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Kisebb a legtöbb okostelefonnál az Xbox új kontrollere - videó

10 perce
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Az Xbox eddigi legkisebb kontrollerét mutatta be a Microsoft. A Nano mindössze 99 grammot nyom, vezeték nélkül csatlakozik, és novemberben jelenik meg.
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xboxmicrosoftxbox nano controll

Bemutatta a Microsoft az Xbox Nano Controllert, amely alig több mint 12,7 centiméter hosszú, mindössze 99 grammot nyom, és 49,99 dollárba kerül (az Egyesült Államokban). A hagyományos vezérlő miniatűr változatát a könnyű hordozhatóság jegyében tervezték, különös tekintettel a fiatalabb játékosokra és a kisebb kezű felhasználókra – írja a Dexerto

Xbox
Kisebb a legtöbb okostelefonnál, mégis elfér rajta minden fontos vezérlőfunkció. A Microsoft bemutatta az Xbox eddigi legkisebb kontrollerét, amely novemberben érkezik.
Fotó: INA FASSBENDER / AFP

Az október 14-én leleplezett eszköz az Xbox eddigi legkisebb kontrollere. Kompakt mérete ellenére megőrizte a megszokott gombkiosztást, így otthon és útközben is kényelmes megoldást kínál a játékhoz.

Minden fontos funkció elfér a miniatűr vezérlőn

A Nano Controller mind a 18 hagyományos vezérlési funkciót biztosítja, emellett újratölthető akkumulátort és személyre szabható Action gombot kapott. Utóbbival többek között képernyőképek készítése és a játékmenet rögzítése is gyorsan elérhető. 

Az Xbox Wireless és Bluetooth-kapcsolat révén a kontroller többféle kompatibilis eszközzel is használható. 

A Microsoft a Minecraft Dungeons II-t emelte ki, amelyben akár négyen is játszhatnak együtt helyben vagy online. A Forza Horizon 6 pedig azoknak lehet jó választás, akik útközben sem mondanának le a játékélményről.

Novemberben érkezik, Amerikában 50 dollár alatt marad az ára

Az Xbox Nano Controller 49,99 dollárért vásárolható meg, az előrendelés október 14-én indult a Microsoft hivatalos weboldalán. 

A forgalmazás novemberben kezdődik az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Kanadában, Ausztráliában, Japánban és több európai országban.

 A további piacok megjelenési dátumát később közlik.

 

 

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