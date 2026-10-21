Harminc év után megfejthették a Super Mario 64 egyik legnagyobb titkát

Kevés videojátékos rejtély élte túl olyan makacsul az elmúlt három évtizedet, mint a Super Mario 64 egyik titokzatos felirata. A Nintendo 1996-ban megjelent, mára legendássá vált játékában Peach hercegnő kastélyának udvarán áll egy szökőkút, amelynek talapzatán egy apró tábla látható. A rajta szereplő szöveget azonban szinte lehetetlen elolvasni. A játékosok mégis harminc éven keresztül próbálkoztak vele. Nem véletlenül: sokan úgy gondolták, hogy a felirat a játék egyik legnagyobb titkát rejti.

Super Mario 64: 30 év után megfejthették a legendás titkot

Forrás: Nintento

Luigi, akit mindenki keresett a Super Mario 64 felirat alapján

A kilencvenes években elterjedt egy elmélet, amely szerint a táblán az „L is Real 2401” szöveg olvasható. Ezt sokan úgy értelmezték, hogy Luigi, Mario zöld ruhás testvére valamilyen titkos módszerrel előcsalogatható a játékban.

A 2401-es számot különféle megfejtésekkel próbálták összekapcsolni, és egyre több pletyka keringett arról, hogyan lehetne feloldani a rejtett karaktert. A legenda akkora érdeklődést váltott ki, hogy az IGN videojátékos oldal 1996-ban még 100 dolláros jutalmat is felajánlott annak, aki megtalálja Luigi előcsalogatásának módját.

Luigi eredetileg valóban szerepelt volna a Super Mario 64-ben. A játék alkotója, Mijamoto Sigeru korábban beszélt arról, hogy a fejlesztés során kétjátékos módot is terveztek, amelyben Mario és Luigi együtt szerepelt volna. A karakter végül technikai és egyéb megfontolások miatt kimaradt a Nintendo 64 konzolra megjelent platformjáték kész változatából.

30 év után megfejthették a legendás Super Mario 64-titkot

Most egy Mochi64 néven ismert programozó egészen más megközelítéssel próbálta megfejteni a rejtélyt, írja a Video Games Chronicle.

A probléma az, hogy a feliratot tartalmazó eredeti kép mindössze 32×32 képpontból áll. Az egyes betűk csupán 3–5 képpont magasak, ezért a kép egyszerű felnagyítása sem segít: az eredetileg elveszett részleteket nem lehet csak úgy visszanyerni.

A programozó ezért megfordította a feladatot. Azt próbálta rekonstruálni, hogyan készíthette el a feliratot egy grafikus 1996-ban.

Különböző szavakat, betűtípusokat és képkicsinyítési módszereket vizsgált, majd számítógéppel összehasonlította az így kapott képeket a játék eredeti feliratával.

A több millió számítás és több mint 1,2 millió vizsgált szó alapján a legjobb egyezést két angol kifejezés adta: „Eternal Star” – „We Hope So” Magyarul nagyjából: „Örök csillag” és „Reméljük, így lesz”.

Ez egészen más, mint a Luigi létezésére utaló, évtizedek óta emlegetett felirat. A kutató pontozási rendszere szerint az új megfejtés lényegesen jobban illeszkedik az eredeti képpontokhoz, mint a legendás „L is Real 2401” változat.