Gyorsabbá válhatnak a régebbi számítógépek, akár 20 százalékkal fürgébb lehet a Windows 11

Sokaknak ismerős lehet a helyzet: a néhány éve vásárolt laptop egyre lassabban reagál, a böngészőben megnyitott sokadik lapnál már akadozik, a programok közötti váltás pedig hosszú másodpercekig tart. A megoldás azonban nem feltétlenül egy új számítógép vásárlása. A Microsoft ugyanis jelentős változtatásokat hajtott végre a Windows 11 működésében, amelyek a gyengébb gépeken is érezhető javulást hozhatnak. A vállalat szerint az operációs rendszer bizonyos műveleteknél már akár 20 százalékkal gyorsabban reagál, mint korábban. A fejlesztések nemcsak a legújabb, drága számítógépeket érintik: külön figyelmet kaptak a szerényebb teljesítményű, 8 GB memóriával rendelkező készülékek is.

A Microsoft jelentős változtatásokat hajtott végre a Windows 11 működésében (illusztráció) - Fotó: Shutterstock

Kevesebb memória kell a Windows 11 normális működéséhez

A gyorsulás egyik legfontosabb oka, hogy a Windows 11 hatékonyabban gazdálkodik a számítógép memóriájával, vagyis a RAM-mal, írja a TechRadar. Ez az a memória, amelyben a gép az éppen használt programok és adatok egy részét tárolja. Ha elfogy a rendelkezésre álló hely, a Windows kénytelen bizonyos adatokat a jóval lassabb háttértárra áthelyezni. Ez különösen akkor okozhat akadozást, amikor egyszerre több alkalmazás vagy sok böngészőlap van megnyitva.

A Microsoft szerint az új fejlesztéseknek köszönhetően a Windows 11 akár 2 GB-tal több aktívan használt adatot képes a gyors memóriában tartani ahelyett, hogy azokat a háttértárra helyezné át.

Ez különösen a 8 GB RAM-mal rendelkező laptopok esetében jelenthet előrelépést, hívja fel rá a figyelmet a The Verge. Fontos azonban, hogy nem kapunk ténylegesen 2 GB új memóriát: a Windows egyszerűen hatékonyabban használja a meglévő kapacitást. vagyis ennyivel jobb lett a Windows 11 memóriahasználata.

A háttérben futó funkciókon is spórol a Microsoft: a fejlesztők a Windows olyan szolgáltatásait is átalakították, amelyek korábban akkor is memóriát foglalhattak, amikor a felhasználó éppen nem használta őket. Jó példa erre a Windows 11 Widgetek nevű funkciója, amely többek között időjárási információkat és híreket jeleníthet meg. A legfeljebb 8 GB memóriával rendelkező számítógépeken a Widgetek mostantól csak akkor töltődnek be, amikor a felhasználó ténylegesen megnyitja őket. Ezzel a Microsoft szerint több mint 200 MB memória szabadulhat fel. Ez önmagában nem tűnik soknak, de egy kevés memóriával rendelkező laptopon már ennyi megtakarítás is számíthat, különösen több program egyidejű használatakor.