Saját márkás kiegészítőket dobott piacra a Yettel, az Origónak elárulták, ki gyártja őket

Egyre több okostelefon dobozából hiányzik a hálózati töltő, sőt, egyes készülékekhez már kábelt sem mellékelnek. Erre a helyzetre reagálva a Yettel hét saját márkás tartozékot vezetett be Magyarországon. A kínálatban hálózati és autós töltő, USB-C kábel, vezetékes fülhallgató, mágneses vezeték nélküli töltő, valamint két különböző powerbank található. A szolgáltatót arról is megkérdeztük, ki gyártja valójában az új Yettel tartozékokat, és mivel próbálnak kitűnni a számos hasonló terméket kínáló piacon.
Kiderült, ki gyártja a Yettel saját márkás tartozékait
A Yettel az Origónak elárulta, hogy az új termékcsaládot a piac egyik legnagyobb kiegészítő-gyártójának számító olasz SBS vállalattal közösen fejlesztik. A cég régóta foglalkozik mobiltelefonos kiegészítők gyártásával és forgalmazásával. A szolgáltató hangsúlyozta, hogy nem egyszerűen már létező termékekre került fel a Yettel logója.
Nem csupán meglévő termékek átcímkézéséről van szó, mivel ezek kifejezetten a Yettel számára készült eszközök, ahol a legapróbb technológiai és kialakítási részleteket is egyedileg határoztuk meg
- közölte a vállalat lapunkkal.
A Yettel szerint a termékek szigorú európai minősítési követelményeknek felelnek meg, és a vállalat által meghatározott specifikációk alapján minőségellenőrzésen is átesnek. A szolgáltató a tartósságot és a hosszú élettartamot is kiemeli, amellyel az elektronikai hulladék mennyiségét szeretné csökkenteni. Konkrét független teszteredményeket vagy élettartamra vonatkozó mérési adatokat ugyanakkor nem közöltek.
A powerbankek lehetnek a legérdekesebbek
A hagyományos, 10 000 mAh kapacitású külső akkumulátor 20 wattos USB-C gyorstöltést támogat, és összesen négy csatlakozóval rendelkezik: két USB-C és két USB-A aljzattal. Ez különösen akkor lehet praktikus, ha valaki többféle eszközt szeretne tölteni. Több készülék egyidejű csatlakoztatásakor persze a maximális töltési sebesség nem érhető el.
A kisebb, 5000 mAh-s modell mágnesesen rögzíthető a megfelelő telefonok hátlapjára. Vezeték nélkül legfeljebb 15 wattos, USB-C kábellel pedig 20 wattos töltést kínál. A csomagban két mágneses gyűrű is található, amelyek megfelelő kialakítású telefonok vagy tokok esetében segíthetik a rögzítést. A mágneses rögzítés önmagában azonban nem jelenti azt, hogy a készülék támogatja a vezeték nélküli töltést.
A kínálatban van még:
- Hálózati töltő adapter 30W - USB-C (30 W PD) és USB-A (18 W) dupla porttal szerelt adapter
- Autós töltőfej 30W - Dupla porttal (30 W PD USB-C + 18 W USB-A)
- USB-C kábel, 60W - 1,5 m, 60 W-os teljesítmény, akár 480 Mbit/s adatátvitel
- Vezetékes fülhallgató USB-C csatlakozóval, beépített mikrofonnal és hívásfogadó gombbal
- Vezeték nélküli töltőkorong MagSafe rögzítéssel, 15 W-os teljesítménnyel
A hét termék ára néhány ezer forinttól közel 13 ezer forintig terjed. Az online vásárláshoz a bevezetés idejére nagyjából 5 százalékos kedvezmény kapcsolódik.
Olcsóbb alternatívák is vannak az új Yettel tartozékoknál
A Yettel termékei olyan gyártók kiegészítőivel versenyeznek többek között, mint a Xiaomi, a Baseus vagy az Anker. A 10 000 mAh-s, 20 wattos Yettel powerbank e sorok írásakor például 9014 forintos online áron szerepelt a szolgáltató kínálatában. Összehasonlításképpen a Xiaomi 22,5 wattos, azonos névleges kapacitású külső akkumulátorát egy hazai kereskedőnél 5989 forintért is kínálták, míg egy 20 wattos Baseus Bipow modell 8910 forintért volt elérhető. Ezeket az árakat véletlenszerűen találtam, ennél kedvezőbb és drágább ajánlatok is lehetnek. Érdekes, hogy még a Yettel saját webáruházában is találni olcsóbb alternatívát: a Cellect 30 wattos hálózati töltője 5690 forintos online áron szerepel, szemben a Yettel saját 6641 forintos modelljével.
A Yettel tehát nem feltétlenül a legalacsonyabb árral próbál versenyezni. A szolgáltató válaszában elsősorban a tartósságot, a biztonságos beszerzési forrást és az egyszerű ügyintézést emelte ki.
"A Yettel tartozékainak legfőbb versenyelőnye a kiemelkedő ár-érték arányban, a prémium strapabírásban és a vásárlás páratlan kényelmében rejlik. Ügyfeleink kifejezetten igénylik az egyablakos ügyintézést, így a készülékválasztással egy időben, garantáltan biztonságos forrásból szerezhetik be a kiegészítőket, ráadásul országos üzlethálózatunkban közvetlen tanácsadást, rugalmas kiszolgálást és gyors garanciális ügyintézést biztosítunk." - írta Origónak küldött válaszában a szolgáltató.
Miért éppen most jelentkeztek saját márkás termékekkel, és miért ezekkel?
A Yettel szerint a döntést elsősorban a mobilpiac változásai indokolták. Mivel a telefongyártók egyre gyakrabban hagyják ki a töltőket és a fülhallgatókat a készülékek csomagolásából, a vásárlóknak ezeket külön kell beszerezniük. A szolgáltató tapasztalatai szerint sokan bizonytalan eredetű, nem megfelelően bevizsgált vagy szürkeimportból származó kiegészítőket választanak. Ezek a Yettel szerint minőségi, érintésvédelmi és akkumulátor-élettartammal kapcsolatos kockázatokat jelenthetnek. A vállalat erre az igényre kíván reagálni a saját termékcsaláddal. (Itt azért jegyezzük meg: önmagában egy termék alacsony ára vagy kevésbé ismert márkája nem jelenti azt, hogy az eszköz veszélyes lenne.) A Yettel a hét terméket úgy választotta ki, hogy azok a mindennapi mobilhasználat leggyakoribb helyzeteiben nyújtsanak megoldást. A szolgáltató szerint az univerzális kompatibilitás és a tartós kialakítás révén a kiegészítők akár több egymást követő telefongenerációt is kiszolgálhatnak.
Megéri a Yettel saját márkás tartozékait választani?
A műszaki adatok alapján az új Yettel tartozékok nem kínálnak forradalmian új funkciókat. Hasonló teljesítményű töltők, kábelek és powerbankek más gyártóknál is elérhetők, esetenként kedvezőbb áron. Az új kínálat érdekessége inkább az, hogy a Yettel nem egyszerűen viszonteladóként jelenik meg: állítása szerint az SBS-sel együttműködve saját specifikációk alapján készítteti a termékeket. A vásárlók számára a könnyű beszerezhetőség, a személyes tanácsadás és a garanciális ügyintézés jelenthet előnyt. Hogy az ígért tartósság és megbízhatóság a gyakorlatban is indokolja-e az árakat, azt majd a hosszabb távú használati tapasztalatok dönthetik el.
Más mobilszolgáltatók is árulnak saját márkás kiegészítőket?
A saját márkás termékek önmagukban nem számítanak újdonságnak a mobilszolgáltatóknál. A Magyar Telekom például T Phone okostelefonokat és T Tablet táblagépeket is forgalmaz, németországi anyavállalata pedig korábban Telekom-logós powerbankeket is kínált. A Deutsche Telekom jelenlegi német webáruházában ugyanakkor a külső akkumulátorok és töltők között elsősorban olyan ismert gyártók termékei szerepelnek, mint az Anker, a Xiaomi, a Belkin és a Cellularline. A magyarországi Telekom és a One aktuális kínálatában sincsenek a Yettel most bemutatott hét termékéhez hasonló egységes, saját márkás kiegészítők. A Yettel lépése a magyar piacon mindenképpen újdonság: a szolgáltató immár nemcsak más gyártók tartozékait értékesíti, hanem saját márkanév alatt is kínál alternatívát, és adott esetben nem fél drágábban is adni a versenytársaknál.