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Samsung

Végre magyarul is tudnak majd a Samsung telefonok legizgalmasabb AI-funkciói

55 perce
Olvasási idő: 6 perc
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A Samsung bejelentette, hogy magyar nyelvi támogatással bővíti a Galaxy AI több funkcióját. Az, hogy a Samsung Galaxy AI magyarul is tud majd, a hívások fordítását, a tolmácsfunkciót, a jegyzetek feldolgozását, a hangfelvételek átírását és a Now Nudge intelligens javaslatait érinti.
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Samsungmesterséges intelligenciamagyar nyelv

Jó hírt kaptak a Samsung telefonok magyar tulajdonosai: a dél-koreai gyártó bejelentette, hogy jelentősen bővíti Galaxy AI nevű mesterségesintelligencia-rendszerének nyelvi támogatását. Az újdonság azért különösen érdekes, mert több olyan funkció is használhatóvá válik magyarul, amely eddig csak idegen nyelveken működött. A leglátványosabb változás azzal, hogy a Samsung Galaxy AI magyarul is tud majd, a telefonhívásoknál jöhet. A Galaxy AI Élő fordítás funkciója képes arra, hogy egy beszélgetés közben lefordítsa az elhangzó mondatokat. Ez például külföldi ügyintézésnél, szállásfoglalásnál vagy egy idegen nyelvű telefonbeszélgetésnél lehet hasznos. A rendszer nem egyszerűen egy fordítóalkalmazás: a beszélgetés közben segít áthidalni a nyelvi akadályokat, így a két fél akkor is könnyebben megértheti egymást, ha nem beszélnek közös nyelvet. 

Samsung Galaxy AI magyarul
Végre tud majd a Samsung Galaxy AI magyarul is
Fotó: Imad Clicks / Pexels

Samsung Galaxy AI magyarul - nemcsak fordításra lesz jó

A magyar nyelv támogatása összesen négy fontos Galaxy AI-funkciót érint:

  • Hívássegéd (Call Assist): telefonhívásokhoz kapcsolódó AI-segítség, többek között élő fordítással.
  • Tolmács (Interpreter): személyes beszélgetéseknél fordítja le a két fél mondandóját, például külföldi utazás során.
  • Jegyzetsegéd (Note Assist): jegyzetek feldolgozásában, rendszerezésében és összefoglalásában segít.
  • Átírási Segéd (Transcript Assist): hangfelvételekből készíthet szöveges átiratot és összefoglalót.

Utóbbi különösen hasznos lehet például egy megbeszélés, előadás vagy interjú feldolgozásakor. Ahelyett, hogy valaki újra végighallgatna egy hosszabb felvételt, az AI segítségével szöveges változatot kaphat róla.

A telefon azt is kitalálhatja, mi legyen a következő lépés, magyar nyelvi támogatást kap ugyanis a Now Nudge nevű funkció is. Ez a képernyőn látható információk alapján próbálja felismerni, hogy a felhasználónak mire lehet szüksége.

Ha például egy beszélgetésben időpontról vagy találkozóról esik szó, a rendszer a helyzethez kapcsolódó műveletet javasolhat. A cél, hogy kevesebbet kelljen az alkalmazások között váltogatni, és a telefon magától kínáljon fel hasznos lehetőségeket. A Bixby magyarul viszont továbbra sem beszél, a Samsung saját hangasszisztense egyelőre nem kap magyar nyelvi támogatást. A Bixby most lengyelül, thaiul és vietnámiul tanul meg, így összesen 12 nyelven használható, írja a 9to5Google. Ez azt jelenti, hogy a Galaxy AI magyar nyelvű új funkcióit nem szabad összekeverni a telefon teljes körű, magyar nyelvű hangvezérlésével.

Mikor érkezik a Galaxy AI frissítés?

A Samsung közlése szerint a Galaxy AI új nyelvi lehetőségeit a következő hetekben vezetik be. A Mobilaréna információ szerint október 27-én érkezik majd a frissítés a magyarországi felhasználók számára. A támogatott Samsung telefonokon és táblagépeken egyes új nyelvek külön letölthető nyelvi csomagként jelenhetnek meg a Beállításokban. Az elérhetőség készülékenként és régiónként eltérhet. A fejlesztéssel a Galaxy AI érintett fordítási és szövegfeldolgozási funkciói a SamMobile összesítése szerint már 24 nyelvet támogatnak, és így a Samsung AI magyarul is tud már végre, sokak örömére. 

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