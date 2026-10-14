Ingyenes játékok a PlayStation Pluson: november 2-ig még beszerezheted őket

Három ingyenes videojátékot kínál októberben a Sony PlayStation Plus az előfizetőinek. A legnagyobb név kétségkívül az F1 25, amelyben a játékosok a Forma-1 világába csöppenhetnek, de a horror és az akció kedvelői sem maradnak újdonság nélkül. A játékok október 6. óta érhetők el, és 2026. november 2-ig lehet őket hozzáadni a PlayStation-fiókhoz. A lehetőség a PlayStation Plus Essential, Extra és Premium előfizetőinek egyaránt jár.

Három ingyenes videojátékot kínál októberben a Sony PlayStation Plus az előfizetőinek (illusztráció)

Fotó: Prashant Pacific / Pexels

A Forma-1 világába repít a Sony PlayStation Plus egész hónapban

Az októberi kínálat legérdekesebb darabja az EA Sports F1 25, a 2025-ös Forma–1-es világbajnokság hivatalos videojátéka.

A játékban nemcsak a versenypályákon bizonyíthatjuk vezetési tudásunkat,

hanem saját Forma–1-es csapatot is létrehozhatunk és irányíthatunk. A My Team 2.0 játékmódban a csapatvezető szerepébe bújhatunk, míg a karriermódban versenyzőként építhetjük fel pályafutásunkat.

Természetesen az online versenyzés sem maradt ki: más játékosok ellen is megmérettethetjük magunkat, vagy barátainkkal közösen állhatunk rajthoz.

Fontos, hogy az F1 25 ingyen a mostani ajánlatban kizárólag PlayStation 5-re érhető el.

Szörnyvadászat és látványos csaták

A második játék a Hunt: Showdown 1896, amely a horror hangulatát ötvözi az online lövöldözős játékokkal. A résztvevők veszélyes szörnyekre vadásznak, miközben más játékosokkal is meg kell küzdeniük. A cél nem pusztán az ellenségek legyőzése: a megszerzett zsákmánnyal élve kell kijutni a pályáról. Ez a cím szintén PlayStation 5-re érhető el.

Egészen más élményt kínál az Earth Defense Force: World Brothers 2, amelyben óriási rovarokkal, földönkívüliekkel és különféle szörnyekkel kell megküzdenünk. A színes, kockákból felépülő látványvilágú akciójátékban négyfős csapatot állíthatunk össze, és akár barátainkkal közösen is harcolhatunk. Ez az egyetlen játék az októberi hármasból, amely PlayStation 4-en is elérhető.

Hogyan lehet megszerezni a játékokat?

Az ajánlat igénybevételéhez aktív PlayStation Plus-előfizetés szükséges. A játékokat a PlayStation Store-ban, illetve a konzol PlayStation Plus-felületén lehet megkeresni, majd hozzáadni a saját játékkönyvtárhoz.

A PlayStation Plus játékokat tehát november 2-ig érdemes hozzáadni a gyűjteményhez, még akkor is, ha csak később jut idő a kipróbálásukra.