Megérkezett az új Windows 11, de van valami, amit telepítés előtt érdemes tudni

Újabb fontos állomáshoz érkezett a Windows 11 26H2 frissítés. A Microsoft által szeptember végén kiadott verzió mostanra általánosan elérhetővé vált, így a megfelelő számítógépek tulajdonosai már maguk is kezdeményezhetik a telepítést. A frissítést korábban fokozatosan tették hozzáférhetővé, vagyis nem minden felhasználó találkozhatott vele egyszerre. A PCWorld beszámolója szerint azonban ezúttal nem érdemes hatalmas változásokra számítani. A Microsoft inkább a meglévő rendszer továbbfejlesztésére helyezte a hangsúlyt a legújabb Windows 11 frissítésben.

Megérkezett a legújabb Windows 11 frissítés, amely már minden kompatibilis számítógépre elérhető.

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Mi változik az új Windows 11-ben?

A 26H2-es verzió nem forgatja fel a Windows 11 működését. A fejlesztések elsősorban a biztonságot, a rendszer használhatóságát és a megbízhatóságot érintik. A változások között a Start menüvel kapcsolatos finomítások, a Fájlkezelő használatát megkönnyítő fejlesztések és különböző biztonsági újdonságok is szerepelnek. Fontos azonban, hogy ezek közül több már a korábbi havi frissítésekkel megérkezhetett a számítógépekre. Ezért aki rendszeresen frissítette a Windows 11-et, nem feltétlenül vesz majd észre látványos különbséget.

A 26H2 sokkal inkább a korábban bevezetett fejlesztések egységesítéséről és aktiválásáról szól, mint egy teljesen új Windows-élményről.

Miért települhet ilyen gyorsan a mostani Windows 11 frissítés?

Az új frissítés egyik legérdekesebb tulajdonsága, hogy sok számítógépen néhány perc alatt telepíthető.

Ennek oka az úgynevezett engedélyezési csomag, angolul enablement package.

A Windows 11 korábbi, 24H2-es és 25H2-es változatai már tartalmazzák az új verzióhoz szükséges rendszerfájlok jelentős részét, amennyiben megkapták a megfelelő frissítéseket. Ezek egy része eddig inaktív volt.

A Microsoft szerint a megfelelően frissített számítógépeken egyetlen újraindítás is elegendő lehet a folyamat befejezéséhez.

Windows 11 frissítés telepítése: így ellenőrizhetjük, megérkezett-e a frissítés

A Windows 11 26H2-es frissítése Magyarországon is elérhető. A Microsoft október 21-re lezárta a fokozatos bevezetést, így a megfelelő számítógépeken már a Windows Update felületén is kezdeményezhető a telepítés. Nincs szükség külön program letöltésére vagy bonyolult műveletekre.

Nyissuk meg a Gépházat. Válasszuk a Windows Update menüpontot. Kattintsunk a Frissítések keresése gombra. Ha megjelenik a Windows 11 26H2-es verziója, válasszuk a letöltés és telepítés lehetőségét.

Aki szeretné a lehető leghamarabb megkapni az új frissítéseket, bekapcsolhatja „A legújabb frissítések beszerzése, amint elérhetővé válnak” beállítást is.