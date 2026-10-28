Olyasmit is figyelhetnek a Samsung okostévék, amire a tulajdonosok nem is gondolnának

Egyre több információ derül ki arról, milyen adatokat gyűjthetnek a modern okostévék a felhasználóikról. Egy biztonsági kutató most a Samsung televízióinak szoftverét vette alaposabban szemügyre, és olyan funkciókat azonosított, amelyek első hallásra akár titkos megfigyelésre is utalhatnak. A helyzet azonban korántsem ilyen egyszerű. A log4j néven publikáló kutató állítása szerint azért kezdte vizsgálni egy 2025-ös Samsung okostévé működését, mert feltűnően személyre szabott hirdetésekkel találkozott. A készülék szoftverének elemzése során olyan bejegyzéseket talált, amelyek többek között a környezeti hangok felismerésére, a kamerahasználatra és a csatlakoztatott eszközök mikrofonjainak azonosítására utalnak. A felfedezés gyorsan felkeltette az internetes közösség figyelmét, különösen azért, mert sokan nincsenek tisztában azzal, hogy egy modern televízió milyen érzékelőkkel és adatgyűjtési lehetőségekkel rendelkezhet.
A gyereksírást és a kutyaugatást is felismerheti a Samsung okostévé
A legmeglepőbb felfedezések közé tartozik, hogy bizonyos Samsung televíziók képesek felismerni a gyereksírást és a kutyaugatást. Ez elsőre meglehetősen nyugtalanítóan hangozhat, valójában azonban két korábban bemutatott szolgáltatáshoz kapcsolódik.
- A Family Care funkció célja, hogy a televízió érzékelje a gyermek sírását, és értesítést küldjön a szülő telefonjára.
- A Pet Care hasonló elven működik, csak éppen a háziállatok hangjaira figyel. A támogatott készülékeken ezek a funkciók készenléti állapotban is működhetnek.
A Samsung tehát nem titkolta ezeknek a szolgáltatásoknak a létezését, sőt korábban kifejezetten reklámozta őket. A Family Care azonban nem bizonyult különösebben sikeresnek. A vállalat a beszámolók szerint a megszüntetéséről döntött, részben az alacsony használat, részben a téves riasztások miatt. Előfordult például, hogy a televízió egy műsorban hallható gyereksírást érzékelt valódi eseményként.
Más eszközök mikrofonjait is felismerheti
A kutató egy másik érdekes képességet is azonosított: a televízió szoftvere képes lehet megállapítani, hogy a hozzá csatlakoztatott eszközök között található-e mikrofonnal felszerelt készülék. Ilyen lehet például egy hangprojektor vagy más kompatibilis kiegészítő. Ez azonban önmagában nem bizonyítja, hogy a televízió engedély nélkül használja ezeket a mikrofonokat. A mikrofonok felismerése teljesen hétköznapi funkció is lehet, amely például videóhívásokhoz, karaokealkalmazásokhoz vagy hangvezérléshez szükséges. A Samsung fejlesztői dokumentációja is tartalmaz olyan programozási lehetőségeket, amelyekkel az alkalmazások lekérdezhetik az elérhető mikrofonokat. Vagyis fontos különbséget tenni aközött, hogy egy készülék felismer egy mikrofont, illetve ténylegesen hangfelvételt készít vele. Az utóbbira a mostani felfedezések nem szolgáltatnak egyértelmű bizonyítékot.
A tévénézési szokásaink is értékes információk
Az ügynek ugyanakkor van egy kevésbé látványos, de annál fontosabb adatvédelmi vetülete. A modern okostévék nem csupán a kiválasztott csatornákat vagy alkalmazásokat képesek nyilvántartani. Egyes készülékek automatikus tartalomfelismerést, angol rövidítéssel ACR-technológiát is alkalmaznak. Ennek segítségével azonosítható lehet, milyen műsort néz a felhasználó, és ezek az információk többek között a hirdetések személyre szabását szolgálhatják. Egy friss, a Northeastern University kutatói által végzett vizsgálat ráadásul arra jutott, hogy bizonyos Samsung Tizen rendszerű televíziók akkor is kommunikáltak a tartalomfelismeréshez kapcsolódó szerverekkel, amikor a felhasználók kikapcsolták a követést.
A kutatók ugyanakkor a titkosított adatforgalom tartalmát nem tudták megállapítani, így azt sem bizonyították, hogy ilyenkor ténylegesen személyes vagy műsorfelismerési adatok továbbítása történt.
Kell aggódniuk a Samsung tévék tulajdonosainak?
A jelenleg ismert információk alapján nem bizonyított, hogy a Samsung televíziói titokban lehallgatnák a felhasználóikat. A felfedezett funkciók egy részének teljesen hétköznapi, korábban nyilvánosan bemutatott magyarázata van. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az adatvédelmi kérdések jelentéktelenek lennének.
A Samsung okostévék tulajdonosainak ezért érdemes átnézniük a készülék adatvédelmi és hirdetési beállításait, különösen a személyre szabott reklámokkal, a tartalomfelismeréssel és a hangalapú szolgáltatásokkal kapcsolatos lehetőségeket. A menüpontok elnevezése modellenként és szoftververziónként eltérhet.
Így ellenőrizhetjük, milyen adatokat gyűjt a Samsung tévénk
A Samsung okostévék magyarországi tulajdonosai is ellenőrizhetik, milyen adatkezelési és hirdetési beállítások aktívak a készülékükön. Ehhez a televízió Beállítások menüjében az Általános, illetve az Adatvédelem vagy Feltételek és adatvédelem menüpontot érdemes keresni. A pontos elnevezések modellenként és szoftververziónként eltérhetnek.
Itt áttekinthetők a személyre szabott hirdetésekhez és egyes adatgyűjtési szolgáltatásokhoz kapcsolódó hozzájárulások. A támogatott modelleken a Samsung Privacy Choices alkalmazása is lehetőséget kínál bizonyos adatvédelmi beállítások módosítására.
Érdemes külön ellenőrizni a hangvezérléshez, valamint az automatikus tartalomfelismeréshez (ACR) kapcsolódó lehetőségeket is, amennyiben ezek elérhetők az adott készüléken.
Fontos tudni, hogy a személyre szabott hirdetések kikapcsolása nem feltétlenül jelenti az összes reklám eltűnését, és önmagában nem szüntet meg minden adatgyűjtést. Aki a lehető legkevesebb információt szeretné megosztani, annak célszerű az összes opcionális adatkezelési hozzájárulást külön átnéznie.
A legfontosabb kérdés inkább az, hogy a felhasználók pontosan tudják-e, milyen információkat gyűjt róluk a televíziójuk, meddig őrzik meg ezeket, és milyen célokra használják fel őket.