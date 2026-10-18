Lefagyott vagy elsötétült a számítógép képernyője? Ezt a négy billentyűt nyomd meg!

Alighanem minden számítógép-használó találkozott már azzal a bosszantó helyzettel, amikor munka vagy játék közben hirtelen elsötétül a monitor, megmerevedik a kép, esetleg furcsa grafikai hibák jelennek meg. A Windows 11 fekete képernyője hirtelen tud nagy pánikor okozni, ilyenkor sokan a számítógép újraindításához folyamodnak, pedig ezzel akár az el nem mentett munkájukat is elveszíthetik. Létezik azonban egy egyszerű Windows-trükk, amely bizonyos esetekben újraindítás nélkül is megoldhatja a problémát.

Ekkora az öröm, ha a megfelelő kombinációval eltűnik a Windows 11 fekete képernyője (illusztráció) - Fotó: Shutterstock

Windows 11 fekete képernyő: négy billentyű, ami segíthet

A megoldás mindössze annyi, emlékeztet a PCWorld, hogy egyszerre lenyomjuk a következő négy billentyűt:

Windows + Ctrl + Shift + B

A Windows billentyűt a legtöbb billentyűzeten az Alt mellett találjuk, rajta a Microsoft jellegzetes ablakos emblémájával. A billentyűkombináció hatására a Windows megpróbálja helyreállítani a grafikus rendszer működését. A képernyő egy pillanatra elsötétülhet vagy felvillanhat, és rövid hangjelzést is hallhatunk. Ha szerencsénk van, ezután ismét normálisan jelenik meg minden. A módszer nagy előnye, hogy nem kell újraindítani az egész számítógépet. A megnyitott programok és dokumentumok rendszerint a helyükön maradnak, így akár az el nem mentett munkánkat is megóvhatjuk. Ha a Windows 11 lefagyott és/vagy elsötétült a monitor, panik helyett érdemes először ezzel próbálkozni. Pánikba esni persze máskor sem érdemes, de tudom, hogy ezt mondani könyebbb...

Miért működik ez a trükk?

A képernyőn megjelenő kép előállításáért nemcsak a monitor, hanem a számítógép grafikus rendszere és annak illesztőprogramja is felelős. Utóbbit gyakran videokártya-driverként emlegetik. Ha ennek működésében átmeneti zavar támad, előfordulhat, hogy a Windows tovább fut, de a képernyőn már nem jelenik meg megfelelően a kép. A négybillentyűs parancs ilyenkor a grafikus rendszer helyreállítását kezdeményezi. Ezért fordulhat elő, hogy a látszólag lefagyott számítógép néhány másodperc múlva ismét használhatóvá válik. A trükk Windows 10 és Windows 11 alatt is használható, és a Microsoft hivatalos hibaelhárítási útmutatója is ajánlja fekete vagy üres képernyő esetén.