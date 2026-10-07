Rájárt a rúd a Samsung Galaxy S26-ra: háromszor is feltörték a Samsung csúcstelefonját egyetlen nap alatt

A világ egyik legismertebb hackerversenyén alaposan próbára tették a Samsung aktuális csúcstelefonját. A Pwn2Own Ireland 2026 első napján feltörték a Samsung Galaxy S26-ot, mindjárt három külön csapatnak is sikerült ez. A verseny lényege azonban nem az, hogy bűnözők próbálják megszerezni mások adatait. Éppen ellenkezőleg: biztonsági kutatók keresnek eddig ismeretlen vagy még ki nem javított sérülékenységeket valódi eszközökben és szoftverekben, hogy a hibákat még azelőtt kijavíthassák, hogy rosszindulatú támadók kihasználnák őket.

Samsung Galaxy S26 széria balról jobbra: S26, S26+, S26 Ultra

Fotó: Striker9498 / Wikimedia Commons / Public Domain

A Viettel Cyber Security kutatója négy sérülékenységet kapcsolt össze a telefon feltöréséhez. Ezek közül hármat azonban már ismert a Samsung, így a támadás csak részben számított új felfedezésnek. A kutató így is 31 250 dolláros jutalmat kapott.

Ezután az Interrupt Labs következett. A csapat szintén négy hibát használt fel a Galaxy S26 elleni támadáshoz. Három sérülékenység ebben az esetben már ismert volt, egy viszont valódi zero-day hiba volt, úgynevezett nulladik napi sérülékenység, vagyis még ki nem javított biztonsági rés. A sikeres támadásért 15 750 dollárt kaptak.

A harmadik sikeres próbálkozás az Ikotas Labs nevéhez fűződött. Ők ugyancsak négy sérülékenységből álló támadással jutottak be a Galaxy S26-ba. Az alkalmazott hibák közül egyet már ismert a Samsung, de azt még nem javították ki. A csapat 11 ezer dollárt vihetett haza.

Akkor most biztonságos a Samsung Galaxy S26?

A Samsung telefon feltörése és az ebből következő látványos eredmény ellenére nincs ok pánikra.

A versenyt szervező Zero Day Initiative a feltárt hibákat továbbítja a gyártóknak. A cégeknek 90 napjuk van a javítások elkészítésére, mielőtt a ZDI nyilvánosságra hozza a sérülékenységek részleteit.

Ráadásul nem csak a Samsungot támadták, derül ki a Bleeping Computer beszámolójából. A Pwn2Own Ireland első napján a kutatók összesen 32 zero-day hibát mutattak be.

Sikerült többek között feltörniük Philips Hue okosotthon-eszközt, nyomtatókat, egy Sonos Era 300 hangszórót, az Oracle Autonomous AI Database rendszerét, valamint az OpenAI Codexet is.

A Google Pixel 10 ellen indított egyik támadás viszont kudarcba fulladt: a kutatóknak nem sikerült a rendelkezésükre álló idő alatt működésre bírniuk a támadást.