Fontos határidő jár le holnap: a Microsoft Office és a Windows egyes változatai érintettek

Fontos dátumot érdemes beírni a naptárba azoknak, akik Windows rendszerű számítógépet használnak. A Microsoft 2026. október 13-án egyszerre több termékének is megszünteti a támogatását. A változás az Office 2021 irodai programcsomagot, valamint a Windows 11 24H2-es verziójának Home és Pro kiadásait érinti. Ez nem azt jelenti, hogy másnaptól használhatatlanná válik a számítógép vagy a Word, az Excel és a PowerPoint. A programok továbbra is elindulhatnak, a dokumentumok megnyithatók és szerkeszthetők maradnak. A háttérben azonban fontos változás történik: a Microsoft többé nem javítja ki az újonnan felfedezett biztonsági hibákat ezekben a termékekben. A Windows 11 támogatás megszűnése gyors intézkedést igényel, de az Office 2021 frissítésének leállása is, utóbbi drágább mulatság lesz viszont.

A Windows 11 támogatás megszűnése könnyebben megoldható, az Office 2021 ügye már kevésbé pénztárcabarát (illusztráció) - Fotó: Shutterstock

Az Office 2021 támogatás megszűnése hogyan befolyásolja a továbbiakat?

A Word, az Excel, a PowerPoint és a csomag többi alkalmazása október 13. után is működhet, de többé nem érkeznek hozzájuk hivatalos biztonsági frissítések és hibajavítások.Ez különösen akkor jelenthet problémát, ha valaki rendszeresen nyit meg ismeretlen forrásból érkező dokumentumokat, például e-mailben kapott Word- vagy Excel-fájlokat. Egy később felfedezett sérülékenységet a támadók kihasználhatnak, miközben a Microsoft már nem ad ki hozzá javítást.

A vállalat azt javasolja, hogy

az érintettek váltsanak Microsoft 365-előfizetésre

vagy újabb, támogatott Office-verzióra. Utóbbi lehet például az Office 2024, amely továbbra is megvásárolható egyszeri díjért.

Létezik egy harmadik lehetőség is: a 0patch nevű külső szolgáltatás saját biztonsági javításokat kínál az Office 2021-hez. A PCWorld beszámolója szerint a szolgáltató akár további három évig is biztosíthat bizonyos javításokat, de ez nem helyettesíti teljes egészében a Microsoft hivatalos támogatását.

Mit jelent a Windows 11 támogatás megszűnése?

Megszűnik teljesen a Windows 11 támogatása? Nem, és ez fontos különbség. Október 13-án nem a teljes Windows 11 támogatása ér véget, hanem kizárólag a 24H2-es verzió Home és Pro kiadásaié.