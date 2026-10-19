Eleged van a hosszú hangüzenetekből? Ezt a WhatsApp-trükköt érdemes kipróbálni

A WhatsApp hangüzenet átírására szolgáló funkciója különösen hasznos lehet azok számára, akik nem tudják vagy nem szeretnék meghallgatni a kapott hangfelvételeket. Ilyen helyzet adódhat például buszon, vonaton vagy az irodában, ahol a hangüzenetek lejátszása zavarhatja a környezetet. Az átírás a siketek és nagyothallók számára is megkönnyítheti a kommunikációt – írja a Focus.
A funkció a beszédet automatikusan írott szöveggé alakítja, így a felhasználóknak nem szükséges végighallgatniuk a hangfelvételt. Az átalakítás közvetlenül a készüléken történik, vagyis az üzenetek feldolgozásához nincs szükség arra, hogy a hangfelvételt külső szolgáltatásnak továbbítsák.
Így kapcsolható be a WhatsApp hangüzenetek átírása iPhone-on
Az átírási funkció legalább iOS 16-os operációs rendszert futtató iPhone-okon használható, és a Siri hangasszisztens bekapcsolása is szükséges hozzá.
A funkció aktiválásához az alábbi lépéseket kell követni:
- Nyisd meg a WhatsApp alkalmazást;
- lépj a Beállítások menüpontba;
- válaszd ki a Csevegések lehetőséget;
- keresd meg a Hangüzenetek átiratai menüpontot;
- engedélyezd az átírást, majd válaszd ki a kívánt nyelvet.
A beállítások elvégzése után a beérkező hangüzenetet hosszan megnyomva megjelenik az „Átírás” lehetőség. Ennek kiválasztásával az alkalmazás szöveges formában jeleníti meg a hangfelvétel tartalmát.
A WhatsApp ugyanakkor figyelmeztet arra, hogy az átírás néhány másodpercet is igénybe vehet, és a létrehozott szöveg nem minden esetben pontos. A háttérzaj, a beszéd minősége vagy a nem megfelelő nyelvi beállítás hibákat okozhat.
Androidon egyelőre korlátozott a nyelvi támogatás
Az androidos készülékeken szintén elérhető a hangüzenetek szöveggé alakítása, azonban a támogatott nyelvek köre egyelőre szűkebb.
A Focus beszámolója szerint Androidon jelenleg az angol, a portugál, a spanyol és az orosz nyelv támogatott. További nyelvek támogatását már tesztelik, így a későbbiekben bővülhet az elérhető lehetőségek köre.
Androidon a funkció bekapcsolásához szintén a WhatsApp beállításait kell megnyitni, majd a Csevegések menüpont alatt kiválasztani a Hangüzenetek átiratai lehetőséget. Az átírás engedélyezése után a kívánt nyelvet is be kell állítani.
A funkció elérhetősége az alkalmazás verziójától, a készülék operációs rendszerétől és a választott nyelvtől is függhet.