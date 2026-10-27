Gyorsan lemerül a Samsung-telefonod? A legújabb frissítés állhat a háttérben

Bosszantó problémával szembesülhetnek egyes Samsung-telefonok tulajdonosai. A vállalat nemrég kezdte el terjeszteni az Android 17-re épülő One UI 9 rendszerfrissítést a Samsung Galaxy S24 és Samsung Galaxy S25 sorozat készülékeire, az új szoftver telepítése után azonban több felhasználó is jelentős akkumulátormerülésre panaszkodott, mindegyik beszámolóban említett Samsung gyorsan merül, jóval gyorsabban, mint a frissítésig. Az Android Authority és az Android Central beszámolói szerint a probléma nem csupán egyetlen készüléktípust érinthet. A panaszok között Galaxy S24, Galaxy S24 Ultra és Galaxy S25 modellek is szerepelnek.
Néhány óra alatt szinte teljesen lemerült a telefon
Az egyik legkirívóbb esetet egy Galaxy S24 Ultra tulajdonosa osztotta meg. Beszámolója szerint telefonjának akkumulátora 95 százalékot merült mindössze 3 óra 15 percnyi bekapcsolt képernyő mellett. Igaz, a készüléket közben használta, többek között közösségi oldalakat böngészett, és végig mobilinternetre csatlakozott, de azért a fogyasztás így is szokatlanul magasnak tűnik. A Samsung felvette a kapcsolatot az érintett felhasználóval, és szervizidőpont egyeztetését kezdeményezte.
Mások arról számoltak be, hogy a telefonjuk akkor is gyorsan veszít a töltöttségéből, amikor éppen nem használják. Egy Galaxy S25 tulajdonosa például 40 százalékos merülést tapasztalt közel 11 órányi készenléti idő alatt, míg egy másik felhasználó állítása szerint már naponta három-négy alkalommal kell töltenie készülékét.
Egy nagyobb Android-frissítés után nem feltétlenül jelent meghibásodást, ha a telefon átmenetileg több energiát fogyaszt. Ha a Samsung frissítés után gyorsan merül, az amiatt is lehet, mert az új rendszer telepítését követően a készülék a háttérben különféle optimalizálási feladatokat végezhet, az alkalmazások pedig alkalmazkodhatnak a megváltozott szoftverkörnyezethez. Ez ideiglenesen növelheti a processzor terhelését és az akkumulátor fogyasztását. Hasonlóan működik az iOS-frissítés is az iPhone-oknál.
Előfordulhat az is, hogy egy korábban megfelelően működő alkalmazás nem teljesen kompatibilis az új rendszerrel, ezért a háttérben a megszokottnál több energiát használ. A mostani panaszok pontos okát azonban egyelőre nem sikerült tisztázni, és itt azért extrém esetekről van szó.
Mit tehetsz, ha a Samsung gyorsan merül a frissítés után?
Ha a készülék üzemideje a One UI 9 telepítése után érezhetően romlott, és a Samsung akkumulátor gyorsan merül, érdemes néhány egyszerű lépéssel kezdeni a hibakeresést.
- Indítsd újra a telefont!
Bár egyszerű megoldásnak tűnik, az újraindítás megszüntethet olyan átmeneti rendszerhibákat vagy beragadt háttérfolyamatokat, amelyek feleslegesen fogyasztják az akkumulátort.
- Ellenőrizd, melyik alkalmazás fogyaszt sok energiát!
A Samsung készülékein a Beállítások menü Akkumulátor részében megtekinthető az energiafogyasztás. Ha egy alkalmazás szokatlanul sok energiát használ, érdemes ellenőrizni, hogy elérhető-e hozzá frissítés.
- Frissítsd az alkalmazásokat!
A Google Play Áruházban és a Galaxy Store-ban is célszerű ellenőrizni az elérhető frissítéseket. Elképzelhető, hogy valamelyik alkalmazás új verziója már javítja az Android 17-tel kapcsolatos kompatibilitási problémákat.
- Adj néhány napot a rendszernek!
Nagyobb frissítések után a háttérben zajló optimalizálás miatt átmenetileg csökkenhet az üzemidő. Ha a jelenség néhány nap elteltével sem enyhül, érdemes tovább vizsgálni az okát.
- Tartós probléma esetén kérj segítséget!
Ha a telefon továbbra is feltűnően gyorsan merül, a Samsung Members alkalmazáson keresztül hibajelentést lehet küldeni. A gyári visszaállítás csak végső lehetőség legyen, előzetes adatmentéssel, hiszen minden személyes adatot és telepített alkalmazást töröl.
Az eddigi beszámolók alapján nincs bizonyíték arra, hogy a One UI 9 általánosan rontaná a Samsung-telefonok üzemidejét Aki tehát nem észlel szokatlan merülést, annak nincs különösebb teendője.
Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy egyelőre elszigetelt felhasználói beszámolókról van szó. Nem tudni, hány telefont érinthet a jelenség, és az sem bizonyított, hogy minden eset mögött ugyanaz a szoftverhiba áll.