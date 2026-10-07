Jön az új 5G Magyarországon: már Samsung és Xiaomi telefonokon teszteli a Telekom

A Magyar Telekom befejezte az 5G Standalone, vagyis 5G SA technológia készüléktesztjeit a Samsunggal és a Xiaomival. A vizsgálatok során a Samsung Galaxy S25 és a Xiaomi 15 termékcsalád telefonjain ellenőrizték, hogy megfelelően és stabilan működnek-e együtt a Telekom 5G SA-val, vagyis a szolgáltató új generációs mobilhálózatával. A szolgáltató közben országszerte kiépítette 5G SA hálózatát is. Ez még nem jelenti azt, hogy annak minden új lehetősége azonnal elérhető az előfizetők számára: a mostani tesztek elsősorban a később bevezethető szolgáltatások technikai előkészítését jelentik.

Jól muzsikált a teszteken a Telekom 5g SA - a képen a Magyar Telekom székháza látható Budapesten, a Könyves Kálmán körúton.

Fotó: Globetrotter19 / Wikimedia Commons / Public Domain

Mit jelent az 5G Standalone, miben jobb az 5G SA?

Az 5G SA – az 5G Standalone rövidítése – önálló 5G-hálózatot jelent. A korábban kiépített 5G-hálózatok jelentős része úgynevezett 5G NSA, azaz Non-Standalone rendszerként indult el. Ezeknél az 5G rádiós kapcsolat mellett a hálózat működésének bizonyos részei továbbra is a 4G infrastruktúrájára támaszkodnak. Az 5G SA ezzel szemben már 5G-s hálózati magot is használ. A váltás jelentősége ezért nem elsősorban abban rejlik, hogy egy sebességmérő alkalmazás még nagyobb számot mutathat.

A technológia egyik fontos előnye az alacsonyabb késleltetés lehet. Ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy rövidebb idő telik el egy adat elküldése és a hálózat válasza között.

A hétköznapi használatban ennek például az online játékoknál vagy más, gyors reakciót igénylő alkalmazásoknál lehet jelentősége. Még fontosabbá válhat ipari rendszereknél és más olyan felhasználási területeken, ahol közel valós idejű kommunikációra van szükség.

A telefonhívás is 5G-re költözhet, külön „sávot” kaphatnak a fontos szolgáltatások

Az 5G SA teremti meg a VoNR, azaz Voice over New Radio technológiai alapját is. Ez leegyszerűsítve az 5G megfelelője annak, amit a 4G-hálózatokon VoLTE-ként ismerhetünk: megfelelő hálózati és készüléktámogatással maga a telefonhívás is 5G-n keresztül bonyolítható le.

Az 5G SA másik érdekes újdonsága az úgynevezett hálózati szeletelés, vagy network slicing. A technológia lényege, hogy a szolgáltató ugyanazon mobilhálózaton belül bizonyos szolgáltatások számára elkülönítheti a szükséges hálózati kapacitás egy részét.

Ezt úgy lehet elképzelni, mint egy forgalmas autópályát, amelyen bizonyos járművek számára külön sávot tartanak fenn. Ha a többi sáv bedugul, a fenntartott sávban továbbra is kiszámítható maradhat a közlekedés.

Hasonlóan működhet a mobilhálózat is: egy fontos szolgáltatás számára akkor is biztosítható megfelelő kapacitás és stabil kapcsolat, amikor ugyanazon a területen sokan használják egyszerre a hálózatot. Ez például ipari rendszereknél, rendezvényeken vagy más olyan helyzetekben lehet hasznos, ahol különösen fontos, hogy a kapcsolat nagy terhelés mellett is megbízható maradjon.