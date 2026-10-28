Megérkeztek Magyarországra a vivo új csúcstelefonjai, nem akármilyen kamerákkal

A vivo október 28-án, Tenerifén mutatta be az európai piacra szánt X500 sorozatot egy évvel az X300 után. A korábban Kínában már bemutatott készülékek közül két modell érkezik Magyarországra: a kisebb vivo X500 Pro és a nagyobb, fejlettebb kamerarendszerrel felszerelt vivo X500 Pro Max. A két telefon kamerarendszerét a német ZEISS vállalattal együttműködésben fejlesztették. A legnagyobb különbség a telefotókameránál jelentkezik, amely távoli témák fényképezésére szolgál. A vállalat hajlítható telefonját egyébként pont nemrég teszteltük.

vivo X500 Pro és Pro Max

Fotó: vivo

A vivo új csúcstelefonjai a fényképezésre helyezték a hangsúlyt

A vivo X500 Pro Max 200 megapixeles, 1/1,4 hüvelykes érzékelővel ellátott telefotókamerát kapott, 85 milliméteres egyenértékű gyújtótávolsággal és optikai képstabilizálással. A kisebb X500 Pro ugyancsak 85 milliméteres telefotókamerával rendelkezik, de ebben 64 megapixeles Sony LYTIA 610 érzékelő dolgozik.

Mindkét telefon támogatja a mozgó témák automatikus követését, ami például sportesemények vagy koncertek fényképezésekor lehet hasznos. A Pro Max akár 30-szoros, a Pro 20-szoros nagyítás mellett kínál speciális pillanatfelvételi funkciót.

A készülékekhez különleges teleobjektív-előtétek is vásárolhatók. A Pro modellhez 200 milliméteres, a Pro Maxhoz akár 400 milliméteres egyenértékű gyújtótávolságot biztosító kiegészítő használható. Fontos, hogy a 400 milliméteres érték nem a telefon önálló kamerájának képessége: ehhez külön előtétlencse szükséges.

A készülékekhez teleobjektív-előtétek is beszerezhetők

Fotó: vivo

vivo X500 Pro és Pro Max: akár 4K felbontású, 240 képkockás videók

A vivo X500 sorozat egyik legérdekesebb tulajdonsága a 4K felbontású, másodpercenként 240 képkockás videórögzítés támogatása. Ezzel részletgazdag lassított felvételek készíthetők.

A telefonok 4K felbontásban, 120 képkockás sebességgel is képesek videózni, automatikus témakövetéssel. A Pro Max emellett fejlett optikai képstabilizálást kapott.

A videós funkciók között megtalálható a Cinematic Pro Log felvételi mód, amely nagyobb mozgásteret biztosít az utólagos színkorrekcióhoz. A portrévideókhoz különféle színprofilok, a koncertek rögzítéséhez pedig speciális felvételi módok állnak rendelkezésre.