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SEO

Hiába jó a termék, ha az AI nem tud róla mit mondani

2 órája
Olvasási idő: 9 perc
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Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy webáruház lehet tele kiváló termékekkel, mégis forgalmat veszíthet, ha a termékleírásokból az AI nem tud biztos válaszokat összeállítani.
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SEOPR cikklinkAIwebáruház

A részletes, egyértelmű és könnyen feldolgozható információ ma már az AI-alapú ajánlások miatt is számít.

A BP Digital SEO-GEO szakértői szerint ezért a webshopok tartalmát a hagyományos keresés mellett az új keresési szokásokhoz is igazítani kell.

Miért nem ajánlja az AI a hiányosan bemutatott termékeket?

Az AI abból tud dolgozni, amit a weboldalon egyértelműen megtalál és értelmez. Ha hiányzik a teljesítmény, méret, kompatibilitás vagy más fontos termékadat, nehezebb pontos ajánlást készítenie.

Linképítési stratégiánkat érdemes szakértőre bízni
Fotó: 123rf.com

Nemcsak az számít, milyen információ szerepel az oldalon, hanem az is, hogyan van technikailag felépítve. A Schema.org (schema markupok) strukturált adatai segítenek egyértelművé tenni például a termék nevét, árát, márkáját vagy elérhetőségét. Ha pedig a fontos címsorok és termékinformációk csak JavaScript-renderelés után töltődnek be, miközben a kezdeti HTML szinte üres, egyes kereső- és AI-rendszerek nehezebben dolgozhatják fel az oldalt.

Ez különösen az egyetlen webshopban elérhető termékeknél lehet probléma, ahol nincs más forrás, amelyből az AI pótolhatná a hiányzó vagy nehezen értelmezhető adatokat.

A másik akadály a rossz tálalás

Egyetlen nagy, végtelennek tűnő szövegblokk, homályos alcímek és nehezen azonosítható műszaki paraméterek helyett olyan szövegstruktúra kell, amelyből a vásárló és a mesterséges intelligencia is gyorsan megtalálja a választ.

Mennyien használják már az AI-t termékek keresésére?

A McKinsey 2026 márciusában publikált, 2025 decemberében végzett európai kutatása szerint a megkérdezettek 38%-a már AI-eszközöket használ termékek és szolgáltatások kutatására vagy vásárlási döntései megalapozására.

Az AI tehát egyre több vásárlónál már a termékek összehasonlításának és kiválasztásának szakaszában is megjelenik.

Hogyan érheti el egy webáruház, hogy az AI hivatkozzon a termékeire?

A megoldás alapja az érthető termékleírásban és a logikus szerkezetben rejlik. Nézzük, mit érdemes tenni az ügy érdekében!

GEO szövegírással

A Generative Engine Optimization elvei szerint érdemes olyan termék- és kategórialeírásokat készíteni, amelyek konkrét vásárlói kérdésekre válaszolnak. Ebben segítenek a kérdés alapú címsorok – például „Milyen méretet válasszak?” vagy „Mire használható?” –, az FAQ-blokkok, valamint a rövid, egyértelmű és könnyen idézhető bekezdések. A tartalom térjen ki a használatra, méretre, teljesítményre, előnyökre, korlátokra és választási szempontokra is.

Linképítéssel

A külső hivatkozások mellett a következetes márkaemlítések is fontos szerepet játszanak az online láthatóság építésében. Az AI-alapú ajánlásoknál nem feltétlenül elég, ha egy webshop kínálja a legolcsóbb vagy műszakilag legjobb terméket: az is számít, hogy a márka mennyire jelenik meg hiteles, releváns külső forrásokban. A BP Digital által végzett prémium linképítés ezért nemcsak értékes hivatkozásokat, hanem a márka ismertségét és online jelenlétét is erősítheti.

A „márkaemlítés fontos az AI-nak” állítást szándékosan nem fogalmaznám úgy, mintha ez önmagában közvetlen rangsorolási tényező lenne. Így szakmailag védhetőbb, miközben az ügyfél üzenete megmarad.

Hogyan jut el a vásárló az AI-tól a webáruházig?

A folyamat egy kérdéssel indul, majd az AI szűkíti a lehetőségeket, végül linket kínál a megfelelő termékhez.

1. A vásárló leírja, mire van szüksége

A keresés közel sem mindig egy konkrét termékre irányul, hanem sokszor csak egy termékkategóriából indul ki. A felhasználó megadhatja a célját, a termékkel kapcsolatos elvárásait és az árkeretét is. Ezek alapján az AI már egy szűkebb termékkört tud ajánlani.

Például:

  • „Fűtésre is használható, energiatakarékos klímát keresek egy 25 m²-es szobába.”
  • „Városi kerékpárt keresek napi 10 km-re, legfeljebb 250 ezer forintig.”
  • „Könnyű elektromos fűkaszát szeretnék kisebb kert rendszeres rendben tartására.”

2. Az AI pontosít és ajánlatokat készít

Az AI visszakérdezhet, ha több adat kell a választáshoz: fontos-e a Wi-Fi a klímánál, mekkora legyen a kerékpár váza, vagy milyen sűrű növényzetet kell levágni. Ezzel szűkebb, relevánsabb termékkör állítható össze.

3. Az érdeklődő rákattint a megfelelő ajánlatra

Ha az AI talál kellően részletes és hiteles forrást, rövid leírással, termékjellemzőkkel és hivatkozással mutatja be a lehetőségeket. Innen a vásárló már közvetlenül a kiválasztott webshop termékoldalára érkezhet.

A webshopoknak már az AI válaszaiban is láthatónak kell lenniük

Az AI-alapú termékkeresés új belépési pontot jelent a vásárlási folyamatban. A részletes terméktartalom és a hiteles külső jelenlét növeli annak az esélyét, hogy egy webshop bekerüljön a releváns ajánlások közé.

A BP Digital csapata szerint az AI keresőkre optimalizált szövegírás és a prémium médiumokon való megjelenés a GEO-stratégia alapja.

 

 

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