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Nem találod a Samsung tévé távirányítóját? Elég lehet a telefonod!

38 perce
Olvasási idő: 6 perc
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A kanapé párnái között eltűnt távirányító miatt hamarosan még kevésbé kell bosszankodni. A Samsung frissíti SmartThings alkalmazását Androidon, és a megújulás a telefonba épített tévétávirányítót is érinti. Az új Samsung TV távirányító az applikációban személyre szabhatóbb kezelőfelületet kapott, miközben továbbra is lehet vele többek között csatornát váltani, hangerőt állítani és alkalmazásokat indítani a kompatibilis Samsung tévéken.
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okostévéSmartThingstávirányító funkcióSamsungtávirányító

A tévé távirányítója különös képességgel rendelkezik: rendszerint éppen akkor tűnik el a kanapé párnái között, amikor a legnagyobb szükség lenne rá. A Samsung TV távirányító viszont könnyebben helyettesíthető, a tulajdonosok ilyen esetben ugyanis a telefonjukhoz is nyúlhatnak, a gyártó pedig most kényelmesebbé teszi ezt a lehetőséget. Hogy hogyan irányítható a Samsung TV telefonnal? A Samsung megkezdte a megújult SmartThings alkalmazás terjesztését Androidra. Az Android Authority beszámolója szerint az új felület az 1.8.51.30-as verzióval érkezik, és a változtatások között a beépített tévétávirányító is szerepel.

Samsung TV távirányító telefonnal: megújult a SmartThings
Samsung TV távirányító telefonnal: megújult a SmartThings, ami jól jön, ha eltűnik a hagyományos eszköz a Samsung tévénkhez (illusztráció)
Fotó: Erik Mclean / Pexels

Samsung TV távirányító telefonnal: megújult a SmartThings

A SmartThings eddig is lehetővé tette, hogy a kompatibilis Samsung tévéket okostelefonról irányítsuk. Ez nem pusztán egy egyszerű be- és kikapcsoló funkció: a mobilos távirányítóval többek között a hangerő és a csatorna is szabályozható, megnyitható a műsorújság, válthatunk a bemenetek között, illetve alkalmazásokat is elindíthatunk. A Samsung hivatalos útmutatója szerint ehhez először hozzá kell adni a tévét a SmartThings alkalmazáshoz. A párosítás után az alkalmazásban megjelenik a mobilos távirányító, így a telefon szükség esetén átveheti a hagyományos távkapcsoló szerepét.

Az új SmartThings-verzió ezen a részen is változtat. A Samsung távirányító alkalmazás kezelőfelülete világos megjelenési módot kapott, emellett átméretezhető és áthelyezhető, vagyis a felhasználó jobban saját igényeihez igazíthatja a képernyőn megjelenő vezérlőket. Ez különösen praktikus lehet akkor, ha a fizikai távirányító nincs kéznél, lemerült, vagy egyszerűen megint sikerült olyan helyre tenni, ahol senki sem találja.

Nem csak a távirányító változik

A Samsung ennél jóval nagyobb átalakítást végzett a SmartThings alkalmazáson. 

  • Az eszközök és az automatizált rutinok kisebb, tömörebb kártyákon jelennek meg, ezek mérete és helye pedig módosítható.
  • A gyakran használt eszközök és rutinok a Kedvencek közé kerülhetnek, hogy gyorsabban elérhetők legyenek. 
  • Bizonyos műveletekhez ráadásul már az adott eszköz kártyáját sem kell teljesen megnyitni: az ikon megérintésével például közvetlenül be- vagy kikapcsolható egy eszköz.
  • A kezdőképernyő időjárási információkat és javasolt rutinokat is megjeleníthet.

A megújult SmartThings először iOS-en jelent meg, most pedig már az androidos készülékeken is megkezdődött a terjesztése, tehát iOS- vagy Android-alapú okostelefonnal megy, nem kell Samsungnak lennie a mobilnak.

Aki tehát Samsung tévét használ, annak érdemes lehet frissítenie a SmartThings alkalmazást. Ha pedig legközelebb eltűnik a távirányító, nem kell felforgatni a nappalit, egyszerűbb lehet elővenni a telefont.

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