Megérkeztek Magyarországra a vivo új csúcstelefonjai, nem akármilyen kamerákkal

A vivo október 28-án, Tenerifén mutatta be az európai piacra szánt X500 sorozatot egy évvel az X300 után. A korábban Kínában már bemutatott készülékek közül két modell érkezik Magyarországra: a kisebb vivo X500 Pro és a nagyobb, fejlettebb kamerarendszerrel felszerelt vivo X500 Pro Max. A két telefon kamerarendszerét a német ZEISS vállalattal együttműködésben fejlesztették. A legnagyobb különbség a telefotókameránál jelentkezik, amely távoli témák fényképezésére szolgál. A vállalat hajlítható telefonját egyébként pont nemrég teszteltük.
A vivo új csúcstelefonjai a fényképezésre helyezték a hangsúlyt
A vivo X500 Pro Max 200 megapixeles, 1/1,4 hüvelykes érzékelővel ellátott telefotókamerát kapott, 85 milliméteres egyenértékű gyújtótávolsággal és optikai képstabilizálással. A kisebb X500 Pro ugyancsak 85 milliméteres telefotókamerával rendelkezik, de ebben 64 megapixeles Sony LYTIA 610 érzékelő dolgozik.
Mindkét telefon támogatja a mozgó témák automatikus követését, ami például sportesemények vagy koncertek fényképezésekor lehet hasznos. A Pro Max akár 30-szoros, a Pro 20-szoros nagyítás mellett kínál speciális pillanatfelvételi funkciót.
A készülékekhez különleges teleobjektív-előtétek is vásárolhatók. A Pro modellhez 200 milliméteres, a Pro Maxhoz akár 400 milliméteres egyenértékű gyújtótávolságot biztosító kiegészítő használható. Fontos, hogy a 400 milliméteres érték nem a telefon önálló kamerájának képessége: ehhez külön előtétlencse szükséges.
vivo X500 Pro és Pro Max: akár 4K felbontású, 240 képkockás videók
A vivo X500 sorozat egyik legérdekesebb tulajdonsága a 4K felbontású, másodpercenként 240 képkockás videórögzítés támogatása. Ezzel részletgazdag lassított felvételek készíthetők.
A telefonok 4K felbontásban, 120 képkockás sebességgel is képesek videózni, automatikus témakövetéssel. A Pro Max emellett fejlett optikai képstabilizálást kapott.
A videós funkciók között megtalálható a Cinematic Pro Log felvételi mód, amely nagyobb mozgásteret biztosít az utólagos színkorrekcióhoz. A portrévideókhoz különféle színprofilok, a koncertek rögzítéséhez pedig speciális felvételi módok állnak rendelkezésre.
Erős processzor, nagy akkumulátor
Mindkét készülékben a MediaTek Dimensity 9600 Pro processzor dolgozik, amely 2 nanométeres gyártástechnológiával készül.
A vivo X500 Pro Max 6,85 hüvelykes, 2K felbontású kijelzőt kapott, míg az X500 Pro 6,36 hüvelykes képernyővel rendelkezik. Mindkét panel akár 144 Hz-es adaptív képfrissítésre képes.
Az európai változatok akkumulátorkapacitása is figyelemre méltó:
- vivo X500 Pro Max: 6750 mAh
- vivo X500 Pro: 6510 mAh
Mindkét telefon támogatja a 90 wattos vezetékes és a 40 wattos vezeték nélküli gyorstöltést.
A készülékek IP68 és IP69 minősítésű por- és vízállóságot kaptak. A nagyobb modell kijelzőjét Armor Glass védőüveg óvja.
A telefonokon az OriginOS 7 operációs rendszer fut, amely többablakos alkalmazáshasználatot, feladatcsoportokat és Quick Share fájlmegosztást is kínál.
vivo X500 Pro és Pro Max: ezek a magyarországi árak
A vivo X500 sorozat november 2-tól lesz elérhető a hazai üzletekben. Az ajánlott fogyasztói árak a következők:
|Modell
|Ár
|vivo X500 Pro 12/256 GB
|499 990 Ft
|vivo X500 Pro Max 12/256 GB
|599 990 Ft
|vivo X500 Pro Max 12/512 GB
|649 990 Ft
Az X500 Pro az Alza és a MediaMarkt kínálatában jelenik meg, míg a Pro Max a Telekomnál és a Yettelnél is elérhető lesz. A gyártó tájékoztatása szerint a vásárlók egy 200 milliméteres teleobjektív-előtétet és egy fotósmarkolatot is kapnak ajándékba.
A külön megvásárolható kiegészítők árai:
ZEISS Gen 2 200 mm-es teleobjektív: 129 990 Ft
ZEISS Gen 2 Ultra 400 mm-es teleobjektív: 149 990 Ft
Fotósmarkolat: 99 990 Ft
Új fejhallgatók is érkeznek
A telefonok mellett két új audiotermék magyarországi árát is bejelentették.
A vivo Headphones Studio egy fül köré illeszkedő, aktív zajszűréssel rendelkező fejhallgató.
A gyártó szerint kikapcsolt zajszűrés mellett akár 75 órás üzemidőre képes, és egyszerre három eszközhöz csatlakoztatható.
Ajánlott ára 79 990 forint.
A vivo Buds Clip egy nyitott kialakítású, fülre csíptethető vezeték nélküli fülhallgató. Egy-egy egysége 5,2 grammot nyom,
a töltőtokkal együtt pedig akár 42 órás üzemidőt ígér.
Magyarországi ára 69 990 forint.