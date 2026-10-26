25 éves lett a Windows XP és a legendás háttérkép - így néz ki manapság a világ leghíresebb zöld dombja

25 éve, egész pontosan 2001. október 25-én a Microsoft bemutatta a Windows XP-t, amelyről akkor még kevesen sejthették, hogy a számítástechnika történetének egyik legemlékezetesebb operációs rendszere lesz. A kék tálca, a zöld Start gomb és a jellegzetes bekapcsolási hang egy egész korszak szimbólumává vált. Aki a 2000-es években használt számítógépet, találkozott vele. Ott volt az otthoni PC-ken, az iskolai számítógéptermekben és a munkahelyeken. Sokan ezen tanultak meg internetezni, e-mailt küldeni, zenét letölteni, fényképeket rendezgetni vagy éppen CD-t írni.

Windows XP Professional telepítőlemez

Fotó: GlaasG50 / Wikimedia Commons / Public Domain

A Windows XP mindent megváltoztatott

A Windows XP megjelenése nem egyszerűen egy újabb verzióváltás volt. A Microsoft ekkor szakított végleg azzal a megoldással, amely a korábbi otthoni Windowsok működését az MS-DOS örökségéhez kötötte. Az XP már a Windows NT technológiájára épült, amelyet korábban elsősorban üzleti rendszerekben használtak. Ennek köszönhetően megbízhatóbb alapokat kapott, és sokkal jobban kezelte a különböző programokat, felhasználókat és hardvereszközöket.

A hétköznapi felhasználók ebből leginkább azt érzékelték, hogy a számítógépük korszerűbbé és idővel stabilabbá vált. Az USB-eszközök csatlakoztatása egyszerűbb lett, a rendszer saját CD-író funkciót kapott, és a digitális fényképek kezelésére is egyre több lehetőség nyílt.

A Windows XP azonban nem pusztán a technikai újításai miatt vált emlékezetessé.

Ott volt például a Pasziánsz és az Aknakereső, amelyekkel rengetegen töltöttek el hosszú órákat. A Windows Media Playerben zenéket hallgattunk, (a vagányabbak persze már winampoztak is, különféle skinekkel), a Paintben rajzoltunk, és sokan a Windows Movie Maker segítségével próbálkoztak először videóvágással.

A számítógépes játékok telepítéséhez CD-t kellett elővenni, és nem egyszer különféle illesztőprogramokat kellett telepíteni. De jól jött a valamelyik PC-s újság melléklete, ha éppen kellett a DirectX legfrissebb verziója!

Az internet egészen más világ volt. Az Internet Explorer sokak számára egyet jelentett a világhálóval, az MSN Messenger pedig a baráti beszélgetések egyik legfontosabb helyszínévé vált. A becenevek, az állapotüzenetek, a rezgetések és a hangulatjelek ma már egy letűnt digitális korszak emlékei, ahogy az a bizony Windows XP indítóhang, amely egy komplett generációt felültet a mai napig a nosztalgiavonatra.

A világ leghíresebb zöld dombja

Ha van valami, amit még azok is felismernek, akik már rég elfelejtették a Windows XP részleteit, az a legendás alapértelmezett Windows XP háttérkép.