Gyorsan lemerül a Samsung-telefonod? A legújabb frissítés állhat a háttérben

Bosszantó problémával szembesülhetnek egyes Samsung-telefonok tulajdonosai. A vállalat nemrég kezdte el terjeszteni az Android 17-re épülő One UI 9 rendszerfrissítést a Samsung Galaxy S24 és Samsung Galaxy S25 sorozat készülékeire, az új szoftver telepítése után azonban több felhasználó is jelentős akkumulátormerülésre panaszkodott, mindegyik beszámolóban említett Samsung gyorsan merül, jóval gyorsabban, mint a frissítésig. Az Android Authority és az Android Central beszámolói szerint a probléma nem csupán egyetlen készüléktípust érinthet. A panaszok között Galaxy S24, Galaxy S24 Ultra és Galaxy S25 modellek is szerepelnek.

Nincs minden veszve, ha a Samsung gyorsan merül a frissítés után (illusztráció) - Fotó: Shomitro Kumar Ghosh / Unsplash

Néhány óra alatt szinte teljesen lemerült a telefon

Az egyik legkirívóbb esetet egy Galaxy S24 Ultra tulajdonosa osztotta meg. Beszámolója szerint telefonjának akkumulátora 95 százalékot merült mindössze 3 óra 15 percnyi bekapcsolt képernyő mellett. Igaz, a készüléket közben használta, többek között közösségi oldalakat böngészett, és végig mobilinternetre csatlakozott, de azért a fogyasztás így is szokatlanul magasnak tűnik. A Samsung felvette a kapcsolatot az érintett felhasználóval, és szervizidőpont egyeztetését kezdeményezte.

Mások arról számoltak be, hogy a telefonjuk akkor is gyorsan veszít a töltöttségéből, amikor éppen nem használják. Egy Galaxy S25 tulajdonosa például 40 százalékos merülést tapasztalt közel 11 órányi készenléti idő alatt, míg egy másik felhasználó állítása szerint már naponta három-négy alkalommal kell töltenie készülékét.

Egy nagyobb Android-frissítés után nem feltétlenül jelent meghibásodást, ha a telefon átmenetileg több energiát fogyaszt. Ha a Samsung frissítés után gyorsan merül, az amiatt is lehet, mert az új rendszer telepítését követően a készülék a háttérben különféle optimalizálási feladatokat végezhet, az alkalmazások pedig alkalmazkodhatnak a megváltozott szoftverkörnyezethez. Ez ideiglenesen növelheti a processzor terhelését és az akkumulátor fogyasztását. Hasonlóan működik az iOS-frissítés is az iPhone-oknál.