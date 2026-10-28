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vivo

Megérkeztek Magyarországra a vivo új csúcstelefonjai, nem akármilyen kamerákkal

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November elejétől Magyarországon is megvásárolható a vivo X500 Pro és X500 Pro Max. A két csúcskategóriás okostelefon elsősorban a fényképezésre és videózásra helyezi a hangsúlyt, de nagy akkumulátorral és erős hardverrel is rendelkezik. Már a vivo X500 Pro és Pro Max magyarországi árait is tudjuk.
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vivoVivomobilfotózásokostelefon

A vivo október 28-án, Tenerifén mutatta be az európai piacra szánt X500 sorozatot egy évvel az X300 után. A korábban Kínában már bemutatott készülékek közül két modell érkezik Magyarországra: a kisebb vivo X500 Pro és a nagyobb, fejlettebb kamerarendszerrel felszerelt vivo X500 Pro Max. A két telefon kamerarendszerét a német ZEISS vállalattal együttműködésben fejlesztették. A legnagyobb különbség a telefotókameránál jelentkezik, amely távoli témák fényképezésére szolgál. A vállalat hajlítható telefonját egyébként pont nemrég teszteltük.

vivo X500 Pro és Pro Max
vivo X500 Pro és Pro Max
Fotó: vivo

A vivo új csúcstelefonjai a fényképezésre helyezték a hangsúlyt

A vivo X500 Pro Max 200 megapixeles, 1/1,4 hüvelykes érzékelővel ellátott telefotókamerát kapott, 85 milliméteres egyenértékű gyújtótávolsággal és optikai képstabilizálással. A kisebb X500 Pro ugyancsak 85 milliméteres telefotókamerával rendelkezik, de ebben 64 megapixeles Sony LYTIA 610 érzékelő dolgozik.

Mindkét telefon támogatja a mozgó témák automatikus követését, ami például sportesemények vagy koncertek fényképezésekor lehet hasznos. A Pro Max akár 30-szoros, a Pro 20-szoros nagyítás mellett kínál speciális pillanatfelvételi funkciót.

A készülékekhez különleges teleobjektív-előtétek is vásárolhatók. A Pro modellhez 200 milliméteres, a Pro Maxhoz akár 400 milliméteres egyenértékű gyújtótávolságot biztosító kiegészítő használható. Fontos, hogy a 400 milliméteres érték nem a telefon önálló kamerájának képessége: ehhez külön előtétlencse szükséges.

A készülékekhez teleobjektív-előtétek is beszerezhetők
Fotó: vivo

vivo X500 Pro és Pro Max: akár 4K felbontású, 240 képkockás videók

A vivo X500 sorozat egyik legérdekesebb tulajdonsága a 4K felbontású, másodpercenként 240 képkockás videórögzítés támogatása. Ezzel részletgazdag lassított felvételek készíthetők.

A telefonok 4K felbontásban, 120 képkockás sebességgel is képesek videózni, automatikus témakövetéssel. A Pro Max emellett fejlett optikai képstabilizálást kapott.

A videós funkciók között megtalálható a Cinematic Pro Log felvételi mód, amely nagyobb mozgásteret biztosít az utólagos színkorrekcióhoz. A portrévideókhoz különféle színprofilok, a koncertek rögzítéséhez pedig speciális felvételi módok állnak rendelkezésre.

Erős processzor, nagy akkumulátor

Mindkét készülékben a MediaTek Dimensity 9600 Pro processzor dolgozik, amely 2 nanométeres gyártástechnológiával készül.

A vivo X500 Pro Max 6,85 hüvelykes, 2K felbontású kijelzőt kapott, míg az X500 Pro 6,36 hüvelykes képernyővel rendelkezik. Mindkét panel akár 144 Hz-es adaptív képfrissítésre képes.

Az európai változatok akkumulátorkapacitása is figyelemre méltó:

  • vivo X500 Pro Max: 6750 mAh
  • vivo X500 Pro: 6510 mAh

Mindkét telefon támogatja a 90 wattos vezetékes és a 40 wattos vezeték nélküli gyorstöltést.

A készülékek IP68 és IP69 minősítésű por- és vízállóságot kaptak. A nagyobb modell kijelzőjét Armor Glass védőüveg óvja.

A telefonokon az OriginOS 7 operációs rendszer fut, amely többablakos alkalmazáshasználatot, feladatcsoportokat és Quick Share fájlmegosztást is kínál.

vivo X500 sorozat
Fotó: vivo

vivo X500 Pro és Pro Max: ezek a magyarországi árak

A vivo X500 sorozat november 2-tól lesz elérhető a hazai üzletekben. Az ajánlott fogyasztói árak a következők:

ModellÁr
vivo X500 Pro 12/256 GB499 990 Ft
vivo X500 Pro Max 12/256 GB599 990 Ft
vivo X500 Pro Max 12/512 GB649 990 Ft

Az X500 Pro az Alza és a MediaMarkt kínálatában jelenik meg, míg a Pro Max a Telekomnál és a Yettelnél is elérhető lesz. A gyártó tájékoztatása szerint a vásárlók egy 200 milliméteres teleobjektív-előtétet és egy fotósmarkolatot is kapnak ajándékba.

A külön megvásárolható kiegészítők árai:

ZEISS Gen 2 200 mm-es teleobjektív: 129 990 Ft

ZEISS Gen 2 Ultra 400 mm-es teleobjektív: 149 990 Ft

Fotósmarkolat: 99 990 Ft

Új fejhallgatók is érkeznek

A telefonok mellett két új audiotermék magyarországi árát is bejelentették.

vivo Headphones Studio
Fotó: vivo

A vivo Headphones Studio egy fül köré illeszkedő, aktív zajszűréssel rendelkező fejhallgató. 

A gyártó szerint kikapcsolt zajszűrés mellett akár 75 órás üzemidőre képes, és egyszerre három eszközhöz csatlakoztatható.

 Ajánlott ára 79 990 forint.

vivo Buds Clip
Fotó: vivo

A vivo Buds Clip egy nyitott kialakítású, fülre csíptethető vezeték nélküli fülhallgató. Egy-egy egysége 5,2 grammot nyom, 

a töltőtokkal együtt pedig akár 42 órás üzemidőt ígér.

 Magyarországi ára 69 990 forint.

 

 

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