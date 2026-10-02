Hiába jó a termék, ha az AI nem tud róla mit mondani

A részletes, egyértelmű és könnyen feldolgozható információ ma már az AI-alapú ajánlások miatt is számít.

A BP Digital SEO-GEO szakértői szerint ezért a webshopok tartalmát a hagyományos keresés mellett az új keresési szokásokhoz is igazítani kell.

Miért nem ajánlja az AI a hiányosan bemutatott termékeket?

Az AI abból tud dolgozni, amit a weboldalon egyértelműen megtalál és értelmez. Ha hiányzik a teljesítmény, méret, kompatibilitás vagy más fontos termékadat, nehezebb pontos ajánlást készítenie.

Linképítési stratégiánkat érdemes szakértőre bízni

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Nemcsak az számít, milyen információ szerepel az oldalon, hanem az is, hogyan van technikailag felépítve. A Schema.org (schema markupok) strukturált adatai segítenek egyértelművé tenni például a termék nevét, árát, márkáját vagy elérhetőségét. Ha pedig a fontos címsorok és termékinformációk csak JavaScript-renderelés után töltődnek be, miközben a kezdeti HTML szinte üres, egyes kereső- és AI-rendszerek nehezebben dolgozhatják fel az oldalt.

Ez különösen az egyetlen webshopban elérhető termékeknél lehet probléma, ahol nincs más forrás, amelyből az AI pótolhatná a hiányzó vagy nehezen értelmezhető adatokat.

A másik akadály a rossz tálalás

Egyetlen nagy, végtelennek tűnő szövegblokk, homályos alcímek és nehezen azonosítható műszaki paraméterek helyett olyan szövegstruktúra kell, amelyből a vásárló és a mesterséges intelligencia is gyorsan megtalálja a választ.

Mennyien használják már az AI-t termékek keresésére?

A McKinsey 2026 márciusában publikált, 2025 decemberében végzett európai kutatása szerint a megkérdezettek 38%-a már AI-eszközöket használ termékek és szolgáltatások kutatására vagy vásárlási döntései megalapozására.

Az AI tehát egyre több vásárlónál már a termékek összehasonlításának és kiválasztásának szakaszában is megjelenik.

Hogyan érheti el egy webáruház, hogy az AI hivatkozzon a termékeire?

A megoldás alapja az érthető termékleírásban és a logikus szerkezetben rejlik. Nézzük, mit érdemes tenni az ügy érdekében!

GEO szövegírással

A Generative Engine Optimization elvei szerint érdemes olyan termék- és kategórialeírásokat készíteni, amelyek konkrét vásárlói kérdésekre válaszolnak. Ebben segítenek a kérdés alapú címsorok – például „Milyen méretet válasszak?” vagy „Mire használható?” –, az FAQ-blokkok, valamint a rövid, egyértelmű és könnyen idézhető bekezdések. A tartalom térjen ki a használatra, méretre, teljesítményre, előnyökre, korlátokra és választási szempontokra is.