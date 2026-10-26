25 éves lett a Windows XP és a legendás háttérkép - így néz ki manapság a világ leghíresebb zöld dombja

25 éve, egész pontosan 2001. október 25-én a Microsoft bemutatta a Windows XP-t, amelyről akkor még kevesen sejthették, hogy a számítástechnika történetének egyik legemlékezetesebb operációs rendszere lesz. A kék tálca, a zöld Start gomb és a jellegzetes bekapcsolási hang egy egész korszak szimbólumává vált. Aki a 2000-es években használt számítógépet, találkozott vele. Ott volt az otthoni PC-ken, az iskolai számítógéptermekben és a munkahelyeken. Sokan ezen tanultak meg internetezni, e-mailt küldeni, zenét letölteni, fényképeket rendezgetni vagy éppen CD-t írni.
A Windows XP mindent megváltoztatott
A Windows XP megjelenése nem egyszerűen egy újabb verzióváltás volt. A Microsoft ekkor szakított végleg azzal a megoldással, amely a korábbi otthoni Windowsok működését az MS-DOS örökségéhez kötötte. Az XP már a Windows NT technológiájára épült, amelyet korábban elsősorban üzleti rendszerekben használtak. Ennek köszönhetően megbízhatóbb alapokat kapott, és sokkal jobban kezelte a különböző programokat, felhasználókat és hardvereszközöket.
A hétköznapi felhasználók ebből leginkább azt érzékelték, hogy a számítógépük korszerűbbé és idővel stabilabbá vált. Az USB-eszközök csatlakoztatása egyszerűbb lett, a rendszer saját CD-író funkciót kapott, és a digitális fényképek kezelésére is egyre több lehetőség nyílt.
A Windows XP azonban nem pusztán a technikai újításai miatt vált emlékezetessé.
- Ott volt például a Pasziánsz és az Aknakereső, amelyekkel rengetegen töltöttek el hosszú órákat. A Windows Media Playerben zenéket hallgattunk, (a vagányabbak persze már winampoztak is, különféle skinekkel), a Paintben rajzoltunk, és sokan a Windows Movie Maker segítségével próbálkoztak először videóvágással.
- A számítógépes játékok telepítéséhez CD-t kellett elővenni, és nem egyszer különféle illesztőprogramokat kellett telepíteni. De jól jött a valamelyik PC-s újság melléklete, ha éppen kellett a DirectX legfrissebb verziója!
- Az internet egészen más világ volt. Az Internet Explorer sokak számára egyet jelentett a világhálóval, az MSN Messenger pedig a baráti beszélgetések egyik legfontosabb helyszínévé vált. A becenevek, az állapotüzenetek, a rezgetések és a hangulatjelek ma már egy letűnt digitális korszak emlékei, ahogy az a bizony Windows XP indítóhang, amely egy komplett generációt felültet a mai napig a nosztalgiavonatra.
A világ leghíresebb zöld dombja
Ha van valami, amit még azok is felismernek, akik már rég elfelejtették a Windows XP részleteit, az a legendás alapértelmezett Windows XP háttérkép.
A Bliss névre keresztelt fényképen egy élénkzöld domb látható, felette ragyogó kék égbolttal és fehér felhőkkel. A képet Charles O'Rear amerikai fotós készítette 1996-ban, Kaliforniában, Sonoma megyében. A felvétel nem számítógépes grafika volt, hanem valódi táj. A domboldalt akkor éppen nem borították szőlőtőkék, így a friss zöld fű különösen látványos képet eredményezett.
A Tom's Hardware beszámolója szerint nemrég egy arra járó Reddit-felhasználó ismét lefényképezte a helyszínt. A domboldal egy ritka időszakban újra szőlőtőkék nélkül, zöldellő füves területként jelent meg, így meglepően hasonlított az eredeti, harminc évvel ezelőtti felvételre.
A világ egyik legismertebb számítógépes háttérképe tehát nemcsak a digitális emlékeinkben él tovább: a valódi helyszíne is megvan.
A Windows, amelyhez ragaszkodtunk
A Windows XP sikerét talán az mutatja a legjobban, hogy milyen sokáig maradt használatban. Amikor 2007-ben megérkezett a Windows Vista, sok felhasználó inkább kitartott a megszokott XP mellett. A Vista magasabb hardverigénye és kezdeti problémái miatt rengetegen csak a Windows 7 megjelenésekor döntöttek a váltás mellett, vagy még akkor sem. A Microsoft az XP-hez három nagy szervizcsomagot adott ki, amelyek hibajavításokat, biztonsági fejlesztéseket és új funkciókat is hoztak. A rendszer hivatalos, kiterjesztett támogatása végül 2014. április 8-án ért véget. Már ez is rendkívül hosszú idő egy operációs rendszer életében, de vállalatok és állami szervek egy ideig még ezután is vásárolhattak hozzá biztonsági javításokat, továbbá a rendszer néhány különleges kiadását továbbra is utógondozta a Microsoft. Végül 2019-ben zárolt le a teljes történet.
De a nosztalgia egészen más kérdés. A Windows XP 25 éves jubileumán is elég sokaknak elég meghallani az ismerős bekapcsolási hangot, meglátni a kék tálcát vagy a zöld dombot, és máris visszarepülnek abba az időbe, amikor még CD-kre írtuk a zenéket és egy új számítógépes játék telepítése önmagában is külön programnak számított. A Windows XP mára a számítástechnikai történelem része lett. De azok számára, akik ezen nőttek fel, egy kicsit mindig időutazást jelent majd a felelevenítése
a régi szép időkbe, amelyről akkor még nem tudhattuk, hogy egyszer majd így fogjuk emlegetni.
Ma már a Windows XP használata internetre csatlakoztatott számítógépen komoly biztonsági kockázatot jelent, hiszen nem kap rendszeres biztonsági frissítéseket, és a modern programok többsége sem támogatja.