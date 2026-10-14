Saját márkás kiegészítőket dobott piacra a Yettel, az Origónak elárulták, ki gyártja őket

Egyre több okostelefon dobozából hiányzik a hálózati töltő, sőt, egyes készülékekhez már kábelt sem mellékelnek. Erre a helyzetre reagálva a Yettel hét saját márkás tartozékot vezetett be Magyarországon. A kínálatban hálózati és autós töltő, USB-C kábel, vezetékes fülhallgató, mágneses vezeték nélküli töltő, valamint két különböző powerbank található. A szolgáltatót arról is megkérdeztük, ki gyártja valójában az új Yettel tartozékokat, és mivel próbálnak kitűnni a számos hasonló terméket kínáló piacon.

Saját márkás Yettel tartozékok

Fotó: Szász Tamás - Origo

Kiderült, ki gyártja a Yettel saját márkás tartozékait

A Yettel az Origónak elárulta, hogy az új termékcsaládot a piac egyik legnagyobb kiegészítő-gyártójának számító olasz SBS vállalattal közösen fejlesztik. A cég régóta foglalkozik mobiltelefonos kiegészítők gyártásával és forgalmazásával. A szolgáltató hangsúlyozta, hogy nem egyszerűen már létező termékekre került fel a Yettel logója.

Nem csupán meglévő termékek átcímkézéséről van szó, mivel ezek kifejezetten a Yettel számára készült eszközök, ahol a legapróbb technológiai és kialakítási részleteket is egyedileg határoztuk meg

- közölte a vállalat lapunkkal.

A Yettel szerint a termékek szigorú európai minősítési követelményeknek felelnek meg, és a vállalat által meghatározott specifikációk alapján minőségellenőrzésen is átesnek. A szolgáltató a tartósságot és a hosszú élettartamot is kiemeli, amellyel az elektronikai hulladék mennyiségét szeretné csökkenteni. Konkrét független teszteredményeket vagy élettartamra vonatkozó mérési adatokat ugyanakkor nem közöltek.

A powerbankek lehetnek a legérdekesebbek

A hagyományos, 10 000 mAh kapacitású külső akkumulátor 20 wattos USB-C gyorstöltést támogat, és összesen négy csatlakozóval rendelkezik: két USB-C és két USB-A aljzattal. Ez különösen akkor lehet praktikus, ha valaki többféle eszközt szeretne tölteni. Több készülék egyidejű csatlakoztatásakor persze a maximális töltési sebesség nem érhető el.

A kisebb, 5000 mAh-s modell mágnesesen rögzíthető a megfelelő telefonok hátlapjára. Vezeték nélkül legfeljebb 15 wattos, USB-C kábellel pedig 20 wattos töltést kínál. A csomagban két mágneses gyűrű is található, amelyek megfelelő kialakítású telefonok vagy tokok esetében segíthetik a rögzítést. A mágneses rögzítés önmagában azonban nem jelenti azt, hogy a készülék támogatja a vezeték nélküli töltést.