Komoly hibákat javít a Samsung, érdemes frissíteni a telefonokat

A Samsung közzétette a Galaxy készülékek 2026. októberi biztonsági frissítésének részleteit. A mostani Samsung frissítés kilenc kritikus és több tucat további androidos sérülékenységet javít, írja a TechRepublic, emellett a Samsung saját szoftvereiben talált hibákra is érkeznek foltok. A Galaxy-tulajdonosoknak ezért érdemes ellenőrizniük, elérhető-e már készülékükön az új frissítés. A havi biztonsági frissítések általában nem hoznak látványos újdonságokat, mégis ezek között vannak a telefonok legfontosabb frissítései. A Samsung 2026 októberi frissítése különösen jó példa erre: a Google által feltárt androidos problémák közül 9 kritikus, 33 magas, további 3 pedig közepes kockázatú sérülékenységet javít.
A legsúlyosabb hibák között több olyan is akad, amely az Android rendszerkomponensét érinti. Bizonyos esetekben egy támadó magasabb jogosultságot szerezhetett volna a készüléken, ráadásul a Google szerint ehhez felhasználói közreműködésre sem feltétlenül volt szükség. Egy másik kritikus sérülékenység az Android keretrendszerét érinti, és a készülék működésének távoli megzavarását teheti lehetővé. Jó hír ugyanakkor, hogy a Google októberi biztonsági közleménye jelenleg nem jelzi, hogy a most javított hibákat aktívan kihasználnák támadásokban.
Októberi Samsung frissítés: nem csak az Android hibáit javítják
A Google által feltárt androidos hibák mellett a Samsung a saját készülékeinél felfedezett biztonsági problémákat is javítja. Az októberi frissítés összesen 27 ilyen hibát érint, ezek egy részéről azonban biztonsági okokból nem árult el részleteket a gyártó.
A nyilvánosságra hozott problémák között több komolyabb is akad:
- Bizonyos hibákat kihasználva egy támadó akár kártékony programkódot is futtathatott volna a készüléken.
- Érintett volt többek között a telefonok médiafájlok kezeléséért felelős egyik része,
- a szövegfelolvasás egyik összetevője,
- valamint bizonyos képfájlok feldolgozása is.
A frissítés emellett a Samsung saját fejlesztésű chipjeihez kapcsolódó négy, magas kockázatúnak minősített biztonsági hibát is kijavít.
Van még egy Samsung biztonsági frissítés, amelyről a Galaxy-tulajdonosoknak érdemes tudniuk. A Samsung Internet böngésző 30.0.5.24 előtti változataiban egy magas kockázatú sérülékenységet találtak. A hibát kihasználva egy távoli támadó kártékony kódot futtathatott a készüléken, ehhez azonban a felhasználónak is végre kellett hajtania valamilyen műveletet.
Hogyan frissítsem a Samsung telefonomat?
A Galaxy készülékeken a Beállítások -> Szoftverfrissítés -> Letöltés és telepítés útvonalon lehet megnézni, érkezett-e új rendszerfrissítés. Nem kell azonban megijedni, ha a Samsung októberi frissítése még nem jelenik meg.
A Samsung a biztonsági frissítéseket fokozatosan adja ki, és az érkezés időpontja készüléktípustól, régiótól és szolgáltatótól is függhet. Egyes modellek havonta, mások negyedévente vagy ennél ritkábban kapnak biztonsági frissítéseket.
Érdemes külön ellenőrizni a Samsung Internet frissítését is. Ha pedig a telefon már nem szerepel a Samsung támogatott készülékei között, az hosszabb távon biztonsági kockázatot jelenthet, hiszen az újonnan felfedezett sérülékenységek javításai sem feltétlenül jutnak el rá.
A problémát a Samsung Internet 30.0.5.24-es verziójában javították, ezért nemcsak a telefon rendszerfrissítéseit, hanem a böngésző frissítését is célszerű ellenőrizni.