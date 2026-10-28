Olyasmit is figyelhetnek a Samsung okostévék, amire a tulajdonosok nem is gondolnának

Egyre több információ derül ki arról, milyen adatokat gyűjthetnek a modern okostévék a felhasználóikról. Egy biztonsági kutató most a Samsung televízióinak szoftverét vette alaposabban szemügyre, és olyan funkciókat azonosított, amelyek első hallásra akár titkos megfigyelésre is utalhatnak. A helyzet azonban korántsem ilyen egyszerű. A log4j néven publikáló kutató állítása szerint azért kezdte vizsgálni egy 2025-ös Samsung okostévé működését, mert feltűnően személyre szabott hirdetésekkel találkozott. A készülék szoftverének elemzése során olyan bejegyzéseket talált, amelyek többek között a környezeti hangok felismerésére, a kamerahasználatra és a csatlakoztatott eszközök mikrofonjainak azonosítására utalnak. A felfedezés gyorsan felkeltette az internetes közösség figyelmét, különösen azért, mert sokan nincsenek tisztában azzal, hogy egy modern televízió milyen érzékelőkkel és adatgyűjtési lehetőségekkel rendelkezhet.

Samsung okostévé: meglepő adatgyűjtési funkciókat talált egy hacker

Fotó: Marcel Strauß / Unsplash



A gyereksírást és a kutyaugatást is felismerheti a Samsung okostévé

A legmeglepőbb felfedezések közé tartozik, hogy bizonyos Samsung televíziók képesek felismerni a gyereksírást és a kutyaugatást. Ez elsőre meglehetősen nyugtalanítóan hangozhat, valójában azonban két korábban bemutatott szolgáltatáshoz kapcsolódik.

A Family Care funkció célja, hogy a televízió érzékelje a gyermek sírását, és értesítést küldjön a szülő telefonjára.

A Pet Care hasonló elven működik, csak éppen a háziállatok hangjaira figyel. A támogatott készülékeken ezek a funkciók készenléti állapotban is működhetnek.

A Samsung tehát nem titkolta ezeknek a szolgáltatásoknak a létezését, sőt korábban kifejezetten reklámozta őket. A Family Care azonban nem bizonyult különösebben sikeresnek. A vállalat a beszámolók szerint a megszüntetéséről döntött, részben az alacsony használat, részben a téves riasztások miatt. Előfordult például, hogy a televízió egy műsorban hallható gyereksírást érzékelt valódi eseményként.

Más eszközök mikrofonjait is felismerheti

A kutató egy másik érdekes képességet is azonosított: a televízió szoftvere képes lehet megállapítani, hogy a hozzá csatlakoztatott eszközök között található-e mikrofonnal felszerelt készülék. Ilyen lehet például egy hangprojektor vagy más kompatibilis kiegészítő. Ez azonban önmagában nem bizonyítja, hogy a televízió engedély nélkül használja ezeket a mikrofonokat. A mikrofonok felismerése teljesen hétköznapi funkció is lehet, amely például videóhívásokhoz, karaokealkalmazásokhoz vagy hangvezérléshez szükséges. A Samsung fejlesztői dokumentációja is tartalmaz olyan programozási lehetőségeket, amelyekkel az alkalmazások lekérdezhetik az elérhető mikrofonokat. Vagyis fontos különbséget tenni aközött, hogy egy készülék felismer egy mikrofont, illetve ténylegesen hangfelvételt készít vele. Az utóbbira a mostani felfedezések nem szolgáltatnak egyértelmű bizonyítékot.