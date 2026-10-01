Vivo X Fold6: 200 MP-es kamerát és brutális akkumulátort kapott a hajlítható óriástelefon

A hajlítható okostelefonok egyik legnagyobb előnye, hogy nem kell választani a könnyen hordozható mobil és a nagy kijelző között. A Vivo X Fold6 összecsukva egy hagyományos csúcstelefonhoz hasonló készülék, kinyitva viszont egy több mint 8 hüvelykes kijelzőt ad, amit maximálisan ki lehet használni. A gyártó ráadásul nem spórolt a kamerán és az akkumulátoron sem: 200 megapixeles ZEISS főkamerát és 7000 mAh-s telepet épített a telefonba.
Vivo X Fold6 hajlítható telefon: Két kijelző, egy telefon
Összecsukva egy 6,51 hüvelykes, 2528 × 1120 képpontos külső AMOLED-kijelző használható, így az X Fold6 a hétköznapi feladatokhoz nem feltétlenül igényli a szétnyitást. Mindkét panel LTPO technológiájú, és adaptív, akár 120 Hz-es képfrissítésre képes. Az igazi különlegesség azonban belül található. A telefont szétnyitva 8,02 hüvelykes, 2504 × 2312 képpontos, közel négyzet alakú AMOLED-panel tárul elénk.
A nagy felület nemcsak videónézéshez vagy játékhoz jöhet jól: dokumentumok, weboldalak, térképek és több alkalmazás egyidejű használatakor már inkább egy táblagéphez hasonló munkaterületet kapunk.
A Vivo mindkét kijelzőnél 5000 nites lokális csúcsfényerőt ad meg, és mivel újra kisütött a nap az utóbbi időben, ennek a gyakorlati részét le tudtam tesztelni, és kültéren is jól olvashatónak találtam. A hajtásnyom a szükségesnél jobban nem látszik és nem érződik, akit ez zavar, az amúgyse gondolkodjon hajlítható telefonban. Az iPhone Duo matt belső kijelzővel igyekszik elfedni, én inkább a Vivo X Fold6-hoz hasonló ragyogó, fényes kijelzőt preferálom.
A nagy kijelzőnek már tényleg van értelme
A Vivo külön OriginOS 6 Fold rendszert készített a készülékhez, amelynek egyik legérdekesebb funkciója az Atomic Workbench.
Akár öt alkalmazás ablaka lehet egyszerre a munkaterületen, amiből egyszerre egy használható, de a váltás így villámgyors míg a Parallel Mode négy alkalmazást képes egymás mellett, egyidejűleg futtatni. Az ablakok mérete és elhelyezése módosítható, a kialakított elrendezés pedig parancsikonként is elmenthető.
Egyszerűen imádnivaló, és ez mutatja meg igazán, miért lehet hasznos a hajlítható kijelző. Utazástervezéskor például egyszerre lehet nyitva a térkép, a böngésző, egy szállásfoglaló alkalmazás és a jegyzet; munka közben pedig dokumentum, levelezés és böngésző férhet el egymás mellett. A Vivo hajlítható telefonja külső monitorhoz vagy televízióhoz csatlakoztatva számítógépes felületet kínáló módot is támogat.
200 megapixeles ZEISS kamera
A hajlítható okostelefonok kamerája sokszor kompromisszumot jelentett a hagyományos csúcsmobilokhoz képest, a Vivo összecsukható telefonja viszont ezen a területen is komoly hardvert kapott.
- A fő kamera 200 megapixeles, f/1,68-as rekeszértékű optikával, optikai képstabilizálással,
- mellette egy 50 megapixeles ultraszéles látószögű kamera,
- valamint egy szintén 50 megapixeles, periszkópos telefotó dolgozik, utóbbi háromszoros optikai nagyítást és optikai stabilizálást kínál.
A hátlapi kamerarendszer az X Fold6 egyik legerősebb része, a nagyméretű 200 MP-es fő szenzor szokatlanul komoly egy hajlítható telefonban. A 3×-os optikai zoomot biztosító 50 MP-es periszkópos telefotó is jól teljesített. Nagyobb digitális nagyításnál viszont az AI-feldolgozás hajlamos mesterséges hatású részleteket létrehozni. Makrózásra is alkalmas a hátlapi kamera, és akár 8K/30 fps videó is készíthető, 4K-ban pedig 120 fps is elérhető.
Szelfizésnél a hajlítható kialakítás külön előnyt jelent: a külső kijelző képkeresőként használható, így az előlapi kamera helyett a jóval komolyabb hátlapi kamerákkal is elkészíthető a portrénk.
6900 mAh akkumulátor és csúcsharvder
Az X Fold6 másik nagy dobása az akkumulátor. Párhuzamosan kapcsolt dupla akkumulátorral rendelkezik: 3997 mAh () + 2903 mAh, amely egyenértékű egyetlen 6900 mAh-s akkumulátorral, ez még egy hagyományos csúcstelefonnál is nagynak számít, hajlítható készülékben pedig különösen figyelemre méltó. Átlagos használat mellett reális a kétnapos üzemidő. A telefon tömege 235 ramm lehet, tehát a nagy akkumulátornak azért van ára: könnyű telefonnak nem nevezhető, van benne anyag.
A teljesítményről a MediaTek Dimensity 9500 Super processzor gondoskodik, amely mellé 12 GB RAM és 512 GB tárhely kerül a haza piacon. A nagy teljesítmény különösen a többablakos működésnél jöhet jól, ahol egyszerre több alkalmazásnak kell aktívnak maradnia. Az X Fold6 IP58/IP59 valamint IPX8/IPX9 minősítést kapott, vagyis porral szembeni védelmet és komoly vízállóságot is kínál.
A 8,02 hüvelykes belső kijelzővel valóban kihasználható a hajlítható forma, az OriginOS többablakos rendszere egyszerre több alkalmazás használatára épít, miközben a 200 megapixeles ZEISS kamerával és a 6900 mAh-s akkumulátorral két olyan területen is erős hardvert kapott, ahol a hajlítható telefonok korábban gyakran kompromisszumot követeltek. A hajlítható kijelző itt már nem önmagában a látványosság, hanem egy olyan extra munkaterület, amelyet a szoftver is megpróbál érdemben kihasználni, így nekünk is érdemes. A Vivo X Fold6 megjelenési dátuma október 9. lesz Magyarországon az általunk is testelt "horizontkék" színben, az ára 799 990 Ft, ami nem kevés, sőt, rengeteg pénz, de összhangban van azzal, amit kapunk érte. A hajlítható telefonok még mindig csak a prémium szegmensben léteznek.
Mi van a dobozban?
Méretek
Kihajtva: 157,16 mm × 145,66 mm × 4,80 mm
Összecsukva: 157,16 mm × 74,26 mm × 9,90 mm