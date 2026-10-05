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15 éve halt meg Steve Jobs - vajon ilyen Apple-ről álmodott?

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Mi maradt mára az Apple-alapító víziójából? 15 éve halt meg Steve Jobs, egy nappal az iPhone 4S és a Siri bemutatása után.
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steve jobsAppleévforduló

Tizenöt éve, 2011. október 5-én halt meg Steve Jobs. Egy nappal azután, hogy az Apple bemutatta az iPhone 4S-t és vele együtt a Sirit nevű beépített intelligens személyi asszisztenst, ami akkor a jövő egyik ígéretének tűnt. 2011. október 4-én az Apple cupertinói központjában nem Steve Jobs állt a színpadon a cég globális termékbemutatóján. Tim Cook néhány héttel korábban vette át a vezérigazgatói posztot, amikor Jobs már annyira beteg volt, hogy kénytelen volt átadni a stafétát. 

Steve Jobs az utolsó iPhone-bemutatóján, kezében az ikonikussá vált iPhone 4
Steve Jobs az utolsó iPhone-bemutatóján, kezében az ikonikussá vált iPhone 4, aminek az utódját már Tim Cook mutatta be - Fotó: JUSTIN SULLIVAN / Getty Images via AFP

A Siri mai szemmel szinte primitívnek tűnik. Meg lehetett kérdezni tőle, milyen lesz az idő, beállított egy ébresztőt, telefonált, üzenetet küldött, emlékeztetőt készített vagy keresett az interneten. 2011-ben azonban egészen más volt a hatása: az Apple azt ígérte, hogy a telefonnak többé nem feltétlenül parancsokat kell adnunk, hanem egyszerűen beszélhetünk hozzá. Az irány helyesnek bizonyult: ma már a mesterséges intelligenciának magyarul is, hétköznapi nyelven, beszélgetve adhatunk összetett feladatokat (bár a Siri azóta sem használható magyarul). De térjünk vissza 2011-be, a bemutató utáni napon minden megváltozott. Október 5-én az Apple igazgatótanácsa néhány mondatos közleményben jelentette be, hogy Steve Jobs meghalt 56 évesen. 

Mi történt az Apple-lel Steve Jobs után?

Steve Jobs vízióját nem lehet egyetlen termékkel azonosítani.  Pláne, hogy a filozófiája szerint a technológia láthatatlan kell, hogy legyen, az eszköz pedig csak egy keret, amit annyira egyszerűvé és természetessé kell tenni, hogy a felhasználónak nem kell foglalkoznia azzal, mi történik a háttérben. Nem csak az volt a kérdés továbbá, hogy mit lehet még hozzáadni egy termékhez, hanem az, hogy mit lehet elvenni belőle anélkül, hogy veszítene az értékéből. Jó példa erre a fizikai billentyűzet elhagyása az első iPhone-on, vagy korábban a floppy-meghajtó száműzése az első iMacből. Ehhez tartozott a könyörtelen fókusz is. Jobs már 1997-ben arról beszélt, hogy a fókusz valójában nemet mondást jelent: az Apple-nek nem száz jó ötletet kell egyszerre megvalósítania, hanem néhányat kiválasztania, és azokat kell igazán jól megcsinálnia. Steve Jobs halálának évfordulója most alkalmat ad a számvetésre.

Steve Jobs, SteveJobs,
 Steve Jobs és az első iPad
Fotó: Northfoto / Xinhua

A cég azóta az iPhone köré elképesztően erős ökoszisztémát épített. Megszületett 

  • az Apple Watch, 
  • az AirPods, 
  • az Apple Pay,
  • az Apple Music, 
  • az Apple TV+, 
  • saját processzorokra álltak át a Macek, 
  • az App Store-tól az iCloudon és az Apple Musicon át az Apple TV+-ig terjedő szolgáltatások pedig mára évi százmilliárd dollárnál is több bevételt termelnek. Ez üzletileg óriási teljesítmény. 

Ugyanakkor Jobs korának Apple-jét gyakran egy-egy olyan termék határozta meg, amely után a teljes iparágnak újra kellett gondolnia magát: Macintosh, iPod, iPhone, iPad. Ezek a termékek egytől egyig forradalmiak voltak, amelyek felforgatták azt, amit addig informatikának, fogyasztói elektronikának neveztek, és akkor az iPod zeneiparra tett hatásáról még csak ne is beszéljünk. Az elmúlt 15 évben, Jobs halála óta Apple inkább tökéletesítette és kiterjesztette ezt a világot, mintsem újra és újra felforgatta volna. Jó példa erre az iPhone Duo. Az első hajlítható kijelzős Samsung Galaxy Fold piaci megjelenése (2019. szeptember 6.) és az Apple első hajlítható telefonja, az iPhone Duo hivatalos bolti megjelenése (2026. október 23.) között több mint 7 év telt el. Nehéz tehát innovációról beszélni, amikor a hajlítható iPhone kerül szóba. 

A most (illetve tegnap) évfordulós Siri példája pedig különösen erős példa. Az Apple 2011-ben az elsők között vitte el tömegekhez azt az elképzelést, hogy természetes nyelven beszélhetünk egy számítógéppel. A Siri azonban a következő évtizedben elveszítette ezt az előnyt,

 és miközben megjelent Alexa, a Google Assistant, majd a generatív mesterséges intelligencia, az Apple hangasszisztense sokáig lényegében ugyanannak a koncepciónak a továbbfejlesztése maradt. Tizenöt évvel később az Apple ismét ugyanazzal a névvel próbálja megmutatni a következő korszakot.

Steve Jobs, SteveJobs,
Jobs korának Apple-jét egy-egy olyan termék határozta meg, amely után a teljes iparágnak újra kellett gondolnia magát
Fotó: Northfoto

A 2026-ban bemutatott Siri AI már generatív, beszélgetésre képes rendszer (bár magyarul továbbra sem tud). Érti a képernyő tartalmát, személyes kontextust használhat az üzenetekből, e-mailekből és fotókból, az internethez fordulhat információért, alkalmazásokban hajthat végre műveleteket, és követni tudja a beszélgetés előzményeit. A különbség annyi, hogy míg 2011-ben az Apple mutatta meg másoknak, milyen lehet a jövő. 2026-ban már az Apple-nek kellett felvennie a tempót, és részben azért kellett teljesen újraterveznie a Sirit, mert a jövő időközben nélküle is megérkezett.

Érdekes, hogy hasonlóan látja ezt Adam Cheyer, a Siri egyik társalapítója is. Cheyer idén áprilisban arról beszélt, hogy Steve Jobs elsősorban termékközpontú vezető volt, míg Tim Cook erőssége inkább az Apple működtetésében és üzleti gépezetének tökéletesítésében rejlik. Szerinte Cook vezetése alatt az Apple rendkívül sikeres maradt, és tovább növelte üzleti erejét, ugyanakkor kisebb szerepet játszott abban, hogy alapjaiban változtassa meg azt, ahogyan az emberek a technológiát használják.

Apple CEO Steve Jobs introduces Apple's next generation computer operating system Mac OS X Lion, the mobile operating system iOS 5, and the internet storage service iCloud during the Apple Worldwide Developers Conference at the Moscone Center in San Francisco on June 6, 2011 in California. AFP PHOTO / Kimihiro HOSHINO (Photo by KIMIHIRO HOSHINO / AFP)
15 éve halt meg Steve Jobs - Fotó: KIMIHIRO HOSHINO / AFP

Talán ez mutatja meg legjobban, mi változott Steve Jobs halála óta. Az Apple nagyobb lett, gazdagabb lett, több eszközt és szolgáltatást készít, és több milliárd ember életében van jelen. Kiváló minőségű technológiát nyújt a vásárlóknak, de már nem igazán áll elő olyan termékkel, amely után az egész technológiai iparnak újra kell gondolnia a jövőt. Steve Jobs Apple-jét nem elsősorban az tette különlegessé, hogy mekkora vállalattá vált, hanem az, hogy időnként olyasmit mutatott, amiről előtte még nem tudtuk, hogy szükségünk van rá.

2011. október 4-én az Apple még egyszer pontosan ezt tette.

Másnap meghalt Steve Jobs.

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