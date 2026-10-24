Négy rejtett Samsung-beállítás, amelyről sokan nem is tudnak

A Samsung One UI kezelőfelülete számos olyan funkciót tartalmaz, amelyet a felhasználók egy része észre sem vesz. Ezek között vannak kényelmi szolgáltatások, de olyanok is, amelyek személyes adatok kezelésével kapcsolatosak. Mutatunk az elérhető Samsung beállítások közül négy lehetőséget, amelyet érdemes ellenőrizni, és adott esetben kikapcsolni.

Olyan Samsung beállításokat mutatunk, amiket érdemes ellenőrizni (a képen a Samsung Galaxy Z Fold8 látható)

Fotó: MW

Hírek a kezdőképernyőn

A Samsung telefonokon a kezdőképernyőtől balra lapozva egy külön hírfolyam jelenhet meg, amely a Google Discover vagy a Samsung News tartalmait mutatja. Bár sokan szeretik ezt a funkciót, mások számára inkább zavaró, különösen akkor, ha véletlenül nyitják meg. A hírfolyam ráadásul internetkapcsolatot használ, és némi adatforgalommal, illetve akkumulátor-fogyasztással is járhat.

Így kapcsolhatod ki: A kezdőképernyő üres területének hosszan megnyomásával elérhető a Beállítások menüpont, azon belül pedig a Médiaoldal a kezdőképernyőre rész. Itt ki tudod kapcsolni a funkciót, de akár ki is választhatod, hogy Google Discover vagy Samsung News tartalmak töltődjenek be.

Felesleges Galaxy Store-értesítések

A Samsung saját alkalmazásboltja, a Galaxy Store nemcsak alkalmazásfrissítésekről, hanem akciókról, ajánlatokról és egyéb promóciókról is küldhet értesítéseket.

Ezeket azonban nem szükséges mindenkinek megkapnia. A telefon beállításaiban külön szabályozhatjuk, milyen típusú értesítéseket engedélyezünk.

Így állíthatod be: Beállítások -> Alkalmazások -> Galaxy Store-> Értesítések -> Értesítési kategóriák.

Érdemes a letöltésekkel és folyamatban lévő műveletekkel kapcsolatos értesítéseket megtartani, a reklámjellegűeket viszont kikapcsolni.

Lehet, hogy "A Galaxy Store beállításai" menüponton belül találod meg az Értesítési kategóriákat, ez egy plusz lépés, miután megtaláltad a Galaxy Store-t az Alkalmazásokon belül.

A Samsung testreszabási szolgáltatása

Ez már nem pusztán kényelmi kérdés. A Samsung személyre szabási szolgáltatása a készülékkel és egyes szolgáltatások használatával kapcsolatos információkat is felhasználhatja, hogy az érdeklődésünkhöz igazodó tartalmakat, ajánlásokat és hirdetéseket jelenítsen meg. Az adatok között a szolgáltatás beállításaitól és az engedélyektől függően használati szokásokra, alkalmazásokra és helyadatokra vonatkozó információk is szerepelhetnek. Aki nem szeretné ezt a fajta személyre szabást, kikapcsolhatja a szolgáltatást.