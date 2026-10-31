Sokan rossz helyre teszik a Wi-Fi-jelerősítőt, pedig ezen múlhat az internet sebessége

A nappaliban még gyors az internet, a hálószobában már alig töltődnek be a weboldalak, a lakás másik végében pedig rendszeresen megszakad a kapcsolat. Lassú Wi-Fi keseríti meg a mindennapjainkat, már álmunkban is gyenge Wi-Fi jelet látunk mindenhol. Ismerős a helyzet? Ilyenkor sokan egy Wi-Fi jelerősítő elhelyezésében látják a megoldást, abban bízva, hogy az eszköz megszünteti a problémát. Csakhogy a jelerősítő nem csodaszer. Ha rossz helyre kerül, előfordulhat, hogy alig javít valamit a helyzeten. Pedig néha elegendő egy másik konnektort választani.

Segítheti a Wi-Fi router munkáját a Wi-Fi jelerősítő, de meg kell találni a megfelelő helyét a lakásban (illusztráció)

Fotó: Compare Fibre / Unsplash

A Wi-Fi hatótáv növelése érdekében nem oda kell tenni a jelerősítőt, ahol a leggyengébb a jel

A leggyakoribb tévedés, hogy a jelerősítőt abba a szobába helyezik, ahol már alig van internet. Ez elsőre logikusnak tűnik, hiszen éppen ott szeretnénk jobb lefedettséget. A probléma azonban az, hogy a jelerősítőnek először magának is megfelelő minőségű jelet kell kapnia a routertől.

A megoldás az, hogy a jelerősítőt általában a router és a gyenge lefedettségű terület közé, nagyjából félútra érdemes helyezni az Engadget szerint. Így még megfelelő kapcsolatot tarthat fenn a routerrel, miközben a távolabbi szobákba is eljuttathatja a Wi-Fi-t.

Hová tegyem a Wi-Fi jelerősítőt?

A TP-Link útmutatója alapján kedvező körülmények között a külső antennás jelerősítőknél körülbelül 7,5–12 méter, a belső antennás modelleknél pedig nagyjából 6–10,5 méter lehet megfelelő távolság. Ezek azonban nem minden lakásban érvényes szabályok, csupán kiindulási értékek.

Egy vastag betonfal, egy födém vagy több egymást követő helyiség jelentősen csökkentheti a jel erősségét. Emiatt előfordulhat, hogy a jelerősítőt a fenti távolságoknál jóval közelebb kell helyezni a routerhez.

Nem önmagában a méterek száma számít, hanem az, hogy a készülék milyen erősségű jelet képes fogni.