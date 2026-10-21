Harminc év után megfejthették a Super Mario 64 egyik legnagyobb titkát

Kevés videojátékos rejtély élte túl olyan makacsul az elmúlt három évtizedet, mint a Super Mario 64 egyik titokzatos felirata. A Nintendo 1996-ban megjelent, mára legendássá vált játékában Peach hercegnő kastélyának udvarán áll egy szökőkút, amelynek talapzatán egy apró tábla látható. A rajta szereplő szöveget azonban szinte lehetetlen elolvasni. A játékosok mégis harminc éven keresztül próbálkoztak vele. Nem véletlenül: sokan úgy gondolták, hogy a felirat a játék egyik legnagyobb titkát rejti.
Luigi, akit mindenki keresett a Super Mario 64 felirat alapján
A kilencvenes években elterjedt egy elmélet, amely szerint a táblán az „L is Real 2401” szöveg olvasható. Ezt sokan úgy értelmezték, hogy Luigi, Mario zöld ruhás testvére valamilyen titkos módszerrel előcsalogatható a játékban.
A 2401-es számot különféle megfejtésekkel próbálták összekapcsolni, és egyre több pletyka keringett arról, hogyan lehetne feloldani a rejtett karaktert. A legenda akkora érdeklődést váltott ki, hogy az IGN videojátékos oldal 1996-ban még 100 dolláros jutalmat is felajánlott annak, aki megtalálja Luigi előcsalogatásának módját.
Luigi eredetileg valóban szerepelt volna a Super Mario 64-ben. A játék alkotója, Mijamoto Sigeru korábban beszélt arról, hogy a fejlesztés során kétjátékos módot is terveztek, amelyben Mario és Luigi együtt szerepelt volna. A karakter végül technikai és egyéb megfontolások miatt kimaradt a Nintendo 64 konzolra megjelent platformjáték kész változatából.
30 év után megfejthették a legendás Super Mario 64-titkot
Most egy Mochi64 néven ismert programozó egészen más megközelítéssel próbálta megfejteni a rejtélyt, írja a Video Games Chronicle.
- A probléma az, hogy a feliratot tartalmazó eredeti kép mindössze 32×32 képpontból áll. Az egyes betűk csupán 3–5 képpont magasak, ezért a kép egyszerű felnagyítása sem segít: az eredetileg elveszett részleteket nem lehet csak úgy visszanyerni.
- A programozó ezért megfordította a feladatot. Azt próbálta rekonstruálni, hogyan készíthette el a feliratot egy grafikus 1996-ban.
- Különböző szavakat, betűtípusokat és képkicsinyítési módszereket vizsgált, majd számítógéppel összehasonlította az így kapott képeket a játék eredeti feliratával.
A több millió számítás és több mint 1,2 millió vizsgált szó alapján a legjobb egyezést két angol kifejezés adta:
„Eternal Star” – „We Hope So”
Magyarul nagyjából: „Örök csillag” és „Reméljük, így lesz”.
Ez egészen más, mint a Luigi létezésére utaló, évtizedek óta emlegetett felirat. A kutató pontozási rendszere szerint az új megfejtés lényegesen jobban illeszkedik az eredeti képpontokhoz, mint a legendás „L is Real 2401” változat.
Super Mario 64 titok: tényleg vége a harmincéves rejtélynek?
Egyelőre nem teljesen. A számítógépes vizsgálat ugyan meggyőző eredményt hozott, de ez még nem bizonyítja, hogy a Nintendo grafikusa valóban ezeket a szavakat írta a táblára.
A programozó ráadásul nyilvánossá tette a vizsgálathoz használt programot, így mások is kipróbálhatják saját megfejtéseiket.
A játék 2026-ban ünnepli harmincadik születésnapját, és úgy tűnik, még ennyi idő után is képes meglepetést okozni. Az pedig különösen említésre méltó, hogy egy mindössze néhány képpontból álló felirat megfejtéséhez végül több millió számítógépes vizsgálatra volt szükség.