közöttük, ezekkel még többet lehet kihozni egy Galaxy telefonból.

Nagy telefonokhoz szinte kötelező: One Hand Operation+  

A mai mobilok mérete mellett egy kézzel elérni a kijelző tetejét sokszor kényelmetlen. A One Hand Operation+ a kijelző két széléhez rendelhető gesztusokkal segít ezen.
Egy-egy húzással például visszaléphetünk, megnyithatunk egy alkalmazást, készíthetünk képernyőképet, bekapcsolhatjuk a zseblámpát, lenyithatjuk az értesítéseket vagy akár lezárhatjuk a kijelzőt. A gesztusok iránya és funkciója részletesen személyre szabható.
Elérhetőség: A Samsung magyar támogatási oldala is kifejezetten ajánlja, és jelenleg a magyar Google Playen is megtalálható.

Külön hangerő minden alkalmazáshoz: Sound Assistant

A Sound Assistant azok közé a programok közé tartozik, amelyek használata után nehéz megérteni, miért nem része minden funkciója alapból az Androidnak.
A segítségével például alkalmazásonként külön szabályozható a hangerő, írja az Android Authority, így egy zenelejátszó szólhat halkabban, miközben egy másik alkalmazás hangosabb marad. Finomabb hangerő-szabályozást, személyre szabható hangerőpanelt és további hangbeállításokat is kínál. 
Elérhetőség: A Galaxy Store-ban jelenleg is megtalálható; egyes funkciók és verziók One UI-verzióhoz, vagyis a telefon operációs rendszerének adott verziójához kötöttek.

Telefon és PC összekapcsolása: Samsung Flow

A Samsung Flow a Galaxy telefont köti össze Windows PC-vel vagy táblagéppel. Fájlokat küldhetünk az eszközök között, megoszthatjuk a vágólapot, megjeleníthetjük a telefon értesítéseit a számítógépen, illetve a mobil képernyőjét is tükrözhetjük. 
Elérhetőség: A Samsung Flow a magyar Google Playből telepíthető.

Ha komolyan érdekel a mobilfotózás: Expert RAW

Az Expert RAW már jóval speciálisabb. A Samsung professzionálisabb kameraalkalmazása kézi beállításokat és RAW-fotózást kínál, miközben a telefon fejlett képfeldolgozását is kihasználja. A RAW-fájlok lényegesen nagyobb szabadságot adnak az utólagos szerkesztésnél: az expozíció, az árnyékok, a csúcsfények vagy a színhőmérséklet sokkal nagyobb tartományban módosítható. 
Elérhetőség: Az Expert RAW nem használható minden Galaxy telefonon. A Samsung 2026 augusztusában frissített kompatibilitási listája többek között az S21 Ultrától kezdődő támogatott S modelleket, valamint számos Z Fold és újabb Z Flip modellt sorol fel. Vagyis, ha a Galaxy Store-ban nem találod, nem érdemes automatikusan régiós korlátozásra gondolni: maga a telefon is lehet az oka.

Ha valami zabálja az akkumulátort: Good Guardians

A Good Guardians valójában egy egész Samsung segédprogram-csomag. Többek között megmutathatja, mi terheli az akkumulátort, figyelheti a készülék hőmérsékletét és memóriahasználatát, illetve alkalmazásoptimalizálási eszközöket kínál.

  • Az energiafogyasztás felderítésében, 
  • a melegedés okainak megkeresésében, 
  • és a memóriahasználat vizsgálatában segíthet. 

Elérhetőség: a Samsung Galaxy Store-ból letölthető.

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