Komoly hibákat javít a Samsung, érdemes frissíteni a telefonokat

A Samsung közzétette a Galaxy készülékek 2026. októberi biztonsági frissítésének részleteit. A mostani Samsung frissítés kilenc kritikus és több tucat további androidos sérülékenységet javít, írja a TechRepublic, emellett a Samsung saját szoftvereiben talált hibákra is érkeznek foltok. A Galaxy-tulajdonosoknak ezért érdemes ellenőrizniük, elérhető-e már készülékükön az új frissítés. A havi biztonsági frissítések általában nem hoznak látványos újdonságokat, mégis ezek között vannak a telefonok legfontosabb frissítései. A Samsung 2026 októberi frissítése különösen jó példa erre: a Google által feltárt androidos problémák közül 9 kritikus, 33 magas, további 3 pedig közepes kockázatú sérülékenységet javít.

Az október Samsung frissítés kilenc kritikus biztonsági hibát is javít (illusztráció)

Fotó: Imad Clicks / Pexels

A legsúlyosabb hibák között több olyan is akad, amely az Android rendszerkomponensét érinti. Bizonyos esetekben egy támadó magasabb jogosultságot szerezhetett volna a készüléken, ráadásul a Google szerint ehhez felhasználói közreműködésre sem feltétlenül volt szükség. Egy másik kritikus sérülékenység az Android keretrendszerét érinti, és a készülék működésének távoli megzavarását teheti lehetővé. Jó hír ugyanakkor, hogy a Google októberi biztonsági közleménye jelenleg nem jelzi, hogy a most javított hibákat aktívan kihasználnák támadásokban.

Októberi Samsung frissítés: nem csak az Android hibáit javítják

A Google által feltárt androidos hibák mellett a Samsung a saját készülékeinél felfedezett biztonsági problémákat is javítja. Az októberi frissítés összesen 27 ilyen hibát érint, ezek egy részéről azonban biztonsági okokból nem árult el részleteket a gyártó.

A nyilvánosságra hozott problémák között több komolyabb is akad:

Bizonyos hibákat kihasználva egy támadó akár kártékony programkódot is futtathatott volna a készüléken.

Érintett volt többek között a telefonok médiafájlok kezeléséért felelős egyik része,

a szövegfelolvasás egyik összetevője,

valamint bizonyos képfájlok feldolgozása is.

A frissítés emellett a Samsung saját fejlesztésű chipjeihez kapcsolódó négy, magas kockázatúnak minősített biztonsági hibát is kijavít.