Négy rejtett Samsung-beállítás, amelyről sokan nem is tudnak

A Samsung One UI kezelőfelülete számos olyan funkciót tartalmaz, amelyet a felhasználók egy része észre sem vesz. Ezek között vannak kényelmi szolgáltatások, de olyanok is, amelyek személyes adatok kezelésével kapcsolatosak. Mutatunk az elérhető Samsung beállítások közül négy lehetőséget, amelyet érdemes ellenőrizni, és adott esetben kikapcsolni.
- Hírek a kezdőképernyőn
A Samsung telefonokon a kezdőképernyőtől balra lapozva egy külön hírfolyam jelenhet meg, amely a Google Discover vagy a Samsung News tartalmait mutatja. Bár sokan szeretik ezt a funkciót, mások számára inkább zavaró, különösen akkor, ha véletlenül nyitják meg. A hírfolyam ráadásul internetkapcsolatot használ, és némi adatforgalommal, illetve akkumulátor-fogyasztással is járhat.
Így kapcsolhatod ki: A kezdőképernyő üres területének hosszan megnyomásával elérhető a Beállítások menüpont, azon belül pedig a Médiaoldal a kezdőképernyőre rész. Itt ki tudod kapcsolni a funkciót, de akár ki is választhatod, hogy Google Discover vagy Samsung News tartalmak töltődjenek be.
- Felesleges Galaxy Store-értesítések
A Samsung saját alkalmazásboltja, a Galaxy Store nemcsak alkalmazásfrissítésekről, hanem akciókról, ajánlatokról és egyéb promóciókról is küldhet értesítéseket.
Ezeket azonban nem szükséges mindenkinek megkapnia. A telefon beállításaiban külön szabályozhatjuk, milyen típusú értesítéseket engedélyezünk.
Így állíthatod be: Beállítások -> Alkalmazások -> Galaxy Store-> Értesítések -> Értesítési kategóriák.
Érdemes a letöltésekkel és folyamatban lévő műveletekkel kapcsolatos értesítéseket megtartani, a reklámjellegűeket viszont kikapcsolni.
Lehet, hogy "A Galaxy Store beállításai" menüponton belül találod meg az Értesítési kategóriákat, ez egy plusz lépés, miután megtaláltad a Galaxy Store-t az Alkalmazásokon belül.
- A Samsung testreszabási szolgáltatása
Ez már nem pusztán kényelmi kérdés. A Samsung személyre szabási szolgáltatása a készülékkel és egyes szolgáltatások használatával kapcsolatos információkat is felhasználhatja, hogy az érdeklődésünkhöz igazodó tartalmakat, ajánlásokat és hirdetéseket jelenítsen meg. Az adatok között a szolgáltatás beállításaitól és az engedélyektől függően használati szokásokra, alkalmazásokra és helyadatokra vonatkozó információk is szerepelhetnek. Aki nem szeretné ezt a fajta személyre szabást, kikapcsolhatja a szolgáltatást.
Így ellenőrizheted: Beállítások -> Samsung-fiók -> Biztonság és adatvédelem -> Testreszabási szolgáltatás.
A funkció kikapcsolása önmagában nem feltétlenül törli a korábban összegyűjtött adatokat, hívja fel rá a figyelmet az Android Authority.
- Személyes adatokra épülő mesterséges intelligencia
Az újabb Samsung Galaxy telefonok bizonyos mesterségesintelligencia-funkciói a készülék használatából származó információkra is támaszkodnak.
A személyes adatokra épülő intelligencia például olyan szolgáltatások működését segítheti, mint a Now Brief, amely a felhasználó számára releváns információkat és javaslatokat jeleníthet meg.
Aki ezeket nem használja, megfontolhatja a funkció kikapcsolását. Ennek azonban ára lehet: egyes személyre szabott AI-szolgáltatások korlátozottan működhetnek, vagy teljesen elérhetetlenné válhatnak!
Így ellenőrizheted: Beállítások -> Biztonság és adatvédelem -> További adatvédelmi beállítások -> Intelligens személyes adatok.
A menüpont csak a megfelelő funkciókat támogató készülékeken jelenik meg!
Nem kell mindenáron kikapcsolni ezeket a Samsung beállításokat
A négy beállítás közül a hírfolyam és az értesítések elsősorban kényelmi kérdés. A személyre szabási szolgáltatás és az AI-funkciók adatfelhasználása viszont már adatvédelmi szempontból is érdekes.
A menüpontok neve és elérhetősége a telefon típusától, a One UI verziójától és a régiótól is függhet. Ha valamelyik beállítást nem találjuk, érdemes a telefon Beállítások alkalmazásának keresőjét használni.
A lényeg nem az, hogy minden kapcsolót kikapcsoljunk, hanem hogy tudjuk, melyik mire szolgál, és magunk dönthessünk a használatáról.