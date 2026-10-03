Nem találod a Samsung tévé távirányítóját? Elég lehet a telefonod!

A tévé távirányítója különös képességgel rendelkezik: rendszerint éppen akkor tűnik el a kanapé párnái között, amikor a legnagyobb szükség lenne rá. A Samsung TV távirányító viszont könnyebben helyettesíthető, a tulajdonosok ilyen esetben ugyanis a telefonjukhoz is nyúlhatnak, a gyártó pedig most kényelmesebbé teszi ezt a lehetőséget. Hogy hogyan irányítható a Samsung TV telefonnal? A Samsung megkezdte a megújult SmartThings alkalmazás terjesztését Androidra. Az Android Authority beszámolója szerint az új felület az 1.8.51.30-as verzióval érkezik, és a változtatások között a beépített tévétávirányító is szerepel.
Samsung TV távirányító telefonnal: megújult a SmartThings
A SmartThings eddig is lehetővé tette, hogy a kompatibilis Samsung tévéket okostelefonról irányítsuk. Ez nem pusztán egy egyszerű be- és kikapcsoló funkció: a mobilos távirányítóval többek között a hangerő és a csatorna is szabályozható, megnyitható a műsorújság, válthatunk a bemenetek között, illetve alkalmazásokat is elindíthatunk. A Samsung hivatalos útmutatója szerint ehhez először hozzá kell adni a tévét a SmartThings alkalmazáshoz. A párosítás után az alkalmazásban megjelenik a mobilos távirányító, így a telefon szükség esetén átveheti a hagyományos távkapcsoló szerepét.
Az új SmartThings-verzió ezen a részen is változtat. A Samsung távirányító alkalmazás kezelőfelülete világos megjelenési módot kapott, emellett átméretezhető és áthelyezhető, vagyis a felhasználó jobban saját igényeihez igazíthatja a képernyőn megjelenő vezérlőket. Ez különösen praktikus lehet akkor, ha a fizikai távirányító nincs kéznél, lemerült, vagy egyszerűen megint sikerült olyan helyre tenni, ahol senki sem találja.
Nem csak a távirányító változik
A Samsung ennél jóval nagyobb átalakítást végzett a SmartThings alkalmazáson.
- Az eszközök és az automatizált rutinok kisebb, tömörebb kártyákon jelennek meg, ezek mérete és helye pedig módosítható.
- A gyakran használt eszközök és rutinok a Kedvencek közé kerülhetnek, hogy gyorsabban elérhetők legyenek.
- Bizonyos műveletekhez ráadásul már az adott eszköz kártyáját sem kell teljesen megnyitni: az ikon megérintésével például közvetlenül be- vagy kikapcsolható egy eszköz.
- A kezdőképernyő időjárási információkat és javasolt rutinokat is megjeleníthet.
Aki tehát Samsung tévét használ, annak érdemes lehet frissítenie a SmartThings alkalmazást. Ha pedig legközelebb eltűnik a távirányító, nem kell felforgatni a nappalit, egyszerűbb lehet elővenni a telefont.
A megújult SmartThings először iOS-en jelent meg, most pedig már az androidos készülékeken is megkezdődött a terjesztése, tehát iOS- vagy Android-alapú okostelefonnal megy, nem kell Samsungnak lennie a mobilnak.