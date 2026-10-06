Frissítetted a Windows 11-et? Egy súlyos hiba miatt váratlanul leállhatnak a programok

Súlyos hibára derült fény az egyik szeptemberi Windows 11 frissítésben. A Microsoft hivatalosan is megerősítette, hogy a szeptember 22-én kiadott KB5124010 frissítés telepítése után egyes játékok és más alkalmazások váratlanul leállhatnak, írja a Bleeping Computer. A probléma különlegessége, hogy az összeomlást akár a hang lejátszása is kiválthatja.

Egy Windows 11 frissítés miatt játékok és programok omolhatnak össze. A Microsoft megerősítette a hibát, amely a hang lejátszásakor is jelentkezhet. (illusztráció) Fotó: Shutterstock

Windows 11 frissítési hiba: a Dolby Digital körül van a probléma

A hiba azokat az alkalmazásokat érinti, amelyek az AC-3, ismertebb nevén Dolby Digital hang dekódolásához a Windows saját megoldását használják. A Microsoft szerint a jelenség programonként eltérő lehet. Előfordulhat, hogy az érintett alkalmazás egyáltalán nem indul el, más esetben látszólag tökéletesen működik, majd váratlanul bezáródik. Olyan eset is lehet, amikor csak egy bizonyos funkció – például zene vagy más hang lejátszása – aktiválásakor történik meg az összeomlás.

A jó hír, hogy a Microsoft szerint a legtöbb modern programot várhatóan nem érinti a probléma. Sok újabb alkalmazás ugyanis nem a Windows beépített megoldására támaszkodik az AC-3 hang dekódolásakor, hanem saját dekódert használ. A hiba ezért elsősorban régebbi játékoknál és programoknál jelentkezhet. A Microsoft egyelőre nem tett közzé listát arról, pontosan mely játékok és alkalmazások érintettek, így ha egy korábban megfelelően működő program a Windows frissítése után kezdett megmagyarázhatatlanul összeomlani, érdemes erre a hibára is gyanakodni.

Három Windows 11-verzió is érintett

A probléma nem egyetlen rendszerverzióra korlátozódik, írja a PC World. A jelenlegi információk szerint érintett:

Windows 11 24H2

Windows 11 25H2

Windows 11 26H2

A mostani Windows 11 hibát előidéző update alapvetően opcionális előzetes frissítésként jelent meg, így nem feltétlenül került fel minden számítógépre.

A Microsoft már dolgozik a javításon, de egyelőre nem közölték, hogy pontosan mikor lesz letölthető, ahogy alternatív megoldást sem javasoltak.

Aki tehát a KB5124010 telepítése után azt tapasztalja, hogy egy korábban problémamentesen működő régebbi játék, médialejátszó vagy más alkalmazás indokolatlanul bezáródik, különösen akkor, amikor megszólalna a hang, az egyfelől megkönnyebbülhet, mivel valószínűleg nem magával a programmal van a baj, másrészt bosszankodhat is egyben, hiszen jó eséllyel a Windows frissítése okozta a bajt.