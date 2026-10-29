Elnézést kér a Samsung: túl ijesztők lehetnek a halloweeni filmek a Micro RGB tévén

Halloween közeledtével sorra kerülnek elő a legrémisztőbb filmek, sorozatok és horrorjátékok, a Samsung ezért Emma Kenny pszichológussal együttműködve megmutatja, hogyan óvhatják meg a felhasználók az idegeiket. A szakember segít felkészülni arra a vállalat sajtóközleményében, ha a kiváló képminőség miatt még intenzívebb élményt és ezzel nagyobb rémületet okoznak a képernyőn látottak. A technológiai hátteret a Samsung legújabb Micro RGB televíziója biztosítja, amely mikroszkopikus méretű piros, zöld és kék LED-ekkel, valamint AI-alapú vezérléssel kelti életre a márka eddigi legszélesebb színskáláját. A felhasználók a képernyő szélén feltűnő legkisebb mozdulatot is észreveszik, a baljós hangulatú, furcsa árnyalatú folyosók még feszültebbé válnak, a háttérben derengő alakokat pedig sokkal könnyebb lesz kiszúrni.

Még félelmetesebb lehet a horrorfilm a Samsung szerint

Fotó: Samsung

Amikor a borzongatóan jó már kicsit túl borzongató

A jó horror nem csupán a hirtelen ijesztgetésekre épít. Emma Kenny pszichológus szerint, ha megértjük, pontosan mi váltja ki belőlünk a kellemetlen érzést, azzal a rémület élét is könnyebben elvehetjük.

„A horror varázsa részben abban rejlik, hogy átadjuk magunkat a félelemnek, miközben legbelül tudjuk, hogy biztonságban vagyunk. A rendezők tudatosan játszanak a várakozás izgalmával, a hangokkal, a színekkel és az apró részletekkel, hogy folyamatos bizonytalanságban tartsanak minket” – emelete ki a szakember. „Ahogy a televíziók egyre pontosabban adják vissza ezeket a finom részleteket, még több minden szúrhat szemet – ez a film szempontjából lenyűgöző, ám kevésbé örömteli annak, aki egy párna mögül mer csak a képernyőre pillantani. A Samsung Micro RGB technológiája különösen izgalmas, hiszen a precízebb színeknek és az AI-alapú felskálázásnak köszönhetően abban a minőségben élhetjük át a legfélelmetesebb pillanatokat, ahogy azt az alkotók elképzelték. – mondta el Emma Kenny. – A jó hír viszont az, hogy van néhány pofonegyszerű trükk, amivel úrrá lehetünk a feszültségen, ha a látvány már-már túlságosan is meggyőzővé válik.”