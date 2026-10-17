Gyorsabbá válhatnak a régebbi számítógépek, akár 20 százalékkal fürgébb lehet a Windows 11

Sokaknak ismerős lehet a helyzet: a néhány éve vásárolt laptop egyre lassabban reagál, a böngészőben megnyitott sokadik lapnál már akadozik, a programok közötti váltás pedig hosszú másodpercekig tart. A megoldás azonban nem feltétlenül egy új számítógép vásárlása. A Microsoft ugyanis jelentős változtatásokat hajtott végre a Windows 11 működésében, amelyek a gyengébb gépeken is érezhető javulást hozhatnak. A vállalat szerint az operációs rendszer bizonyos műveleteknél már akár 20 százalékkal gyorsabban reagál, mint korábban. A fejlesztések nemcsak a legújabb, drága számítógépeket érintik: külön figyelmet kaptak a szerényebb teljesítményű, 8 GB memóriával rendelkező készülékek is.
Kevesebb memória kell a Windows 11 normális működéséhez
A gyorsulás egyik legfontosabb oka, hogy a Windows 11 hatékonyabban gazdálkodik a számítógép memóriájával, vagyis a RAM-mal, írja a TechRadar. Ez az a memória, amelyben a gép az éppen használt programok és adatok egy részét tárolja. Ha elfogy a rendelkezésre álló hely, a Windows kénytelen bizonyos adatokat a jóval lassabb háttértárra áthelyezni. Ez különösen akkor okozhat akadozást, amikor egyszerre több alkalmazás vagy sok böngészőlap van megnyitva.
A Microsoft szerint az új fejlesztéseknek köszönhetően a Windows 11 akár 2 GB-tal több aktívan használt adatot képes a gyors memóriában tartani ahelyett, hogy azokat a háttértárra helyezné át.
Ez különösen a 8 GB RAM-mal rendelkező laptopok esetében jelenthet előrelépést, hívja fel rá a figyelmet a The Verge. Fontos azonban, hogy nem kapunk ténylegesen 2 GB új memóriát: a Windows egyszerűen hatékonyabban használja a meglévő kapacitást. vagyis ennyivel jobb lett a Windows 11 memóriahasználata.
A háttérben futó funkciókon is spórol a Microsoft: a fejlesztők a Windows olyan szolgáltatásait is átalakították, amelyek korábban akkor is memóriát foglalhattak, amikor a felhasználó éppen nem használta őket. Jó példa erre a Windows 11 Widgetek nevű funkciója, amely többek között időjárási információkat és híreket jeleníthet meg. A legfeljebb 8 GB memóriával rendelkező számítógépeken a Widgetek mostantól csak akkor töltődnek be, amikor a felhasználó ténylegesen megnyitja őket. Ezzel a Microsoft szerint több mint 200 MB memória szabadulhat fel. Ez önmagában nem tűnik soknak, de egy kevés memóriával rendelkező laptopon már ennyi megtakarítás is számíthat, különösen több program egyidejű használatakor.
Nemcsak gyorsabb, kényelmesebb is lehet a Windows 11 frissítés után
A Microsoft nem kizárólag a memóriahasználaton változtatott. Több olyan funkció is gyorsabbá vált, amelyet a felhasználók naponta többször elővesznek.
Javítottak többek között
- a Start menü,
- a Fájlkezelő,
- a Windows keresője,
- a Képmetsző
- és a Microsoft Edge böngésző működésén.
Ezeknél a fejlesztéseknél mérte a vállalat az akár 20 százalékos reakcióidő-javulást, itt érzékelhető igazán a Windows 11 gyorsítása.
A Windows Update működését is átalakították, hogy a frissítések kevésbé zavarják meg a munkát, és csökkenjen a szükséges újraindítások okozta kellemetlenség. Emellett ismét nagyobb szabadságot kaphatnak a felhasználók a tálca elhelyezésében: a Microsoft lehetővé teszi, hogy azt ne csak a képernyő alján, hanem felül vagy oldalt is használhassák. A Windows Hello arcfelismeréses és ujjlenyomatos bejelentkezése gyorsabbá és megbízhatóbbá vált, a Bluetooth-eszközök csatlakoztatását pedig szintén javították.
A Microsoft által említett 20 százalékos javulás persze nem azt jelenti, hogy minden program vagy játék ennyivel gyorsabban fut majd. Egy elavult processzort vagy nagyon lassú háttértárat a szoftveres optimalizálás sem tud teljesen ellensúlyozni. Ráadásul a fejlesztések fokozatosan jutnak el a felhasználókhoz, így nem minden számítógépen lesznek egyszerre elérhetők. Ettől függetlenül jó hír, hogy Microsoft ezúttal nem újabb hardverkövetelményekkel, hanem a meglévő számítógépek erőforrásainak hatékonyabb kihasználásával próbálja javítani a felhasználói élményt, hiszen ez meghosszabbíthatja egy-egy lassú laptop élettartamát.