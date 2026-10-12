Fontos határidő jár le holnap: a Microsoft Office és a Windows egyes változatai érintettek

Fontos dátumot érdemes beírni a naptárba azoknak, akik Windows rendszerű számítógépet használnak. A Microsoft 2026. október 13-án egyszerre több termékének is megszünteti a támogatását. A változás az Office 2021 irodai programcsomagot, valamint a Windows 11 24H2-es verziójának Home és Pro kiadásait érinti. Ez nem azt jelenti, hogy másnaptól használhatatlanná válik a számítógép vagy a Word, az Excel és a PowerPoint. A programok továbbra is elindulhatnak, a dokumentumok megnyithatók és szerkeszthetők maradnak. A háttérben azonban fontos változás történik: a Microsoft többé nem javítja ki az újonnan felfedezett biztonsági hibákat ezekben a termékekben. A Windows 11 támogatás megszűnése gyors intézkedést igényel, de az Office 2021 frissítésének leállása is, utóbbi drágább mulatság lesz viszont.
Az Office 2021 támogatás megszűnése hogyan befolyásolja a továbbiakat?
A Word, az Excel, a PowerPoint és a csomag többi alkalmazása október 13. után is működhet, de többé nem érkeznek hozzájuk hivatalos biztonsági frissítések és hibajavítások.Ez különösen akkor jelenthet problémát, ha valaki rendszeresen nyit meg ismeretlen forrásból érkező dokumentumokat, például e-mailben kapott Word- vagy Excel-fájlokat. Egy később felfedezett sérülékenységet a támadók kihasználhatnak, miközben a Microsoft már nem ad ki hozzá javítást.
A vállalat azt javasolja, hogy
- az érintettek váltsanak Microsoft 365-előfizetésre
- vagy újabb, támogatott Office-verzióra. Utóbbi lehet például az Office 2024, amely továbbra is megvásárolható egyszeri díjért.
- Létezik egy harmadik lehetőség is: a 0patch nevű külső szolgáltatás saját biztonsági javításokat kínál az Office 2021-hez. A PCWorld beszámolója szerint a szolgáltató akár további három évig is biztosíthat bizonyos javításokat, de ez nem helyettesíti teljes egészében a Microsoft hivatalos támogatását.
Mit jelent a Windows 11 támogatás megszűnése?
Megszűnik teljesen a Windows 11 támogatása? Nem, és ez fontos különbség. Október 13-án nem a teljes Windows 11 támogatása ér véget, hanem kizárólag a 24H2-es verzió Home és Pro kiadásaié.
Az érintett számítógépek ezután már nem kapják meg az adott rendszerverzióhoz a szokásos havi
- biztonsági frissítéseket,
- hibajavításokat
- és egyéb rendszerfrissítéseket.
Így ellenőrizheted, hogy érintett-e a számítógéped
A Windows verziójának megállapításához mindössze néhány másodpercre van szükség.
- Nyomd meg egyszerre a Windows és az R billentyűt.
- A megjelenő ablakba írd be: winver
- Nyomj Entert.
- A megnyíló ablakban keresd meg a Windows verziószámát.
Ha valakinek Windows 11 24H2 Home vagy Pro rendszere van, akkor egy újabb, támogatott Windows 11-verzióra ingyenesen frissíthet. A Windows 11 24H2 és az újabb 25H2 ugyanis ugyanarra a rendszeralapra épül, ezért a 24H2-t futtató számítógépek a 25H2-vel is kompatibilisek. Érdemes mielőbb frissíteni, ehhez nem kell új Windowst vásárolni, és előfizetésre sincs szükség. A Windows Central úgy fogalmaz, hogy olyan, mintha csak egy kapcsolót nyomnánk meg. A frissítéshez nyisd meg a Gépház -> Windows Update menüpontot, majd kattints a Frissítések keresése lehetőségre. A Microsoft tájékoztatása szerint a nem vállalati felügyelet alatt álló, megfelelő számítógépekre a Windows 11 25H2-es frissítése automatikusan is megérkezhet. A telepítéshez azonban újraindításra lehet szükség.
A Windows 11 24H2 Home vagy Pro felhasználóinak tehát csak egy rendszerfrissítést kell végrehajtaniuk. Az Office 2021 esetében más a helyzet.
A Microsoft nem biztosít ingyenes frissítést az Office 2024-re. Aki továbbra is támogatott Microsoft-irodai programokat szeretne használni, annak új licencet vagy előfizetést kell választania. Ingyenes alternatívaként például a LibreOffice is szóba jöhet. A biztonsági frissítések hiánya azonban idővel egyre komolyabb veszélyt jelenthet, ezért az érintett verziókat nem érdemes hosszú távon változatlanul használni.
A Windows 11 újabb verziói továbbra is támogatottak. A 25H2-es Home és Pro változat támogatása például 2027. október 12-ig tart, míg a 26H2-es verzióé 2028 októberéig. A Windows 11 24H2 Enterprise és Education kiadásait sem érinti a holnapi határidő: ezek 2027. október 12-ig támogatottak maradnak.