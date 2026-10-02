Hiába jó a termék, ha az AI nem tud róla mit mondani

A részletes, egyértelmű és könnyen feldolgozható információ ma már az AI-alapú ajánlások miatt is számít.
A BP Digital SEO-GEO szakértői szerint ezért a webshopok tartalmát a hagyományos keresés mellett az új keresési szokásokhoz is igazítani kell.
Miért nem ajánlja az AI a hiányosan bemutatott termékeket?
Az AI abból tud dolgozni, amit a weboldalon egyértelműen megtalál és értelmez. Ha hiányzik a teljesítmény, méret, kompatibilitás vagy más fontos termékadat, nehezebb pontos ajánlást készítenie.
Nemcsak az számít, milyen információ szerepel az oldalon, hanem az is, hogyan van technikailag felépítve. A Schema.org (schema markupok) strukturált adatai segítenek egyértelművé tenni például a termék nevét, árát, márkáját vagy elérhetőségét. Ha pedig a fontos címsorok és termékinformációk csak JavaScript-renderelés után töltődnek be, miközben a kezdeti HTML szinte üres, egyes kereső- és AI-rendszerek nehezebben dolgozhatják fel az oldalt.
Ez különösen az egyetlen webshopban elérhető termékeknél lehet probléma, ahol nincs más forrás, amelyből az AI pótolhatná a hiányzó vagy nehezen értelmezhető adatokat.
A másik akadály a rossz tálalás
Egyetlen nagy, végtelennek tűnő szövegblokk, homályos alcímek és nehezen azonosítható műszaki paraméterek helyett olyan szövegstruktúra kell, amelyből a vásárló és a mesterséges intelligencia is gyorsan megtalálja a választ.
Mennyien használják már az AI-t termékek keresésére?
A McKinsey 2026 márciusában publikált, 2025 decemberében végzett európai kutatása szerint a megkérdezettek 38%-a már AI-eszközöket használ termékek és szolgáltatások kutatására vagy vásárlási döntései megalapozására.
Az AI tehát egyre több vásárlónál már a termékek összehasonlításának és kiválasztásának szakaszában is megjelenik.
Hogyan érheti el egy webáruház, hogy az AI hivatkozzon a termékeire?
A megoldás alapja az érthető termékleírásban és a logikus szerkezetben rejlik. Nézzük, mit érdemes tenni az ügy érdekében!
GEO szövegírással
A Generative Engine Optimization elvei szerint érdemes olyan termék- és kategórialeírásokat készíteni, amelyek konkrét vásárlói kérdésekre válaszolnak. Ebben segítenek a kérdés alapú címsorok – például „Milyen méretet válasszak?” vagy „Mire használható?” –, az FAQ-blokkok, valamint a rövid, egyértelmű és könnyen idézhető bekezdések. A tartalom térjen ki a használatra, méretre, teljesítményre, előnyökre, korlátokra és választási szempontokra is.
Linképítéssel
A külső hivatkozások mellett a következetes márkaemlítések is fontos szerepet játszanak az online láthatóság építésében. Az AI-alapú ajánlásoknál nem feltétlenül elég, ha egy webshop kínálja a legolcsóbb vagy műszakilag legjobb terméket: az is számít, hogy a márka mennyire jelenik meg hiteles, releváns külső forrásokban. A BP Digital által végzett prémium linképítés ezért nemcsak értékes hivatkozásokat, hanem a márka ismertségét és online jelenlétét is erősítheti.
A „márkaemlítés fontos az AI-nak” állítást szándékosan nem fogalmaznám úgy, mintha ez önmagában közvetlen rangsorolási tényező lenne. Így szakmailag védhetőbb, miközben az ügyfél üzenete megmarad.
Hogyan jut el a vásárló az AI-tól a webáruházig?
A folyamat egy kérdéssel indul, majd az AI szűkíti a lehetőségeket, végül linket kínál a megfelelő termékhez.
1. A vásárló leírja, mire van szüksége
A keresés közel sem mindig egy konkrét termékre irányul, hanem sokszor csak egy termékkategóriából indul ki. A felhasználó megadhatja a célját, a termékkel kapcsolatos elvárásait és az árkeretét is. Ezek alapján az AI már egy szűkebb termékkört tud ajánlani.
Például:
- „Fűtésre is használható, energiatakarékos klímát keresek egy 25 m²-es szobába.”
- „Városi kerékpárt keresek napi 10 km-re, legfeljebb 250 ezer forintig.”
- „Könnyű elektromos fűkaszát szeretnék kisebb kert rendszeres rendben tartására.”
2. Az AI pontosít és ajánlatokat készít
Az AI visszakérdezhet, ha több adat kell a választáshoz: fontos-e a Wi-Fi a klímánál, mekkora legyen a kerékpár váza, vagy milyen sűrű növényzetet kell levágni. Ezzel szűkebb, relevánsabb termékkör állítható össze.
3. Az érdeklődő rákattint a megfelelő ajánlatra
Ha az AI talál kellően részletes és hiteles forrást, rövid leírással, termékjellemzőkkel és hivatkozással mutatja be a lehetőségeket. Innen a vásárló már közvetlenül a kiválasztott webshop termékoldalára érkezhet.
A webshopoknak már az AI válaszaiban is láthatónak kell lenniük
Az AI-alapú termékkeresés új belépési pontot jelent a vásárlási folyamatban. A részletes terméktartalom és a hiteles külső jelenlét növeli annak az esélyét, hogy egy webshop bekerüljön a releváns ajánlások közé.
A BP Digital csapata szerint az AI keresőkre optimalizált szövegírás és a prémium médiumokon való megjelenés a GEO-stratégia alapja.