16 éve tátong a biztonsági rés: milliónyi Wi-Fi router lehet veszélyben, magyarokat is érinthet

Természetesnek vesszük, hogy ha erős jelszóval védjük az otthoni Wi-Fi-hálózatunkat, akkor illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Egy frissen nyilvánosságra hozott biztonsági kutatás azonban megmutatta, hogy bizonyos Wi-Fi routereknél ez önmagában nem elegendő. Quentin Kaiser biztonságkutató október 16-án, a párizsi Hexacon konferencián mutatta be a WPSplinter nevű sérülékenységet. A probléma a Broadcom egyik régi Wi-Fi-szoftverében található, amelyet számos gyártó beépített az eszközeibe. A hiba legalább 2010 óta létezik, és a kutató becslése szerint világszerte több millió routert érinthet.
Wi-Fi router: 16 éves hiba miatt milliók lehetnek veszélyben
A sérülékenység a WPS nevű funkcióhoz kapcsolódik. Ezt eredetileg azért fejlesztették ki, hogy például egy nyomtatót vagy más eszközt egyszerűbben lehessen csatlakoztatni a vezeték nélküli hálózathoz, anélkül, hogy hosszú jelszavakat kellene begépelni, írja a The Register. A Broadcom régebbi megoldása azonban hibásan kezeli az ilyen kapcsolódások során érkező bizonyos adatokat. Egy támadó speciálisan összeállított vezeték nélküli üzenetekkel megzavarhatja a router működését, és a sérülékeny készülékeken akár saját programkódot is futtathat.
A támadónak ugyanakkor a vezeték nélküli hálózat hatótávolságán belül kell lennie. Ez viszont nem feltétlenül jelent néhány métert: megfelelő eszközökkel akár az utca túloldaláról is megkísérelhető a támadás.
A kutató Belgiumban működés közben is bemutatta a módszert.
- Egy Orange Belgium által biztosított routerből sikerült kiolvasnia a Wi-Fi-jelszót, majd azzal csatlakoznia a hálózathoz.
- Egy másik, a Proximus szolgáltatónál használt készüléken pedig távolról parancsokat tudott végrehajtani.
Ez már nem egyszerűen az internetkapcsolat megzavarását jelenti: a támadó a router felett is átveheti az irányítást.
Magyarországon is lehetnek érintett routerek
A kutató által közzétett listán több, Magyarországon is ismert gyártó szerepel, köztük a TP-Link, a Huawei, a ZTE, a Netgear és a Sagemcom.
A felsorolásban a Sagemcom F@ST 5655 V2 is megtalálható, amelyet a kutató kifejezetten a Magyar Telekomhoz kapcsol. Ennél a készüléknél a besorolás „valószínűleg sérülékeny”, vagyis nem tekinthető minden szoftverváltozatot érintő, bizonyított hibának. A Magyar Telekom hivatalos támogatási oldalán jelenleg is megtalálható a készülék dokumentációja. Ez azonban önmagában nem bizonyítja, hogy a szolgáltató ma is új előfizetőknek adja, illetve hogy a magyar hálózatban használt példányok valóban támadhatók.
A magyar érintettségnek ezzel nincs vége: a One Magyarország honlapján elérhető dokumentáció alapján ezt a típust a Vodafone Magyarország is használta. A kutató listáján szerepel még például a Huawei B310, B315 és B593, valamint több TP-Link Archer és ZTE modell is. Ezeknél is a pontos típus és a telepített szoftververzió határozza meg az érintettséget.
A magyar felhasználók számára ezért különösen fontos lenne, hogy a szolgáltatók tisztázzák, mely készülékeikben található meg a hibás szoftver, és szükséges-e bármilyen beavatkozás.
Megkerestem a Magyar Telekom, a One Magyarország és - bár náluk érintettséget nem találtam, de az ügy súlya miatt fontos lehet az álláspontjuk - a Yettel Magyarország sajtóosztályát is az üggyel kapcsolatban, a válaszokkal frissítem majd a cikket.
Kaiser október 20-i tájékoztatása szerint a belga Proximus már kikapcsolta a WPS-t az érintett eszközparkban, és a következő hetekben teljes javítást tervez. Ez azért lényeges, mert a szolgáltatói beavatkozás valóban képes csökkenteni a kockázatot, amelyről a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet is beszámolt.
Miért nem javították ki 16 év alatt?
A történet egyik legmeglepőbb része, hogy a Broadcom már 2018-ban tudott a problémáról, és egy javítási kísérlet is történt. Ez azonban nem szüntette meg teljesen a sérülékenységet, jelenti a PCWorld. A vállalat később egy másik, biztonságosabb szoftver használatát javasolta. Csakhogy a routereknél nem elegendő, ha a chipgyártó megoldja a problémát: a készülék gyártójának vagy az internetszolgáltatónak is el kell juttatnia a megfelelő frissítést a felhasználókhoz. Egyes régebbi eszközöknél ez már nem feltétlenül lehetséges.
A kutató ezért olyan sérülékenységről beszél, amely bizonyos készülékekben akár végleg megmaradhat. A Broadcom ráadásul nem kért hivatalos CVE-azonosítót a hibához, arra hivatkozva, hogy az érintett szoftver már nem támogatott.
Mit tehetünk, ha ilyen routerünk van?
Elsőként érdemes ellenőrizni a router pontos típusát, amely rendszerint a készülék alján található címkén olvasható. Ezt össze lehet vetni a kutató nyilvános, folyamatosan bővülő eszközlistájával. Ha a készülék szerepel a felsorolásban, célszerű ellenőrizni, hogy elérhető-e hozzá új firmware, vagyis a router működését vezérlő szoftver frissítése. Szolgáltatói eszköznél a legjobb közvetlenül az internetszolgáltatótól érdeklődni. A WPS kikapcsolása általánosságban jó biztonsági óvintézkedés, de - a belga Proximus intézkedése ellenére - nem teljesen bizonyított, hogy önmagában megakadályozza ezt a konkrét támadást.
Fontos az is, hogy az erősebb Wi-Fi-jelszó vagy annak megváltoztatása önmagában nem szünteti meg ezt a hibát. Ha egy régi routerhez már nem érkeznek biztonsági frissítések, érdemes a cseréjét megfontolni. A kutató egyelőre nem számolt be arról, hogy a sérülékenységet bűnözők már tényleges támadásokra használták volna. A veszély ugyanakkor valós: a módszer működését több eszközön is sikerült bizonyítani.
Ehhez nem kell tudnia a Wi-Fi jelszavát, és a router beállításaihoz sem szükséges előzetesen hozzáférnie.