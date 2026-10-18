Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Windows

Lefagyott vagy elsötétült a számítógép képernyője? Ezt a négy billentyűt nyomd meg!

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Sokan azonnal újraindítják a számítógépüket, ha lefagy vagy elsötétül a képernyő, pedig erre nem mindig van szükség. A Windows egyik kevéssé ismert billentyűkombinációja néhány másodperc alatt helyrehozhatja a hibát, ráadásul a megnyitott programokat sem kell bezárni a Windows 11 fekete képernyője miatt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
WindowsbillentyűkombinációWindows 11Windows 10

Alighanem minden számítógép-használó találkozott már azzal a bosszantó helyzettel, amikor munka vagy játék közben hirtelen elsötétül a monitor, megmerevedik a kép, esetleg furcsa grafikai hibák jelennek meg. A Windows 11 fekete képernyője hirtelen tud nagy pánikor okozni, ilyenkor sokan a számítógép újraindításához folyamodnak, pedig ezzel akár az el nem mentett munkájukat is elveszíthetik. Létezik azonban egy egyszerű Windows-trükk, amely bizonyos esetekben újraindítás nélkül is megoldhatja a problémát.

Ekkora az öröm, ha a megfelelő kombinációval eltűnik a Windows 11 fekete képernyője
Ekkora az öröm, ha a megfelelő kombinációval eltűnik a Windows 11 fekete képernyője (illusztráció) - Fotó: Shutterstock

Windows 11 fekete képernyő: négy billentyű, ami segíthet

A megoldás mindössze annyi, emlékeztet a PCWorld, hogy egyszerre lenyomjuk a következő négy billentyűt:

Windows + Ctrl + Shift + B

A Windows billentyűt a legtöbb billentyűzeten az Alt mellett találjuk, rajta a Microsoft jellegzetes ablakos emblémájával. A billentyűkombináció hatására a Windows megpróbálja helyreállítani a grafikus rendszer működését. A képernyő egy pillanatra elsötétülhet vagy felvillanhat, és rövid hangjelzést is hallhatunk. Ha szerencsénk van, ezután ismét normálisan jelenik meg minden. A módszer nagy előnye, hogy nem kell újraindítani az egész számítógépet. A megnyitott programok és dokumentumok rendszerint a helyükön maradnak, így akár az el nem mentett munkánkat is megóvhatjuk. Ha a Windows 11 lefagyott és/vagy elsötétült a monitor, panik helyett érdemes először ezzel próbálkozni. Pánikba esni persze máskor sem érdemes, de tudom, hogy ezt mondani könyebbb...

Miért működik ez a trükk?

A képernyőn megjelenő kép előállításáért nemcsak a monitor, hanem a számítógép grafikus rendszere és annak illesztőprogramja is felelős. Utóbbit gyakran videokártya-driverként emlegetik. Ha ennek működésében átmeneti zavar támad, előfordulhat, hogy a Windows tovább fut, de a képernyőn már nem jelenik meg megfelelően a kép. A négybillentyűs parancs ilyenkor a grafikus rendszer helyreállítását kezdeményezi. Ezért fordulhat elő, hogy a látszólag lefagyott számítógép néhány másodperc múlva ismét használhatóvá válik. A trükk Windows 10 és Windows 11 alatt is használható, és a Microsoft hivatalos hibaelhárítási útmutatója is ajánlja fekete vagy üres képernyő esetén.

Finger pressing Windows 10 key on black laptop keyboard, closeup of Microsoft logo shortcut button, operating system end of support EOL updates security patches concept, work from home IT maintenance
A Windows billentyű - Fotó: Shutterstock

Mi történik, ha nem segít?

Fontos tudni, hogy ez nem minden számítógépes lefagyás ellenszere. Elsősorban akkor lehet hasznos, ha a hiba a grafikus megjelenítéssel kapcsolatos. Ha például a monitor meghibásodott, a videokártya hardveres problémával küzd, vagy az egész operációs rendszer működésképtelenné vált, a billentyűkombináció önmagában nem fog segíteni.

Ha nem történik semmi, 

  • érdemes ellenőrizni a monitor csatlakozását, 
  • illetve megpróbálni a Ctrl + Alt + Del billentyűkombinációt - ha erre megjelenik a Windows biztonsági képernyője, a számítógép legalább részben még reagál.
  • Több monitor használatakor a Windows + P billentyűkombináció is segíthet, ha a Windows véletlenül másik kijelzőre küldi a képet.

A négybillentyűs trükköt mindenesetre érdemes megjegyezni, sokszor többet érnek a hasznos Windows billentyűkombinációk, mint egy újraindítás. Legközelebb, amikor váratlanul elsötétül a képernyő, néhány másodperc alatt kiderülhet, hogy valóban szükség van-e a az utóbbira. Persze mindentől függetlenül érdemes mindig követni az első számú szabályt, és gondoskodni a munkánk folyamatos mentéséről.

Új Android-vírus támadja a bankszámlákat: még a valódi banki alkalmazást is lecserélheti
Huawei Watch D3: Vérnyomást mér, EKG-t készít, és még alvás közben is figyel
Végre magyarul is tudnak majd a Samsung telefonok legizgalmasabb AI-funkciói
Komoly veszélyt hárít el az új Windows-frissítés, nem érdemes halogatni
Gyerekek halálával is összefüggésbe hozták, most csődbe ment az AI-cég
Saját márkás kiegészítőket dobott piacra a Yettel, az Origónak elárulták, ki gyártja őket
Ingyenes játékok a PlayStation Pluson: november 2-ig még beszerezheted őket
Új trükkel támadnak a csalók: már a telefonod naptárában is megjelenhetnek
Fontos határidő jár le holnap: a Microsoft Office és a Windows egyes változatai érintettek
Kiszivárogtathatják a teljes GTA 6-ot: különös ultimátumot kapott a játék kiadója

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!