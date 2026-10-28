Megérkezett az új Windows 11, de van valami, amit telepítés előtt érdemes tudni

Újabb fontos állomáshoz érkezett a Windows 11 26H2 frissítés. A Microsoft által szeptember végén kiadott verzió mostanra általánosan elérhetővé vált, így a megfelelő számítógépek tulajdonosai már maguk is kezdeményezhetik a telepítést. A frissítést korábban fokozatosan tették hozzáférhetővé, vagyis nem minden felhasználó találkozhatott vele egyszerre. A PCWorld beszámolója szerint azonban ezúttal nem érdemes hatalmas változásokra számítani. A Microsoft inkább a meglévő rendszer továbbfejlesztésére helyezte a hangsúlyt a legújabb Windows 11 frissítésben.
Mi változik az új Windows 11-ben?
A 26H2-es verzió nem forgatja fel a Windows 11 működését. A fejlesztések elsősorban a biztonságot, a rendszer használhatóságát és a megbízhatóságot érintik. A változások között a Start menüvel kapcsolatos finomítások, a Fájlkezelő használatát megkönnyítő fejlesztések és különböző biztonsági újdonságok is szerepelnek. Fontos azonban, hogy ezek közül több már a korábbi havi frissítésekkel megérkezhetett a számítógépekre. Ezért aki rendszeresen frissítette a Windows 11-et, nem feltétlenül vesz majd észre látványos különbséget.
A 26H2 sokkal inkább a korábban bevezetett fejlesztések egységesítéséről és aktiválásáról szól, mint egy teljesen új Windows-élményről.
Miért települhet ilyen gyorsan a mostani Windows 11 frissítés?
Az új frissítés egyik legérdekesebb tulajdonsága, hogy sok számítógépen néhány perc alatt telepíthető.
Ennek oka az úgynevezett engedélyezési csomag, angolul enablement package.
A Windows 11 korábbi, 24H2-es és 25H2-es változatai már tartalmazzák az új verzióhoz szükséges rendszerfájlok jelentős részét, amennyiben megkapták a megfelelő frissítéseket. Ezek egy része eddig inaktív volt.
A Microsoft szerint a megfelelően frissített számítógépeken egyetlen újraindítás is elegendő lehet a folyamat befejezéséhez.
Windows 11 frissítés telepítése: így ellenőrizhetjük, megérkezett-e a frissítés
A Windows 11 26H2-es frissítése Magyarországon is elérhető. A Microsoft október 21-re lezárta a fokozatos bevezetést, így a megfelelő számítógépeken már a Windows Update felületén is kezdeményezhető a telepítés. Nincs szükség külön program letöltésére vagy bonyolult műveletekre.
- Nyissuk meg a Gépházat.
- Válasszuk a Windows Update menüpontot.
- Kattintsunk a Frissítések keresése gombra.
- Ha megjelenik a Windows 11 26H2-es verziója, válasszuk a letöltés és telepítés lehetőségét.
Aki szeretné a lehető leghamarabb megkapni az új frissítéseket, bekapcsolhatja „A legújabb frissítések beszerzése, amint elérhetővé válnak” beállítást is.
A 26H2-es verzióra történő gyors átállás a megfelelően frissített Windows 11 24H2 és 25H2 rendszereken támogatott. Ha a frissítés mégsem jelenik meg, annak oka hiányzó előfeltétel vagy ismert kompatibilitási probléma is lehet.
Érdemes azonnal telepíteni?
Bár a frissítés már széles körben elérhető, ez nem jelenti azt, hogy minden számítógépen teljesen problémamentes lesz. A PCWorld kisebb, egyes hangtechnikai eszközöket és virtuális asztali környezeteket érintő problémákról is beszámolt. A Microsoft külön nyilvántartja az ismert hibákat, és bizonyos készülékeken kompatibilitási okból átmenetileg vissza is tarthatja a frissítést. Aki a számítógépét mindennapi munkára használja, annak ezért érdemes a telepítés előtt mentést készítenie a fontos fájljairól. Ha a Windows Update még nem ajánlja fel az új verziót, nem feltétlenül célszerű erőltetni a frissítést.
Meddig kap támogatást az új Windows?
A Windows 11 26H2 egyik fontos előnye, hogy új támogatási időszakot indít.
A Microsoft hivatalos tájékoztatása szerint a Home és Pro kiadások 2028. október 10-ig kapnak frissítéseket, míg az Enterprise és Education változatok támogatása 2029. október 9-ig tart.
A 26H2 tehát akkor is fontos frissítés, ha első pillantásra nem hoz látványos változásokat. A legtöbb otthoni felhasználó számára a legnagyobb előnyt a hosszabb támogatás, a biztonsági fejlesztések és az egyszerű telepítés jelentheti.
Az új csomag lényegében egy kapcsolóként működik: aktiválja a már jelen lévő fejlesztéseket, így nincs szükség a teljes operációs rendszer újbóli telepítésére.