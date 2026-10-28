ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Windows 11

Megérkezett az új Windows 11, de van valami, amit telepítés előtt érdemes tudni

9 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Már minden megfelelő számítógépre elérhető a Windows 11 legújabb, 26H2 jelzésű frissítése. A Microsoft ezúttal nem látványos újdonságokkal készült, a telepítés azonban a korábbiaknál jóval egyszerűbb lehet. Mutatjuk, mit kapunk, és hogyan tölthetjük le a Windows 11 frissítést.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Windows 11szoftverfrissítésWindowsMicrosoft

Újabb fontos állomáshoz érkezett a Windows 11 26H2 frissítés. A Microsoft által szeptember végén kiadott verzió mostanra általánosan elérhetővé vált, így a megfelelő számítógépek tulajdonosai már maguk is kezdeményezhetik a telepítést. A frissítést korábban fokozatosan tették hozzáférhetővé, vagyis nem minden felhasználó találkozhatott vele egyszerre. A PCWorld beszámolója szerint azonban ezúttal nem érdemes hatalmas változásokra számítani. A Microsoft inkább a meglévő rendszer továbbfejlesztésére helyezte a hangsúlyt a legújabb Windows 11 frissítésben.

Megérkezett a legújabb Windows 11 frissítés, amely már minden kompatibilis számítógépre elérhető.
Megérkezett a legújabb Windows 11 frissítés, amely már minden kompatibilis számítógépre elérhető.
Fotó: Georgiy Lyamin / Unsplash

Mi változik az új Windows 11-ben?

A 26H2-es verzió nem forgatja fel a Windows 11 működését. A fejlesztések elsősorban a biztonságot, a rendszer használhatóságát és a megbízhatóságot érintik. A változások között a Start menüvel kapcsolatos finomítások, a Fájlkezelő használatát megkönnyítő fejlesztések és különböző biztonsági újdonságok is szerepelnek. Fontos azonban, hogy ezek közül több már a korábbi havi frissítésekkel megérkezhetett a számítógépekre. Ezért aki rendszeresen frissítette a Windows 11-et, nem feltétlenül vesz majd észre látványos különbséget.

A 26H2 sokkal inkább a korábban bevezetett fejlesztések egységesítéséről és aktiválásáról szól, mint egy teljesen új Windows-élményről.

Miért települhet ilyen gyorsan a mostani Windows 11 frissítés?

Az új frissítés egyik legérdekesebb tulajdonsága, hogy sok számítógépen néhány perc alatt telepíthető.

Ennek oka az úgynevezett engedélyezési csomag, angolul enablement package.

A Windows 11 korábbi, 24H2-es és 25H2-es változatai már tartalmazzák az új verzióhoz szükséges rendszerfájlok jelentős részét, amennyiben megkapták a megfelelő frissítéseket. Ezek egy része eddig inaktív volt.

Az új csomag lényegében egy kapcsolóként működik: aktiválja a már jelen lévő fejlesztéseket, így nincs szükség a teljes operációs rendszer újbóli telepítésére.

A Microsoft szerint a megfelelően frissített számítógépeken egyetlen újraindítás is elegendő lehet a folyamat befejezéséhez.

Windows 11 frissítés telepítése: így ellenőrizhetjük, megérkezett-e a frissítés

A Windows 11 26H2-es frissítése Magyarországon is elérhető. A Microsoft október 21-re lezárta a fokozatos bevezetést, így a megfelelő számítógépeken már a Windows Update felületén is kezdeményezhető a telepítés. Nincs szükség külön program letöltésére vagy bonyolult műveletekre.

  1. Nyissuk meg a Gépházat.
  2. Válasszuk a Windows Update menüpontot.
  3. Kattintsunk a Frissítések keresése gombra.
  4. Ha megjelenik a Windows 11 26H2-es verziója, válasszuk a letöltés és telepítés lehetőségét.

Aki szeretné a lehető leghamarabb megkapni az új frissítéseket, bekapcsolhatja „A legújabb frissítések beszerzése, amint elérhetővé válnak” beállítást is.

A 26H2-es verzióra történő gyors átállás a megfelelően frissített Windows 11 24H2 és 25H2 rendszereken támogatott. Ha a frissítés mégsem jelenik meg, annak oka hiányzó előfeltétel vagy ismert kompatibilitási probléma is lehet.

Érdemes azonnal telepíteni?

Bár a frissítés már széles körben elérhető, ez nem jelenti azt, hogy minden számítógépen teljesen problémamentes lesz. A PCWorld kisebb, egyes hangtechnikai eszközöket és virtuális asztali környezeteket érintő problémákról is beszámolt. A Microsoft külön nyilvántartja az ismert hibákat, és bizonyos készülékeken kompatibilitási okból átmenetileg vissza is tarthatja a frissítést. Aki a számítógépét mindennapi munkára használja, annak ezért érdemes a telepítés előtt mentést készítenie a fontos fájljairól. Ha a Windows Update még nem ajánlja fel az új verziót, nem feltétlenül célszerű erőltetni a frissítést.

Meddig kap támogatást az új Windows?

A Windows 11 26H2 egyik fontos előnye, hogy új támogatási időszakot indít.

A Microsoft hivatalos tájékoztatása szerint a Home és Pro kiadások 2028. október 10-ig kapnak frissítéseket, míg az Enterprise és Education változatok támogatása 2029. október 9-ig tart.

A 26H2 tehát akkor is fontos frissítés, ha első pillantásra nem hoz látványos változásokat. A legtöbb otthoni felhasználó számára a legnagyobb előnyt a hosszabb támogatás, a biztonsági fejlesztések és az egyszerű telepítés jelentheti.

Olyasmit is figyelhetnek a Samsung okostévék, amire a tulajdonosok nem is gondolnának
Milliónyi weboldalt érinthet a veszély: a hackerek már megtalálták a bejutás módját
Eleged van a Google AI-válaszaiból? Egy egyszerű trükkel visszakaphatod a régi keresőt
Olyat csinált az Apple, amit ritkán szokott: elismerte, hogy törik az iPhone Duo
Gyorsan lemerül a Samsung-telefonod? A legújabb frissítés állhat a háttérben
25 éves lett a Windows XP és a legendás háttérkép - így néz ki manapság a világ leghíresebb zöld dombja
Eltűnt egy fontos értesítés a telefonodról? Így szerezheted vissza
Több millió számítógépen maradhatott egy veszélyes program, sokan már azt is elfelejtették, hogy telepítették
Kiderülhetett, mi okozza, hogy alig jelent meg az új hajítható iPhone, máris repednek a kijelzők
Akár 4 GB tárhelyet is visszakaphatsz ezzel a Chrome-trükkel

 

Szóljon hozzá!