16 éve tátong a biztonsági rés: milliónyi Wi-Fi router lehet veszélyben, magyarokat is érinthet

Természetesnek vesszük, hogy ha erős jelszóval védjük az otthoni Wi-Fi-hálózatunkat, akkor illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Egy frissen nyilvánosságra hozott biztonsági kutatás azonban megmutatta, hogy bizonyos Wi-Fi routereknél ez önmagában nem elegendő. Quentin Kaiser biztonságkutató október 16-án, a párizsi Hexacon konferencián mutatta be a WPSplinter nevű sérülékenységet. A probléma a Broadcom egyik régi Wi-Fi-szoftverében található, amelyet számos gyártó beépített az eszközeibe. A hiba legalább 2010 óta létezik, és a kutató becslése szerint világszerte több millió routert érinthet.

Wi-Fi routereket támadhatnak, A hackereknek még a jelszót sem kell ismerniük ahhoz, hogy átvegyék az irányítást eszközök felett (illusztráció)

Fotó: Polina Zimmerman / Pexels

Wi-Fi router: 16 éves hiba miatt milliók lehetnek veszélyben

A sérülékenység a WPS nevű funkcióhoz kapcsolódik. Ezt eredetileg azért fejlesztették ki, hogy például egy nyomtatót vagy más eszközt egyszerűbben lehessen csatlakoztatni a vezeték nélküli hálózathoz, anélkül, hogy hosszú jelszavakat kellene begépelni, írja a The Register. A Broadcom régebbi megoldása azonban hibásan kezeli az ilyen kapcsolódások során érkező bizonyos adatokat. Egy támadó speciálisan összeállított vezeték nélküli üzenetekkel megzavarhatja a router működését, és a sérülékeny készülékeken akár saját programkódot is futtathat.

A támadónak ugyanakkor a vezeték nélküli hálózat hatótávolságán belül kell lennie. Ez viszont nem feltétlenül jelent néhány métert: megfelelő eszközökkel akár az utca túloldaláról is megkísérelhető a támadás.

A kutató Belgiumban működés közben is bemutatta a módszert.

Egy Orange Belgium által biztosított routerből sikerült kiolvasnia a Wi-Fi-jelszót, majd azzal csatlakoznia a hálózathoz.

Egy másik, a Proximus szolgáltatónál használt készüléken pedig távolról parancsokat tudott végrehajtani.

Ez már nem egyszerűen az internetkapcsolat megzavarását jelenti: a támadó a router felett is átveheti az irányítást.

Egy támadó speciálisan összeállított vezeték nélküli üzenetekkel megzavarhatja a router működését (illusztráció)

Fotó: Sora Shimazaki / Pexels

Magyarországon is lehetnek érintett routerek

A kutató által közzétett listán több, Magyarországon is ismert gyártó szerepel, köztük a TP-Link, a Huawei, a ZTE, a Netgear és a Sagemcom.