Kisebb a legtöbb okostelefonnál az Xbox új kontrollere - videó

Bemutatta a Microsoft az Xbox Nano Controllert, amely alig több mint 12,7 centiméter hosszú, mindössze 99 grammot nyom, és 49,99 dollárba kerül (az Egyesült Államokban). A hagyományos vezérlő miniatűr változatát a könnyű hordozhatóság jegyében tervezték, különös tekintettel a fiatalabb játékosokra és a kisebb kezű felhasználókra – írja a Dexerto.
Az október 14-én leleplezett eszköz az Xbox eddigi legkisebb kontrollere. Kompakt mérete ellenére megőrizte a megszokott gombkiosztást, így otthon és útközben is kényelmes megoldást kínál a játékhoz.
Minden fontos funkció elfér a miniatűr vezérlőn
A Nano Controller mind a 18 hagyományos vezérlési funkciót biztosítja, emellett újratölthető akkumulátort és személyre szabható Action gombot kapott. Utóbbival többek között képernyőképek készítése és a játékmenet rögzítése is gyorsan elérhető.
Az Xbox Wireless és Bluetooth-kapcsolat révén a kontroller többféle kompatibilis eszközzel is használható.
A Microsoft a Minecraft Dungeons II-t emelte ki, amelyben akár négyen is játszhatnak együtt helyben vagy online. A Forza Horizon 6 pedig azoknak lehet jó választás, akik útközben sem mondanának le a játékélményről.
Novemberben érkezik, Amerikában 50 dollár alatt marad az ára
Az Xbox Nano Controller 49,99 dollárért vásárolható meg, az előrendelés október 14-én indult a Microsoft hivatalos weboldalán.
A forgalmazás novemberben kezdődik az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Kanadában, Ausztráliában, Japánban és több európai országban.
A további piacok megjelenési dátumát később közlik.