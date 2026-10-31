Sokan rossz helyre teszik a Wi-Fi-jelerősítőt, pedig ezen múlhat az internet sebessége

A nappaliban még gyors az internet, a hálószobában már alig töltődnek be a weboldalak, a lakás másik végében pedig rendszeresen megszakad a kapcsolat. Lassú Wi-Fi keseríti meg a mindennapjainkat, már álmunkban is gyenge Wi-Fi jelet látunk mindenhol. Ismerős a helyzet? Ilyenkor sokan egy Wi-Fi jelerősítő elhelyezésében látják a megoldást, abban bízva, hogy az eszköz megszünteti a problémát. Csakhogy a jelerősítő nem csodaszer. Ha rossz helyre kerül, előfordulhat, hogy alig javít valamit a helyzeten. Pedig néha elegendő egy másik konnektort választani.
A Wi-Fi hatótáv növelése érdekében nem oda kell tenni a jelerősítőt, ahol a leggyengébb a jel
A leggyakoribb tévedés, hogy a jelerősítőt abba a szobába helyezik, ahol már alig van internet. Ez elsőre logikusnak tűnik, hiszen éppen ott szeretnénk jobb lefedettséget. A probléma azonban az, hogy a jelerősítőnek először magának is megfelelő minőségű jelet kell kapnia a routertől.
A megoldás az, hogy a jelerősítőt általában a router és a gyenge lefedettségű terület közé, nagyjából félútra érdemes helyezni az Engadget szerint. Így még megfelelő kapcsolatot tarthat fenn a routerrel, miközben a távolabbi szobákba is eljuttathatja a Wi-Fi-t.
Hová tegyem a Wi-Fi jelerősítőt?
A TP-Link útmutatója alapján kedvező körülmények között a külső antennás jelerősítőknél körülbelül 7,5–12 méter, a belső antennás modelleknél pedig nagyjából 6–10,5 méter lehet megfelelő távolság. Ezek azonban nem minden lakásban érvényes szabályok, csupán kiindulási értékek.
Egy vastag betonfal, egy födém vagy több egymást követő helyiség jelentősen csökkentheti a jel erősségét. Emiatt előfordulhat, hogy a jelerősítőt a fenti távolságoknál jóval közelebb kell helyezni a routerhez.
Nem önmagában a méterek száma számít, hanem az, hogy a készülék milyen erősségű jelet képes fogni.
Egy egyszerű módszerrel megtalálható a megfelelő hely
A legtöbb Wi-Fi-jelerősítőn található egy jelzőfény, amely megmutatja, milyen minőségű a kapcsolat a routerrel. Ezt érdemes kihasználni a megfelelő hely keresésekor.
- Először helyezzük üzembe a jelerősítőt a router közelében, majd keressünk egy konnektort nagyjából félúton a router és a problémás szoba között.
- Várjuk meg, amíg a készülék csatlakozik, és ellenőrizzük a jelzőfényt.
- Ha gyenge kapcsolatot mutat, vigyük közelebb a routerhez.
- Ha megfelelő a jel, próbáljuk ki az internetet abban a szobában, ahol korábban gondok voltak.
Érdemes több helyen is sebességtesztet végezni, mert a telefon kijelzőjén látható Wi-Fi-jelerősség önmagában nem árul el mindent a kapcsolat minőségéről.
Nemcsak a távolság számít
A jelerősítő működését a lakás berendezése is befolyásolhatja. Ahogy már írtuk is, a vastag falak, a nagy fémtárgyak és egyes elektromos készülékek ronthatják a vezeték nélküli kapcsolatot.
Különösen érdemes kerülni a mikrohullámú sütő és a nagyobb fémszekrények közvetlen környezetét.
A készüléket lehetőség szerint ne a padló közelében, bútorok mögé rejtve helyezzük el. A TP-Link ajánlása szerint a routerrel nagyjából azonos, körülbelül 1,2 méteres magasság kedvező lehet, ha a készülék kialakítása ezt lehetővé teszi. Külső antennás modelleknél a gyártó által ajánlott antennaállást is érdemes betartani.
Miért lehet lassabb az internet jelerősítővel? Mikor érdemes inkább más megoldást választani?
Van még egy fontos körülmény: a Wi-Fi-jelerősítő nem feltétlenül biztosítja ugyanazt a sebességet, mint a router. Sok hagyományos modell ugyanazon a vezeték nélküli csatornán fogadja és továbbítja az adatokat. Mivel a két feladatot felváltva végzi, csökkenhet a rendelkezésre álló adatátviteli kapacitás. Ezért előfordulhat, hogy a jelerősítővel már van internet a korábban lefedetlen szobában, de a kapcsolat lassabb, mint a router közelében. Ez nem feltétlenül meghibásodás, hanem a technológia működéséből is következhet.
Nagyobb lakásokban, többszintes családi házakban vagy vastag falakkal elválasztott helyiségekben a hagyományos Wi-Fi-jelerősítő már kevés lehet.
- Ilyenkor érdemes megfontolni egy mesh Wi-Fi-rendszert, amely több együttműködő eszközzel biztosítja a vezeték nélküli lefedettséget.
- Másik lehetőség, hogy Ethernet-kábellel kötünk össze egy megfelelő hozzáférési pontot a routerrel. Ez különösen akkor lehet előnyös, ha a falak miatt a vezeték nélküli kapcsolat nem elég stabil.
Mielőtt azonban új eszközre költenénk, érdemes néhány percet szánni a meglévő jelerősítő áthelyezésére. Könnyen lehet, hogy már egy másik konnektor kiválasztása is érezhető javulást hoz.
Az eszköz ugyanis veszi a router vezeték nélküli jelét, majd továbbítja azt a lakás távolabbi részei felé. Ha már eleve gyenge jelet kap, nem tud belőle gyors és megbízható kapcsolatot varázsolni.