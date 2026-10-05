15 éve halt meg Steve Jobs - vajon ilyen Apple-ről álmodott?

Tizenöt éve, 2011. október 5-én halt meg Steve Jobs. Egy nappal azután, hogy az Apple bemutatta az iPhone 4S-t és vele együtt a Sirit nevű beépített intelligens személyi asszisztenst, ami akkor a jövő egyik ígéretének tűnt. 2011. október 4-én az Apple cupertinói központjában nem Steve Jobs állt a színpadon a cég globális termékbemutatóján. Tim Cook néhány héttel korábban vette át a vezérigazgatói posztot, amikor Jobs már annyira beteg volt, hogy kénytelen volt átadni a stafétát.

Steve Jobs az utolsó iPhone-bemutatóján, kezében az ikonikussá vált iPhone 4, aminek az utódját már Tim Cook mutatta be - Fotó: JUSTIN SULLIVAN / Getty Images via AFP

A Siri mai szemmel szinte primitívnek tűnik. Meg lehetett kérdezni tőle, milyen lesz az idő, beállított egy ébresztőt, telefonált, üzenetet küldött, emlékeztetőt készített vagy keresett az interneten. 2011-ben azonban egészen más volt a hatása: az Apple azt ígérte, hogy a telefonnak többé nem feltétlenül parancsokat kell adnunk, hanem egyszerűen beszélhetünk hozzá. Az irány helyesnek bizonyult: ma már a mesterséges intelligenciának magyarul is, hétköznapi nyelven, beszélgetve adhatunk összetett feladatokat (bár a Siri azóta sem használható magyarul). De térjünk vissza 2011-be, a bemutató utáni napon minden megváltozott. Október 5-én az Apple igazgatótanácsa néhány mondatos közleményben jelentette be, hogy Steve Jobs meghalt 56 évesen.

Mi történt az Apple-lel Steve Jobs után?

Steve Jobs vízióját nem lehet egyetlen termékkel azonosítani. Pláne, hogy a filozófiája szerint a technológia láthatatlan kell, hogy legyen, az eszköz pedig csak egy keret, amit annyira egyszerűvé és természetessé kell tenni, hogy a felhasználónak nem kell foglalkoznia azzal, mi történik a háttérben. Nem csak az volt a kérdés továbbá, hogy mit lehet még hozzáadni egy termékhez, hanem az, hogy mit lehet elvenni belőle anélkül, hogy veszítene az értékéből. Jó példa erre a fizikai billentyűzet elhagyása az első iPhone-on, vagy korábban a floppy-meghajtó száműzése az első iMacből. Ehhez tartozott a könyörtelen fókusz is. Jobs már 1997-ben arról beszélt, hogy a fókusz valójában nemet mondást jelent: az Apple-nek nem száz jó ötletet kell egyszerre megvalósítania, hanem néhányat kiválasztania, és azokat kell igazán jól megcsinálnia. Steve Jobs halálának évfordulója most alkalmat ad a számvetésre.