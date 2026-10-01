Vivo X Fold6: 200 MP-es kamerát és brutális akkumulátort kapott a hajlítható óriástelefon

A hajlítható okostelefonok egyik legnagyobb előnye, hogy nem kell választani a könnyen hordozható mobil és a nagy kijelző között. A Vivo X Fold6 összecsukva egy hagyományos csúcstelefonhoz hasonló készülék, kinyitva viszont egy több mint 8 hüvelykes kijelzőt ad, amit maximálisan ki lehet használni. A gyártó ráadásul nem spórolt a kamerán és az akkumulátoron sem: 200 megapixeles ZEISS főkamerát és 7000 mAh-s telepet épített a telefonba.

Vivo X Fold6 - Fotó: Mediaworks

Vivo X Fold6 hajlítható telefon: Két kijelző, egy telefon

Összecsukva egy 6,51 hüvelykes, 2528 × 1120 képpontos külső AMOLED-kijelző használható, így az X Fold6 a hétköznapi feladatokhoz nem feltétlenül igényli a szétnyitást. Mindkét panel LTPO technológiájú, és adaptív, akár 120 Hz-es képfrissítésre képes. Az igazi különlegesség azonban belül található. A telefont szétnyitva 8,02 hüvelykes, 2504 × 2312 képpontos, közel négyzet alakú AMOLED-panel tárul elénk.

A nagy felület nemcsak videónézéshez vagy játékhoz jöhet jól: dokumentumok, weboldalak, térképek és több alkalmazás egyidejű használatakor már inkább egy táblagéphez hasonló munkaterületet kapunk.

A Vivo mindkét kijelzőnél 5000 nites lokális csúcsfényerőt ad meg, és mivel újra kisütött a nap az utóbbi időben, ennek a gyakorlati részét le tudtam tesztelni, és kültéren is jól olvashatónak találtam. A hajtásnyom a szükségesnél jobban nem látszik és nem érződik, akit ez zavar, az amúgyse gondolkodjon hajlítható telefonban. Az iPhone Duo matt belső kijelzővel igyekszik elfedni, én inkább a Vivo X Fold6-hoz hasonló ragyogó, fényes kijelzőt preferálom.

Kültéren is jól olvasható kijelzők - Fotó: Mediaworks

A nagy kijelzőnek már tényleg van értelme

A Vivo külön OriginOS 6 Fold rendszert készített a készülékhez, amelynek egyik legérdekesebb funkciója az Atomic Workbench.

Akár öt alkalmazás ablaka lehet egyszerre a munkaterületen, amiből egyszerre egy használható, de a váltás így villámgyors míg a Parallel Mode négy alkalmazást képes egymás mellett, egyidejűleg futtatni. Az ablakok mérete és elhelyezése módosítható, a kialakított elrendezés pedig parancsikonként is elmenthető.

Egyszerűen imádnivaló, és ez mutatja meg igazán, miért lehet hasznos a hajlítható kijelző. Utazástervezéskor például egyszerre lehet nyitva a térkép, a böngésző, egy szállásfoglaló alkalmazás és a jegyzet; munka közben pedig dokumentum, levelezés és böngésző férhet el egymás mellett. A Vivo hajlítható telefonja külső monitorhoz vagy televízióhoz csatlakoztatva számítógépes felületet kínáló módot is támogat.