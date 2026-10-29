Elnézést kér a Samsung: túl ijesztők lehetnek a halloweeni filmek a Micro RGB tévén

Halloween közeledtével sorra kerülnek elő a legrémisztőbb filmek, sorozatok és horrorjátékok, a Samsung ezért Emma Kenny pszichológussal együttműködve megmutatja, hogyan óvhatják meg a felhasználók az idegeiket. A szakember segít felkészülni arra a vállalat sajtóközleményében, ha a kiváló képminőség miatt még intenzívebb élményt és ezzel nagyobb rémületet okoznak a képernyőn látottak. A technológiai hátteret a Samsung legújabb Micro RGB televíziója biztosítja, amely mikroszkopikus méretű piros, zöld és kék LED-ekkel, valamint AI-alapú vezérléssel kelti életre a márka eddigi legszélesebb színskáláját. A felhasználók a képernyő szélén feltűnő legkisebb mozdulatot is észreveszik, a baljós hangulatú, furcsa árnyalatú folyosók még feszültebbé válnak, a háttérben derengő alakokat pedig sokkal könnyebb lesz kiszúrni.
Amikor a borzongatóan jó már kicsit túl borzongató
A jó horror nem csupán a hirtelen ijesztgetésekre épít. Emma Kenny pszichológus szerint, ha megértjük, pontosan mi váltja ki belőlünk a kellemetlen érzést, azzal a rémület élét is könnyebben elvehetjük.
„A horror varázsa részben abban rejlik, hogy átadjuk magunkat a félelemnek, miközben legbelül tudjuk, hogy biztonságban vagyunk. A rendezők tudatosan játszanak a várakozás izgalmával, a hangokkal, a színekkel és az apró részletekkel, hogy folyamatos bizonytalanságban tartsanak minket” – emelete ki a szakember. „Ahogy a televíziók egyre pontosabban adják vissza ezeket a finom részleteket, még több minden szúrhat szemet – ez a film szempontjából lenyűgöző, ám kevésbé örömteli annak, aki egy párna mögül mer csak a képernyőre pillantani. A Samsung Micro RGB technológiája különösen izgalmas, hiszen a precízebb színeknek és az AI-alapú felskálázásnak köszönhetően abban a minőségben élhetjük át a legfélelmetesebb pillanatokat, ahogy azt az alkotók elképzelték. – mondta el Emma Kenny. – A jó hír viszont az, hogy van néhány pofonegyszerű trükk, amivel úrrá lehetünk a feszültségen, ha a látvány már-már túlságosan is meggyőzővé válik.”
A pszichológus 5 tippje a halloweenhez
- Ne féljünk egy kis spoilertől!
A bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság a jó horror elengedhetetlen eleme, ám amikor épp az ismeretlentől való félelem válik túl nyomasztóvá, egy kis előzetes információ kifejezetten sokat segíthet.
„Egy kis előzetes tudás kifejezetten megnyugtató lehet, amikor a bizonytalanság okozza a rémületet. Ha a feszültség már a szórakozás rovására megy, egy rövid tartalomismertető elolvasása vagy egy barátunk előzetes figyelmeztetése a félelmetesebb jelenetek előtt segíthet, hogy felkészültebbnek érezzük magunkat – fejtette ki a pszichológus. – Van, aki minden meglepetést imád, mások viszont értékelik a figyelmeztetést. Nyugodtan nézzünk utána előre, hogy a szereplők túlélik-e a filmet!”
- Tekerjük le a feszültséget!
A hanghatások óriási szerepet játszanak a feszültségkeltésben, a baljós háttérzenétől kezdve a hirtelen effektekig, amelyektől mindenki kiugrik a bőréből.
„Néha a filmzene legalább annyira ijesztő, mint maga a szörny. Ha a látvány és a hang együttesen már túl soknak tűnik, próbáljuk meg lejjebb venni a hangerőt, és kapcsoljuk be a feliratot – tanácsolja Emma Kenny. – Így követhetjük a történetet és közben a számunkra kellemes hangszinten maradhatunk. A távirányítón nem véletlenül van hangerőszabályzó gomb!”
- Ne egyedül legyünk bátrak!
Egy ijesztő filmet valaki más társaságában nézni egészen más élményt nyújt.
„A félelem társas műfaj. A körülöttünk lévők reakció sokat mondóak, de az, hogy ül valaki mellettünk, megnyugtató is lehet – mondta el Emma Kenny. – A beszélgetés, egy-egy ijedtség utáni közös nevetés, vagy egyszerűen az a tudat, hogy más is ugyanazt éli át, segíthet feloldani a feszültséget. Ha tudjuk magunkról, hogy ijedősek vagyunk, nem a halloween a legmegfelelőbb este arra, hogy bebizonyítsuk: egyedül is végig tudjuk nézni a filmet.”
A Samsung 2026-os Micro RGB kínálata az 55 colos modelltől egészen a 115 colos méretig terjed, így biztosan elég nagy lesz a képernyő ahhoz, hogy többen is leüljenek elé.
- Zárjuk békésebben az estét!
Lehet, hogy a film egy nyitott, nyomasztó befejezéssel ér véget, de az már a nézőn múlik, hogyan zárja az estét – különösen akkor, ha a félelmetes jelenetek a stáblista után is kísértik őket.
„Ha hajlamosak vagyunk elalvás előtt fejben újrajátszani a legijesztőbb képsorokat, hagyjunk egy kis időt a film vége és a lámpaoltás között! Beszélgessünk egyet, nézzünk meg valami ismerős és vicces műsort, vagy egyszerűen térjünk vissza a megszokott esti rutinhoz – javasolta a szakember. – Ha a figyelmünket valamilyen hétköznapi és megnyugtató dologra tereljük, az segít abban, hogy a történet a képernyőn maradjon. A szörny megkapta a maga pillanatát, most itt az ideje valami lélekemelőbbnek.”
- Ha pedig semmi sem segít… kapcsoljuk fel a lámpát!
A horror műfaj megrögzött rajongói ragaszkodhatnak a vaksötéthez, de az idegrendszerünknek nem muszáj egyetértenie velük.
„Semmilyen szabály nem írja elő, hogy egy ijesztő filmet vaksötétben kell nézni. Ha az élmény kezdi átlépni a határainkat, kapcsoljunk fel egy lámpát, húzzuk el a függönyt, vagy hagyjuk a filmet nappalra – fejtette ki Emma Kenny. – A környezet megváltoztatása a legegyszerűbb módja annak, hogy emlékeztessük magunkat: biztonságban ülünk otthon a kanapén, és nem veszünk el teljesen a képernyőn látott világban.”
A Samsung Micro RGB tévéi a Tükröződésmentes technológiával csökkentik a zavaró fényvisszaverődéseket, így még világos szobában is lenyűgöző látványt nyújtanak. Ha tehát a Samsung véletlenül egy kicsit túl élethűre formálta volna a szörnyet, a horror rajongói legalább teljes fényárban is szembenézhetnek vele.
A rémület mögött rejlő Samsung-technológia
A Samsung csúcsmodellje, az R95H a legújabb Micro RGB technológiát alkalmazza, amelyben a 100 mikrométernél is kisebb, egyedileg vezérelt piros, zöld és kék LED-ek gondoskodnak a rendkívül pontos szín- és fénykezelésről.
A Micro RGB Precision Color 100 technológia a VDE tanúsítványa szerint 100%-ban lefedi a BT.2020 színskálát[ii], miközben a Samsung Micro RGB AI Engine Pro processzora valós időben optimalizálja a színeket, a kontrasztot, a mélységélességet, a mozgáskövetést és a képélességet.
„A tévés innovációkról gyakran a műszaki paraméterek mentén beszélünk, de végső soron az számít, hogy mit tesznek ezek a technológiák az élményért. A Micro RGB technológia a mikroszkopikus piros, zöld és kék LED-ekkel a Samsung történetének legszélesebb színskáláját biztosítja és fejlett AI megoldásokat használ, hogy rendkívüli pontossággal keltse életre a szórakoztatást – mondta el Ankush Garg, a Samsung Electronics európai TV- és audiotermékekért felelős vezetője. – Ha ez azt jelenti, hogy halloweenkor a közönség még több sötét, baljós részletet vesz észre a horrorokban, akkor valóban tartozunk egy apró bocsánatkéréssel a műfaj rajongóinak. Ha pedig Emma tanácsait követve páran úgy döntenek, hogy inkább felkapcsolva hagyják a lámpát, a jó hír az, hogy a látványos képminőségről így sem kell lemondaniuk.”